“Yandeks” o‘zining barcha uchta superkompyuterini yangi joylarga evakuatsiya qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Yandeks» kompaniyasi oktyabr oyida ma’lumotlarni qayta ishlash markazlariga uyushtirilgan dron hujumlaridan so‘ng, o‘zining «Lyapunov», «Galushkin» va «Chervonenkis» nomli uchta superkompyuterini xavfsizroq hududlarga ko‘chirdi.
- Hujumlar natijasida ushbu qurilmalarga shikast yetmagan bo‘lsa-da, Ryazan, Kaluga va Vladimir viloyatlaridagi obyektlarga berilgan zarbalar kompaniya xizmatlarida, jumladan O‘zbekistondagi taksi va xarita ilovalarida texnik uzilishlarni keltirib chiq…
Rossiyaning yetakchi texnologiya giganti «Yandeks» joriy yilning oktyabr oyida ma’lumotlarni qayta ishlash markazlariga (SOD) uyushtirilgan bir qator dronlar hujumidan so‘ng o‘ziga qarashli eng qudratli barcha uchta superkompyuterini avvalgi joylaridan to‘liq olib chiqib, yangi va xavfsiz hisoblash maydonchalariga ko‘chirdi. Bu haqda RBK nashri rasmiy ma’lumotlarga tayanib xabar berdi.
Kompaniya xabariga ko‘ra, dron zarbalari vaqtida ulkan hisoblash quvvatlariga ega asosiy mashinalarga shikast yetmagan va ularning uzluksiz ishlashini ta’minlash uchun zudlik bilan evakuatsiya choralari ko‘rilgan.
Nishonga olingan «uchlik»: «Lyapunov», «Galushkin» va «Chervonenkis»
«Yandeks»ning asosiy raqamli yuragi hisoblangan uchta superkompyuter yangi manzillarda qayta ishga tushirilmoqda:
Zarar yetmagan mashinalar: Kompaniya matbuot xizmati Rossiyaning eng kuchli tizimlari sanalmish «Lyapunov», «Galushkin» va «Chervonenkis» superkompyuterlari zarbalardan omon qolgani va uskunalarga shikast yetmaganini ma’lum qildi;
Yangi hisoblash maydonchalari: Ushbu superkompyuterlar avvalgi servexonalardan to‘liq chiqarib olingan va ayni paytda yangi xavfsiz hududlarda qayta montaj qilinib, ishga tushirilmoqda;
Sun’iy intellekt va servislar tayanchi: Kompaniya ta’kidlashicha, mazkur qurilmalar avvalgidek «Yandeks»ning kundalik raqamli servislari infratuzilmasini ta’minlash hamda fundamental yirik til modellarini (LLM / sun’iy intellekt) o‘qitishda davom etadi.
Oktyabrdagi uchta hujum va O‘zbekistondagi servislarga ta’siri
Joriy oy davomida uyushtirilgan havo hujumlari kompaniya tizimida sezilarli texnik muammolarni keltirib chiqardi:
Hujum geografiyasi: Oktyabr oyida dronlar hujumi uchta hududga qaratildi — Ryazan viloyatining Sasovo shahridagi, shuningdek, Kaluga va Vladimir viloyatlaridagi yirik SOD obyektlari zarba ostida qoldi;
Tizimlardagi global uzilishlar: Mazkur hujumlar «Yandeks»ning shaxsiy bulutli xizmatlari, kompaniya ekotizimi, shuningdek, ushbu serverlarga ulangan bir qator davlat tizimlari faoliyatiga ham ta’sir o‘tkazdi;
O‘zbekistonga ta’siri: Hujumlar ortidan kompaniyaning O‘zbekistonda keng ommalashgan xizmatlarida, jumladan, taksi, xarita va yetkazib berish ilovalarida ham ma’lum vaqt texnik uzilishlar va nosozliklar kuzatilgan edi.
«Yandeks» superkompyuterlari va hujumlar tafsiloti
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Ko‘chirilgan superkompyuterlar
«Lyapunov», «Galushkin», «Chervonenkis»
Texnik holati
Shikastlanmagan, yangi maydonchalarda qayta ishga tushirilmoqda
Hujum qilingan hududlar (SOD)
Sasovo (Ryazan viloyati), Kaluga, Vladimir
Hujumlar davri
2026 yil oktyabr oyi (jami 3 marta)
Asosiy vazifasi
«Yandeks» bulutli servislari va fundamental sun’iy intellekt tillarini o‘qitish
Oqibatlari
Rossiya davlat tizimlari va O‘zbekistondagi servislarda qisqa muddatli uzilishlar
Izohlar 0
…