Trampdan Makronga keskin ogohlantirish: “Parij musulmonlar shahriga aylanadi”

·187·Dunyo
Trampdan Makronga keskin ogohlantirish: “Parij musulmonlar shahriga aylanadi”

AQSH prezidenti Donald Tramp Fransiyaning immigratsiya siyosatini tanqid qilib, mamlakat rahbari Emmanuel Makronni avvalroq bu borada ogohlantirganini aytdi. Uning fikricha, Yevropadagi tartibsizliklarning asosiy sabablaridan biri immigratsiya bilan bog‘liq.

19-oktyabr kuni jurnalistlar bilan suhbatda Tramp Fransiya dunyoning turli mamlakatlaridan kelayotgan muhojirlarni qabul qilish orqali katta xatoga yo‘l qo‘yayotganini ta’kidladi.

“Men Makronni ancha oldin ogohlantirganman. Fransiya dunyoning turli mamlakatlaridan odamlarni qabul qilib, katta xato qilmoqda. Parij tez orada musulmonlar shahriga aylanadi”, — dedi AQSH prezidenti.

Tramp, shuningdek, Yevropa davlatlarini chegara nazoratini kuchaytirishga chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, noqonuniy muhojirlar va jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qat’iy choralar ko‘rilmasa, mintaqa jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin.Ushbu bayonot Trampning Yevropa immigratsiya siyosatiga nisbatan tanqidiy pozitsiyasini yana bir bor namoyon etdi. Biroq Parijning kelajakdagi demografik o‘zgarishlari haqidagi fikr uning shaxsiy siyosiy bayonoti bo‘lib, uni tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilmaslik lozim.

Donald TrampEmmanuel MakronFransiya immigratsiya siyosatiYevropa chegara nazorati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»25 iyun 19:31Kaliforniyada Ramazon va Qurbon hayitlari rasmiy dam olish kunlari deb e’lon qilindiKaliforniyada Ramazon va Qurbon hayitlari rasmiy dam olish kunlari deb e’lon qilindi6 oktabr 08:19Narx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldiNarx-navo va yoqilg‘i inqirozi Parij va Marselni larzaga soldi18 oktabr 12:49Litvada juma namozi vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi namoyish qilindi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi namoyish qilindi (video)26 sentabr 11:17Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)Fransiya prezidenti Makronga kutilmagan zarba: olomon ichidan bir ayol unga shapaloq tushurdi (video)26 avgust 05:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi