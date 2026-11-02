Fransiyada AQSH va Isroil bayroqlari oyoqosti qilinib, yoqib yuborildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 31 oktyabr kuni Fransiyaning Lion shahrida o‘tkazilgan ommaviy namoyishlar chog‘ida bir guruh yoshlar AQSH va Isroil bayroqlarini oyoqosti qilib, yoqib yubordi.
- Ushbu voqea ta’lim tizimidagi muammolar, inflyatsiya va yashash xarajatlarining oshishi sababli boshlangan umummilliy noroziliklar fonida yuz berdi.
2026 yilning 31 oktyabr kuni Fransiyaning Lion shahrida jiddiy rezonans uyg‘otgan hodisa yuz berdi. Maktab o‘quvchilari va talabalarning ommaviy chiqishlari davomida bir guruh namoyishchilar AQSH va Isroil davlat bayroqlarini oyoq osti qilib, so‘ngra ularni yoqib yuborishdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videokadrlarda Lion shahridagi «Jan-Mase» (Jean-Macé) tramvay bekatining shisha tomiga chiqib olgan niqobli yoshlar dastlab har ikki davlat ramzlarini toptagani, keyin esa ularga o‘t qo‘ygani aks etgan. Bekat atrofida to‘plangan ko‘p ming sonli olomon esa bu harakatlarni olqishlar bilan kutib olib, Isroilga qarshi keskin shiorlarni ilgari surgan.
Ta’lim muammolaridan ommaviy g‘aloyongacha: Noroziliklarning asl sababi nimada?
Liondagi ushbu siyosiy ko‘rinishdagi chiqish aslida bir necha haftadan beri davom etayotgan ijtimoiy inqirozning davomi hisoblanadi:
Maktablardagi talablar (Sentyabr oxiri): Norozilik harakatlari dastlab litsey va maktab o‘quvchilari tomonidan boshlangan edi. Ular ta’lim muassasalariga ajratilayotgan mablag‘ning kamligi, o‘qituvchilarning keskin yetishmovchiligi hamda sinflarda o‘quvchilar soni me’yordan haddan tashqari ko‘pligiga qarshi chiqishgan;
Ijtimoiy va siyosiy kuchlarning qo‘shilishi: Keyinchalik inflyatsiya, yashash xarajatlarining keskin qimmatlashuvi sababli noroziliklar umumilliy miqyosga chiqdi. Kasaba uyushmalari, talabalar, turli siyosiy partiyalar va migrantlar harakatga qo‘shildi. Liondagi bayroq yoqish holati ham kasaba uyushmalari tashkil etgan katta yurish chog‘ida yuz berdi;
320 mingdan ortiq namoyishchi: Fransiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, o‘sha dam olish kunlarida mamlakat bo‘ylab 320 mingdan ziyod kishi ko‘chalarga chiqqan. Bir qator yirik shaharlarda aksiyalar politsiya bilan jiddiy to‘qnashuvlarga va tartibsizliklarga aylanib ketgan.
Ushbu hodisa Fransiyada ichki ijtimoiy-iqtisodiy noroziliklar tobora keskin geosiyosiy va mafkuraviy tus olayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…