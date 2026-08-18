16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi
Hindistonning sharqiy Jarkxand shtatida 16 kunlik ochlik namoyishi hukumat bahsli ishga qabul qilish imtihonini bekor qilish talabini qabul qilgach yakunlandi. Namoyishlarning asosiy ishtirokchilaridan biri Devendra Natx Maxto sog'lig'i yomonlashgani sababli Ranchi shahridagi shifoxonada davolangan edi.
Hindistonning sharqiy Jarkxand shtatida faollardan biri 16 kun davom etgan ochlik namoyishini yakunladi. Hukumat namoyishchilarning bahsli ishga qabul qilish imtihonini bekor qilish talabini qabul qildi.
Shu bilan birga, namoyish ishtirokchilari boshqa ishga qabul qilish imtihonlarida ham qoidabuzarliklar sodir etilgani haqidagi gumonlarni tekshirish uchun Hindistonning bosh tergov organi ish boshlamagunicha, ko‘cha namoyishlarini to‘xtatmasligini ma’lum qildi.
Namoyishlarning asosiy ishtirokchilaridan biri Devendra Natx Maxto aksiyani shtat vazirlari ishtirokida yakunladi. U sog‘lig‘i yomonlashgani sababli o‘tgan hafta Ranchi shahridagi shifoxonaga yotqizilgan edi.
Noroziliklar 25 iyul kuni davlat ishiga kirish imtihonlarida qoidabuzarliklar bo‘lgani haqidagi da’volar va tizimni isloh qilish talabi bilan boshlangan.
Hindistonda davlat ishlari barqarorlik va ishonchli daromad tufayli juda talabgir. Har yili millionlab insonlar davlat lavozimlari uchun imtihon topshiradi va ko‘pchilik maxsus tayyorlov kurslarida o‘qiydi.
Biroq bir qator imtihonlarda savollar oldindan tarqatilgani va nomzodlar adolatsiz usullardan foydalangani haqida da’volar bildirilgan. Ishga qabul jarayoni esa ba’zan bir necha yilga cho‘ziladi.
Jarkxanddagi noroziliklar o‘tgan oyda dastlabki davlat xizmati imtihoni natijalari e’lon qilingach boshlangan. Ayrim nomzodlar internetda tarqalgan javob varaqalari natijalar manipulyatsiya qilingan bo‘lishi mumkinligiga shubha uyg‘otganini aytgan.
Bu voqealar Dehlidagi yirik namoyishlardan keyin yuz berdi. U yerdagi noroziliklar yakunida federal ta’lim vaziri iste’foga chiqqan va Jarkxand hukumatiga bosim kuchaygan edi.
Shtat hukumati dastlabki imtihonni bekor qilishga rozi bo‘ldi va Jinoiy tergov departamenti — CID tekshiruvi boshlandi. Bir necha kishi, jumladan, Jarkxand Davlat xizmati komissiyasi rahbari ham hibsga olindi.
Biroq namoyishchilar JSSC-CGL imtihonini ham bekor qilish va mamlakat Markaziy tergov byurosi — CBI tomonidan tekshiruv o‘tkazilishini talab qildi.
Dushanba kuni kechqurun bosh vazir Hemant Soren ushbu imtihon ham bekor qilinishini ma’lum qildi.
Bosh vazir CID tergovi davomida «ko‘plab hayratlanarli faktlar aniqlanayotgani»ni aytdi, ammo qo‘shimcha tafsilot bermadi.
Soren, shuningdek, tender asosida imtihonlarni o‘tkazgan xususiy TDPL kompaniyasi tashkil etgan barcha imtihonlar bekor qilinishi va 2014 yildan buyongi ishga qabul imtihonlari tekshirilishini ma’lum qildi.
Agar qoidabuzarliklar aniqlansa, bu imtihonlardan o‘tib, davlat ishlariga qabul qilingan nomzodlarning taqdiri hozircha noma’lum. Shuningdek, shtat imtihon tizimini isloh qilish bo‘yicha takliflar tayyorlaydigan maxsus qo‘mita tuziladi. Hukumat qarori Ranchidagi namoyishchilar tomonidan quvonch bilan kutib olindi. Ular stadionda raqsga tushib, bayram qildi.
Shunga qaramay, ayrim faollar CBI tekshiruvi e’lon qilinmaguncha aksiyalarni davom ettirishini bildirdi.
«Bu talabimiz bajarilmaguncha, biz bu yerdan ketmaymiz», — dedi talabalar faoli Ravindra Pasvan ANI axborot agentligiga.
Noroziliklar Jarkxand Mukti Morcha, Kongress va boshqa partiyalardan tuzilgan hukumatga bosimni kuchaytirdi. Muxolifatdagi Bosh vazir Narendra Modining BJP partiyasi esa namoyishchilarni qo‘llab-quvvatladi.
Ayni paytda xabarlarga ko‘ra, JSSC-CGL imtihonini bekor qilish qarori ushbu sinovdan muvaffaqiyatli o‘tib, allaqachon davlat ishlarida faoliyat boshlagan nomzodlar orasida ham norozilik uyg‘otgan.
…