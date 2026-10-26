“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi

·0·Dunyo
“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi

Amerikalik milliarder va SpaceX rahbari Ilon Mask sun’iy yo‘ldoshli internet tizimi — Starlink faqat fuqarolik maqsadlarida qolishi shartligini yana bir bor ta’kidlab, uni hujumkor harbiy zarbalarda qo‘llash nima sababdan taqiqlanganini tushuntirdi.

Maskning ta’kidlashicha, tizimdan bevosita hujumlar uchun foydalanish Starlink sun’iy yo‘ldoshlarini qonuniy harbiy nishonga aylantiradi va ularning urib tushirilishi butun insoniyat uchun ochiq fazoni yopib qo‘yishi mumkin.

«Tirqish yopildi»: Ukraina dronlari va foydalanish qoidalari

SpaceX asoschisi Ukraina Qurolli Kuchlari tomonidan tizimdan foydalanish qoidalari buzilganini ochiq bildirdi:

  • Hujumkor zarbalarda foydalanish: Maskning so‘zlariga ko‘ra, Ukraina harbiylari Starlink aloqa tizimidan uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) orqali nastupal zarbalar yo‘llashda foydalangan;

  • Cheklovlar o‘rnatildi: Biznesmen tizimdagi mazkur «tirqish» (lazeyka) o‘tgan haftadayoq dasturiy ravishda yopilganini va bunday harakatlarga endilikda yo‘l qo‘yilmasligini ma’lum qildi;

  • Fuqarolik va harbiy chegara: U tizim umumiy harbiy infratuzilma (masalan, aloqa va boshqaruv) sifatida ishlatilishi mumkinligini, biroq bevosita hujum quroli darajasiga aylantirilmasligi kerakligini alohida uqtirdi.

«Fazoviy chiqindilar halokati»: Nega Mask bundan xavotirda?

Ilon Mask X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida qabul qilingan qarorning tub sababi global xavfsizlikka borib taqalishini izohladi:

  • Qonuniy harbiy nishon xavfi: «Agar Starlink hujumkor zarbalar uchun ishlatilsa, u qarama-qarshi tomon uchun qonuniy nishonga aylanib qoladi va ularga javob zarbasi berilishi xavfi tug‘iladi», — deb yozdi tadbirkor;

  • Koinot bo‘shlig‘ining falaj bo‘lishi: Milliarder orbitadagi Starlink sun’iy yo‘ldoshlariga zarba berilishi ulkan miqdordagi fazoviy parchalar va chiqindilarni (Kessler sindromi) hosil qilishini qayd etdi;

  • Fazodan foydalanish imkonsiz bo‘ladi: Ushbu zanjirli to‘qnashuvlar oqibatida Yer orbitasi to‘liq to‘silib, barcha davlatlar uchun koinotga chiqish va undan foydalanish mutlaqo imkonsiz holatga kelishi mumkin.

Aynan shu falokatli ssenariyning oldini olish maqsadida tizimning hujumkor qurol sifatida ishlatilishiga qat’iy cheklov qo‘yilmoqda.

Ilon MaskStarlinkSpaceXUkraina-Rossiya urushi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?7 oktabr 22:08SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqda16 sentabr 14:58Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadi16 sentabr 13:58“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladi“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladiKecha 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi