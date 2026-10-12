Ozarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandi

·55·Dunyo
Ozarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ozarbayjonda maktablarda hijob kiyishga cheklovlar joriy etilishi ortidan ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandi.
  • Vazirlar Mahkamasining yangi maktab formasi standarti diniy bosh kiyimlarni dunyoviy ta’lim qoidalariga zid deb baholashi sababli, 12 oktyabr kuni Boku shahridagi 69-maktab oldida ota-onalar va o‘quvchilar namoyish o‘tkazdi.

Ozarbayjonning qator hududlarida maktablarda hijob va diniy ro‘mollar o‘rashga nisbatan amalda joriy etilgan qat’iy cheklovlar ortidan keskin ijtimoiy e’tirozlar va ommaviy namoyishlar boshlanib ketdi. 12 oktyabr kuni mahalliy hamda xorijiy nashrlar tarqatgan xabarlarga ko‘ra, Vazirlar Mahkamasining yagona maktab formasiga oid yangi standarti jamiyatda ulkan bahs-munozaralarni keltirib chiqardi.

Hujjatda «hijob» so‘zi to‘g‘ridan to‘g‘ri tilga olinmagan bo‘lsa-da, maktab ma’muriyatlariga tasdiqlangan forma talablariga qat’iy rioya qilish topshirilgan va har qanday diniy bosh kiyim dunyoviy ta’lim qoidalariga zid deb baholanmoqda.

Hukumat pozitsiyasi: Dunyoviylik va ijtimoiy tenglik

Mamlakat rasmiylari qabul qilingan yangi tartib va talablarni quyidagi omillar bilan izohlamoqda:

  • Dunyoviy ta’lim tamoyili: Hukumat davlatning dunyoviy mohiyatini saqlab qolish va ta’lim jarayonida diniy ramzlarga yo‘l qo‘ymaslikni bosh mezon sifatida ko‘rsatmoqda;

  • Farqlarni kamaytirish: Maktab ichida bolalar orasidagi ijtimoiy, diniy va etnik tafovutlarni yumshatish hamda barcha o‘quvchilarga bir xil muhit yaratish maqsad qilingan.

E’tirozlar, darslarni boykot qilish va tartibsizliklar

Cheklovlarga qarshi norozilik ayniqsa poytaxt hududlarida keskin tus oldi:

  • Bokudagi maktab qarshisida namoyishlar: Bokuning Balaxani shaharchasidagi 69-maktab atrofida vaziyat o‘ta keskinlashdi. Ota-onalar va o‘quvchilar «Hijob — ta’lim olishga to‘siq emas!» shiorlari bilan ko‘chalarga chiqishdi;

  • Ommaviy boykot: Darslarga kiritilmagan qizlarga birdamlik bildirish maqsadida yuzlab o‘quvchilar maktabga borishni to‘xtatib, boykot e’lon qildi;

  • O‘qituvchilarga qo‘yilgan talab: Cheklovlar pedagoglarga ham ta’sir qildi — ro‘mol o‘ragan muallimalardan boshlarini ochish yoki o‘z xohishi bilan ishdan ketish talab qilindi;

  • Zo‘ravonliklar va yoqib yuborilgan mashina: Ayrim tumanlarda noroziliklar to‘qnashuvlarga aylandi — namoyishchilar maktab binolarini bosib olishga urindi, maktablardan birining hovlisida direktorning avtomobili yoqib yuborildi.

37 nafar hibs, internetdagi uzilishlar va Konstitutsiya bahsi

Huquq-tartibot organlari namoyishlarga qarshi tezkor choralarni ishga soldi:

  • Ichki ishlar vazirligi bayonoti: Ozarbayjon IIV jamoat tartibini qo‘pol ravishda buzish moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilganini hamda 37 kishi ushlanib, qamoqqa olinganini ma’lum qildi;

  • Internetdagi cheklovlar: Vaziyatning keskinlashuvi fonida mamlakat hududida internet va ommabop ijtimoiy tarmoqlar faoliyatida keng ko‘lamli uzilishlar kuzatildi;

  • Konstitutsion huquqlar: Islohotga qarshi chiqayotgan faollar va ota-onalar yangi cheklovlar Ozarbayjon Konstitutsiyasining bepul ta’lim olish va vijdon erkinligini kafolatlovchi 25, 42 va 48-moddalarini buzayotganini ta’kidlamoqda.

Hozircha Ozarbayjon Fan va ta’lim vazirligi hech qanday yon berish yoki murosa haqida bayonot bergani yo‘q, ta’lim muassasalari atrofidagi keskinlik esa saqlanib qolmoqda.

OzarbayjonhijobVazirlar MahkamasiBoykot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdiBokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdi11 oktabr 14:18Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)30 sentabr 10:1414 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:5816 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi18 avgust 19:14Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuv20 avgust 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi