Ilon Mask va SpaceX AQSHdagi har bir bolaga kompaniyaning 2 tadan aksiyasini sovg‘a qiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ilon Mask va SpaceX kompaniyasi AQSHdagi har bir voyaga yetmagan bolaga jami 18,4 milliard dollar qiymatidagi ikkitadan oddiy aksiyani bepul taqdim etishga qaror qildi.
- Ushbu tashabbus doirasida bitta aksiya kompaniya tomonidan joriy yilning dekabr oyida, ikkinchisi esa Ilon Maskning shaxsiy ulushidan 2027-yil iyun oyida o‘tkazib beriladi.
- Qimmatli qog‘ozlar faqat ota-onalar yoki vasiylar tomonidan faollashtirilgan «Trump Accounts» investitsiya hisoblariga o‘tkaziladi.
Amerikalik milliarder va tadbirkor Ilon Mask hamda unga tegishli SpaceX aerokosmik korporatsiyasi AQSHdagi har bir voyaga yetmagan bolaga kompaniyaning ikkitadan oddiy aksiyasini bepul taqdim etishga qaror qildi. Tashabbusning umumiy qiymati qariyb 18,4 milliard dollarni tashkil etmoqda.
«Bittasi kompaniyadan, bittasi shaxsan mendan»
Ilon Mask o‘zining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ushbu yirik aksiya haqida e’lon qilar ekan, ota-onalar va yoshlarga qimmatli qog‘ozlarni sotishga shoshilmaslikni maslahat berdi:
«Amerikadagi har bir bola SpaceX'ning ikkita aksiyasini oladi: bittasi kompaniyadan, bittasi esa shaxsan mendan. SpaceX'ning koinotni o‘zlashtirish va sun’iy intellektni rivojlantirish bo‘yicha ulkan rejalari fonida ushbu aksiyalarni sotishga shoshilmaslikni tavsiya qilaman», — deb yozdi tadbirkor.
Siyosatchi Oleg Saryov ham mazkur voqeaga munosabat bildirib, «SpaceX — Amerikaning milliy boyligi» ekanini ta’kidladi.
Aksiyalar qanday tartibda va qachon o‘tkaziladi?
Tashabbus shartlariga ko‘ra, SpaceX korporatsiyasi qo‘shimcha ravishda A toifadagi oddiy aksiyalarni chiqarib, har bir amaldagi bolalar investitsiya hisobiga (Trump Account) bittadan qimmatli qog‘oz o‘tkazadi. Ilon Mask esa o‘zining shaxsiy paketidan yana bittadan aksiya qo‘shish orqali ushbu ulushni ikki barobarga oshiradi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va muddatlar
Bir dona aksiya qiymati
$127,44 (joriy birja narxi bo‘yicha)
Potensial oluvchilar soni
Taxminan 72 million nafar bola (AQSH Aholini ro‘yxatga olish byurosi bahosi)
Umumiy sovg‘a hajmi
Qariyb $18,4 milliard
Kompaniya ulushini o‘tkazish muddati
Joriy yilning dekabr oyida
Maskning shaxsiy ulushi muddati
2027 yil iyun oyida (IPO‘dan keyingi majburiy cheklov — lokap davri tugagach)
Asosiy shart
Aksiyalar faqat ota-onalar yoki vasiylar rasman tasdiqlagan va faollashtirgan «faol» hisoblarga o‘tkaziladi
Trump Accounts dasturi nima?
Soliq imtiyozlariga ega bo‘lgan Trump Accounts (530A hisoblari) davlat investitsiya dasturi Donald Tramp ma’muriyati tomonidan 18 yoshgacha bo‘lgan yoshlar uchun boshlang‘ich kapital shakllantirish maqsadida ishga tushirilgan. Oq uy va AQSH Moliya vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra:
Dasturda ijtimoiy sug‘urta raqamiga ega bo‘lgan qariyb 70 million amerikalik bola avtomatik tarzda ro‘yxatga olingan;
Davlat, oilalar va yirik metsenatlar tomonidan hisoblarga jalb qilingan umumiy mablag‘lar hajmi 9 milliard dollardan oshgan;
Avvalroq SpaceX prezidenti va operatsion direktori Gvinn Shotvell ham ushbu loyihaga o‘z hissasini qo‘shib, korporatsiyaning 2 milliondan ortiq aksiyasini xayriya qilgan edi.
Sizningcha, bolalar uchun yoshlikdan investitsiya hisoblari ochish va yirik texnologik kompaniyalar aksiyalarini taqdim etish kelajak avlodning moliyaviy savodxonligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiya, biznes hamda investitsiya yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…