Saida Mirziyoyeva Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 15 oktyabr kuni Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashdi.
Uchrashuv chog‘ida qardosh davlatlar o‘rtasidagi do‘stlik, strategik sheriklik va ko‘p qirrali amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi.
Davlat rahbarining ezgu tilaklari va strategik sheriklik
Saida Mirziyoyeva muzokaralar tafsilotlari va taassurotlari bilan o‘zining rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifasida o‘rtoqlashdi:
Prezident salomi yetkazildi: «Turkiya Prezidenti Rejep Tayyip Erdog‘an bilan uchrashganimdan xursandman. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning eng ezgu, samimiy tilaklarini yetkazdim;
Mustahkam aloqalar: O‘zbekiston va Turkiyani mustahkam do‘stlik hamda yaqin hamkorlik rishtalari bog‘lab turadi;
Istiqbollar tahlili: Muloqot chog‘ida birgalikdagi sa’y-harakatlarimiz natijalari va mamlakatlarimiz o‘rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash istiqbollarini muhokama qildik», — deya qayd etdi Prezident Administratsiyasi rahbari.
«Samimiy qabul va yuksak e’tibor uchun minnatdorlik»
Saida Mirziyoyeva Turkiya yetakchisiga ko‘rsatilgan yuksak ehtirom va ikki tomonlama aloqalarga qaratilayotgan e’tibor uchun alohida minnatdorlik bildirdi:
«Janob Prezidentga samimiy qabul, O‘zbekistonga qaratilayotgan alohida e’tibor hamda qardosh xalqlarimiz o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni qo‘llab-quvvatlayotgani uchun chin qalbimdan minnatdorlik bildiraman», — deb ta’kidladi u.
Mazkur yuqori darajadagi muloqot O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasida so‘nggi yillarda jadal rivojlanib borayotgan do‘stona, siyosiy va madaniy-ma’rifiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…