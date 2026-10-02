SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi

·4·Texno
SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX AQShda Starlink Mini sunʼiy yoʻldosh interneti jihozlari toʻplami narxini 149 dollarga tushirdi.
  • Bu narx avvalgi 199 dollardan 25 foizga, eng dastlabki 599 dollardan esa 75 foizga arzonlashgan.
  • Kompaniya mijozlarga 12 oy davomida oyiga 12,41 dollardan boʻlib toʻlash imkoniyatini ham taqdim etgan.
  • Starlink Mini sekundiga 300 megabitdan oshiq tezlikda internet taʼminlay oladi va sayohatlar hamda olis hududlarda foydalanish uchun moʻljallangan.

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi AQSh bozorida Starlink Mini sunʼiy yoʻldosh interneti uchun moʻljallangan jihozlar toʻplami narxini keskin arzonlashtirdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda ushbu portativ qurilmani atigi 149 AQSh dollariga xarid qilish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Narxlarning bu tarzda pasaytirilishi global miqyosda sunʼiy yoʻldosh internet texnologiyalarini yanada ommalashtirish va isteʼmolchilar uchun qulay qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Mazkur yangi narx avvalgi 199 dollarlik qiymatga nisbatan 25 foizga, eng dastlabki 599 dollarlik boshlangʻich narxiga nisbatan esa naq 75 foizga arzon deganidir.

Qulay toʻlov shartlari va tariflar

Kompaniya mijozlarga moliyaviy qulaylik yaratish maqsadida boʻlib toʻlash imkoniyatini ham joriy etgan. Unga koʻra, xaridorlar ushbu toʻplamni 12 oy davomida oyiga 12,41 dollardan boʻlib toʻlash sharti bilan ham olishlari mumkin.

Sayohat va mobil foydalanish uchun moʻljallangan Starlink Mini qurilmalari uchun uch xil Roam (Rouming) oylik tarifi taqdim etiladi:

  • 100 gigabayt trafik uchun oyiga 55 dollar
  • 300 gigabayt trafik uchun oyiga 80 dollar
  • Cheksiz internet varianti uchun oyiga 175 dollar

Texnik imkoniyatlar va qamrov

Mazkur uskuna yerusti aloqa infratuzilmasi mavjud boʻlmagan olis hududlarda, shuningdek, turli safar va sayohatlarda yuqori tezlikdagi internet aloqasini taʼminlashga moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Starlink Mini ixcham qurilmasi maʼlumotlarni yuklab olish tezligini sekundiga 300 megabitdan oshiq qiymatda yetkazib berishga qodir.

Mutaxassislarning fikricha, narxlarning bu darajada arzonlashuvi mobil internet foydalanuvchilari qamrovini kengaytirib, uzoq manzillarga sayohat qiluvchilar uchun internetni yanada ochiq va hamyonbop qiladi.

StarlinkSpaceXInternetTexnologiyalarIlon Mask
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24Starlink internet tezligi oshadi: FCC yangi chastotalarni tasdiqladiStarlink internet tezligi oshadi: FCC yangi chastotalarni tasdiqladiKecha 14:55Starlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladiStarlink orbital guruhi 100 mingta sunʼiy yoʻldoshga yetkaziladi10 avgust 14:52Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlum3 sentabr 14:20Starlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildiStarlink Ekvadorda oddiy smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh internetini joriy qildi30 sentabr 13:51SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi28 avgust 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi