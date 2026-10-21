Saida Mirziyoyeva Ashxobodda Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari bilan uchrashdi

·62·Dunyo
Saida Mirziyoyeva Ashxobodda Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari bilan uchrashdi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida Turkmanistonning G‘amxo‘rlikka muhtoj bolalarga yordam ko‘rsatish xayriya jamg‘armasi vitse-prezidenti Oguljahon Atabayeva hamda Ozarbayjonning Haydar Aliyev jamg‘armasi vitse-prezidenti Laylo Aliyeva bilan uchrashdi. Bu haqda Saida Mirziyoyeva o‘zining Telegram-kanalida ma’lum qildi.

Saida Mirziyoyevaning ta’kidlashicha, uch tomonlama muloqotlar yaxshi an’anaga aylanib bormoqda. Uning har birida umumiy g‘oyalar boyib, hamkorlikda yangi loyihalarni amalga oshirish uchun imkoniyatlar paydo bo‘lmoqda.

«Muloqotlarimiz yaxshi an’anaga aylanib qoldi. Har safar fikr almashganimizda umumiy g‘oyalarimiz boyib, hamkorlikda yangidan-yangi loyihalar yuzaga kelmoqda», — deb yozdi u.

Prezident Administratsiyasi rahbari O‘zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjonni ko‘p asrlik do‘stlik, o‘zaro ishonch va mushtarak qadriyatlar bog‘lab turishini qayd etdi.

O‘zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon bayroqlari oldida uch ayol birga turibdi.

«Uchrashuvlarimiz bundan keyin ham faqat yaxshilikka xizmat qilishini, odamlarga nafi tegadigan ezgu amallarga aylanib, mamlakatlarimizni bir-biriga yanada yaqinlashtirishini istardim», — dedi Saida Mirziyoyeva.

Ma’lumot uchun, uchrashuv 20 oktyabr kuni Ashxobodda bo‘lib o‘tdi. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva, Oguljahon Atabayeva va Laylo Aliyeva xalqaro «MAMA — Ona tabiat» san’at ko‘rgazmasi bilan bog‘liq tadbirlarda ishtirok etdi.

Uch ayol hashamatli oq zalda katta dumaloq stol atrofida o‘tiribdi.
Saida MirziyoyevaOguljahon AtabayevaLaylo AliyevaMAMA — Ona tabiat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildiTarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildi2 oktabr 17:45Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdi16 oktabr 00:30Saida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdiSaida Mirziyoyeva Turkiyaning mashhur «Baykar» kompaniyasi majmuasiga tashrif buyurdi16 oktabr 00:35Saida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdiSaida Mirziyoyeva Turkiya prezidenti rahbariyati vakillari bilan muhim kelishuvlarga erishdi16 oktabr 00:24Adidas mushuk va kuchuklar uchun qishki kiyimlar kolleksiyasini taqdim etdi (foto)Adidas mushuk va kuchuklar uchun qishki kiyimlar kolleksiyasini taqdim etdi (foto)Bugun 19:42AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)Bugun 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi