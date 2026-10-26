“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi
Amerikalik milliarder va SpaceX rahbari Ilon Mask sun’iy yo‘ldoshli internet tizimi — Starlink faqat fuqarolik maqsadlarida qolishi shartligini yana bir bor ta’kidlab, uni hujumkor harbiy zarbalarda qo‘llash nima sababdan taqiqlanganini tushuntirdi.
Maskning ta’kidlashicha, tizimdan bevosita hujumlar uchun foydalanish Starlink sun’iy yo‘ldoshlarini qonuniy harbiy nishonga aylantiradi va ularning urib tushirilishi butun insoniyat uchun ochiq fazoni yopib qo‘yishi mumkin.
«Tirqish yopildi»: Ukraina dronlari va foydalanish qoidalari
SpaceX asoschisi Ukraina Qurolli Kuchlari tomonidan tizimdan foydalanish qoidalari buzilganini ochiq bildirdi:
Hujumkor zarbalarda foydalanish: Maskning so‘zlariga ko‘ra, Ukraina harbiylari Starlink aloqa tizimidan uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) orqali nastupal zarbalar yo‘llashda foydalangan;
Cheklovlar o‘rnatildi: Biznesmen tizimdagi mazkur «tirqish» (lazeyka) o‘tgan haftadayoq dasturiy ravishda yopilganini va bunday harakatlarga endilikda yo‘l qo‘yilmasligini ma’lum qildi;
Fuqarolik va harbiy chegara: U tizim umumiy harbiy infratuzilma (masalan, aloqa va boshqaruv) sifatida ishlatilishi mumkinligini, biroq bevosita hujum quroli darajasiga aylantirilmasligi kerakligini alohida uqtirdi.
«Fazoviy chiqindilar halokati»: Nega Mask bundan xavotirda?
Ilon Mask X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida qabul qilingan qarorning tub sababi global xavfsizlikka borib taqalishini izohladi:
Qonuniy harbiy nishon xavfi: «Agar Starlink hujumkor zarbalar uchun ishlatilsa, u qarama-qarshi tomon uchun qonuniy nishonga aylanib qoladi va ularga javob zarbasi berilishi xavfi tug‘iladi», — deb yozdi tadbirkor;
Koinot bo‘shlig‘ining falaj bo‘lishi: Milliarder orbitadagi Starlink sun’iy yo‘ldoshlariga zarba berilishi ulkan miqdordagi fazoviy parchalar va chiqindilarni (Kessler sindromi) hosil qilishini qayd etdi;
Fazodan foydalanish imkonsiz bo‘ladi: Ushbu zanjirli to‘qnashuvlar oqibatida Yer orbitasi to‘liq to‘silib, barcha davlatlar uchun koinotga chiqish va undan foydalanish mutlaqo imkonsiz holatga kelishi mumkin.
Aynan shu falokatli ssenariyning oldini olish maqsadida tizimning hujumkor qurol sifatida ishlatilishiga qat’iy cheklov qo‘yilmoqda.
Izohlar 0
…