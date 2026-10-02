Tarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildi

·48·Dunyo
Tarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuv o‘tkazib, unga O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomlari va ezgu tilaklarini yetkazdi.
  • Ushbu oliy darajadagi uchrashuv ikki davlat o‘rtasidagi strategik aloqalarning yangi bosqichga ko‘tarilayotganidan dalolat beradi.
  • Muloqot AQSH davlat ramzlari fonida, do‘stona va iliq muhitda bo‘lib o‘tdi.

O‘zbekiston va Amerika Qo‘shma Shtatlari o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarda muhim va e’tiborga molik voqea yuz berdi! O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazdi. Muloqot chog‘ida Saida Mirziyoyeva AQSH yetakchisiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning eng samimiy salomlari hamda ezgu tilaklarini shaxsan yetkazdi. Yuqori va iliq ruhda tashkil etilgan mazkur tarixiy uchrashuv ikki davlat o‘rtasidagi strategik aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilayotganining yaqqol ramziga aylandi. Xo‘sh, Oliy darajadagi uchrashuv qanday muhitda o‘tdi va uning ahamiyati nimada?

Oq uy va oliy darajadagi muloqot tafsilotlari

Uchrashuvdan olingan rasmiy fotosuratda ikki tomonning samimiy va ochiq kayfiyati yaqqol namoyon bo‘lgan:

  • Samimiy tilaklar: Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning iliq salomlari va ezgu istaklarini Donald Trampga topshirdi;

  • Davlat ramzlari fonida: Muloqot AQSH milliy bayrog‘i hamda AQSH Prezidentining rasmiy gerbi (Seal of the President of the United States) o‘rnatilgan tantanali muhitda bo‘lib o‘tdi;

  • Iliq munosabat: AQSH prezidenti Donald Trampning yuqori kayfiyati va do‘stona ishorasi ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarga berilayotgan yuksak e’tibordan dalolat beradi;

  • Strategik sheriklik: Ushbu yuqori darajadagi aloqa O‘zbekiston va AQSH hamkorligining turli sohalardagi istiqbolli rivojiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Tarixiy uchrashuvning asosiy mazmuni

«Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan uchrashib, unga Shavkat Mirziyoyevning samimiy va ezgu tilaklarini yetkazdi».

Ushbu diplomatik qadam O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi hamda qudratli davlatlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq muloqoti izchil mustahkamlanib borayotganini yana bir karra tasdiqladi.

Saida Mirziyoyeva va Donald Tramp uchrashuvi (Jadval)

Mezon / Holat

Asosiy faktlar va tafsilotlar

Ishtirokchilar

Saida Mirziyoyeva (Prezident Administratsiyasi rahbari) va Donald Tramp (AQSH prezidenti)

Asosiy maqsad

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy va ezgu tilaklarini yetkazish

Muloqot formati

Oliy darajadagi yuzma-yuz uchrashuv

Muhit

AQSH davlat bayrog‘i va Prezident rasmiy gerbi fonidagi do‘stona va iliq daraja

Geosiyosiy ahamiyati

O‘zbekiston — AQSH strategik hamkorligini yangi saviyaga olib chiqish

Sizningcha, Saida Mirziyoyevaning AQSH prezidenti Donald Tramp bilan o‘tkazgan ushbu uchrashuvi O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi munosabatlarni qaysi yo‘nalishlarda yanada jadal rivojlantiradi? Ikki davlat aloqalarining kelajagiga qanday baho berasiz?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va yurtimiz diplomatiyasi uchun muhim bo‘lgan ushbu tarixiy lahzalarni yaqinlaringiz bilan Telegram orqali ulashing!

Saida MirziyoyevaDonald TrampO‘zbekiston–AQSH diplomatik uchrashuvShavkat Mirziyoyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda27 iyun 22:55Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi21 iyun 22:28Voyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiVoyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadi15 iyun 10:50Mirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladiMirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladi5 iyul 00:32O‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildiO‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildi1 iyun 20:53Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildi16 iyun 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota