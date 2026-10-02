SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX AQShda Starlink Mini sunʼiy yoʻldosh interneti jihozlari toʻplami narxini 149 dollarga tushirdi.
- Bu narx avvalgi 199 dollardan 25 foizga, eng dastlabki 599 dollardan esa 75 foizga arzonlashgan.
- Kompaniya mijozlarga 12 oy davomida oyiga 12,41 dollardan boʻlib toʻlash imkoniyatini ham taqdim etgan.
- Starlink Mini sekundiga 300 megabitdan oshiq tezlikda internet taʼminlay oladi va sayohatlar hamda olis hududlarda foydalanish uchun moʻljallangan.
Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi AQSh bozorida Starlink Mini sunʼiy yoʻldosh interneti uchun moʻljallangan jihozlar toʻplami narxini keskin arzonlashtirdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda ushbu portativ qurilmani atigi 149 AQSh dollariga xarid qilish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Narxlarning bu tarzda pasaytirilishi global miqyosda sunʼiy yoʻldosh internet texnologiyalarini yanada ommalashtirish va isteʼmolchilar uchun qulay qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Mazkur yangi narx avvalgi 199 dollarlik qiymatga nisbatan 25 foizga, eng dastlabki 599 dollarlik boshlangʻich narxiga nisbatan esa naq 75 foizga arzon deganidir.
Qulay toʻlov shartlari va tariflarKompaniya mijozlarga moliyaviy qulaylik yaratish maqsadida boʻlib toʻlash imkoniyatini ham joriy etgan. Unga koʻra, xaridorlar ushbu toʻplamni 12 oy davomida oyiga 12,41 dollardan boʻlib toʻlash sharti bilan ham olishlari mumkin.
Sayohat va mobil foydalanish uchun moʻljallangan Starlink Mini qurilmalari uchun uch xil Roam (Rouming) oylik tarifi taqdim etiladi:
- 100 gigabayt trafik uchun oyiga 55 dollar
- 300 gigabayt trafik uchun oyiga 80 dollar
- Cheksiz internet varianti uchun oyiga 175 dollar
Texnik imkoniyatlar va qamrovMazkur uskuna yerusti aloqa infratuzilmasi mavjud boʻlmagan olis hududlarda, shuningdek, turli safar va sayohatlarda yuqori tezlikdagi internet aloqasini taʼminlashga moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink Mini ixcham qurilmasi maʼlumotlarni yuklab olish tezligini sekundiga 300 megabitdan oshiq qiymatda yetkazib berishga qodir.
Mutaxassislarning fikricha, narxlarning bu darajada arzonlashuvi mobil internet foydalanuvchilari qamrovini kengaytirib, uzoq manzillarga sayohat qiluvchilar uchun internetni yanada ochiq va hamyonbop qiladi.
Izohlar 0
…