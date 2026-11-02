Fransiyada AQSH va Isroil bayroqlari oyoqosti qilinib, yoqib yuborildi (video)

·87·Dunyo
Fransiyada AQSH va Isroil bayroqlari oyoqosti qilinib, yoqib yuborildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 31 oktyabr kuni Fransiyaning Lion shahrida o‘tkazilgan ommaviy namoyishlar chog‘ida bir guruh yoshlar AQSH va Isroil bayroqlarini oyoqosti qilib, yoqib yubordi.
  • Ushbu voqea ta’lim tizimidagi muammolar, inflyatsiya va yashash xarajatlarining oshishi sababli boshlangan umummilliy noroziliklar fonida yuz berdi.

2026 yilning 31 oktyabr kuni Fransiyaning Lion shahrida jiddiy rezonans uyg‘otgan hodisa yuz berdi. Maktab o‘quvchilari va talabalarning ommaviy chiqishlari davomida bir guruh namoyishchilar AQSH va Isroil davlat bayroqlarini oyoq osti qilib, so‘ngra ularni yoqib yuborishdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videokadrlarda Lion shahridagi «Jan-Mase» (Jean-Macé) tramvay bekatining shisha tomiga chiqib olgan niqobli yoshlar dastlab har ikki davlat ramzlarini toptagani, keyin esa ularga o‘t qo‘ygani aks etgan. Bekat atrofida to‘plangan ko‘p ming sonli olomon esa bu harakatlarni olqishlar bilan kutib olib, Isroilga qarshi keskin shiorlarni ilgari surgan.

Ta’lim muammolaridan ommaviy g‘aloyongacha: Noroziliklarning asl sababi nimada?

Liondagi ushbu siyosiy ko‘rinishdagi chiqish aslida bir necha haftadan beri davom etayotgan ijtimoiy inqirozning davomi hisoblanadi:

  • Maktablardagi talablar (Sentyabr oxiri): Norozilik harakatlari dastlab litsey va maktab o‘quvchilari tomonidan boshlangan edi. Ular ta’lim muassasalariga ajratilayotgan mablag‘ning kamligi, o‘qituvchilarning keskin yetishmovchiligi hamda sinflarda o‘quvchilar soni me’yordan haddan tashqari ko‘pligiga qarshi chiqishgan;

  • Ijtimoiy va siyosiy kuchlarning qo‘shilishi: Keyinchalik inflyatsiya, yashash xarajatlarining keskin qimmatlashuvi sababli noroziliklar umumilliy miqyosga chiqdi. Kasaba uyushmalari, talabalar, turli siyosiy partiyalar va migrantlar harakatga qo‘shildi. Liondagi bayroq yoqish holati ham kasaba uyushmalari tashkil etgan katta yurish chog‘ida yuz berdi;

  • 320 mingdan ortiq namoyishchi: Fransiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, o‘sha dam olish kunlarida mamlakat bo‘ylab 320 mingdan ziyod kishi ko‘chalarga chiqqan. Bir qator yirik shaharlarda aksiyalar politsiya bilan jiddiy to‘qnashuvlarga va tartibsizliklarga aylanib ketgan.

Ushbu hodisa Fransiyada ichki ijtimoiy-iqtisodiy noroziliklar tobora keskin geosiyosiy va mafkuraviy tus olayotganini ko‘rsatmoqda.

LionFransiyanamoyishlarijtimoiy inqiroz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandiHayvonlarda uchraydigan virus ilk bor odamda aniqlandi22 oktabr 17:29Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:05Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi14 oktabr 23:05Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?30 sentabr 13:19Turkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqdaTurkiya Interpoldan Netanyahuga nisbatan «qizil bildirishnoma» chiqarishni so‘ramoqda22 avgust 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda