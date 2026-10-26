“Yandeks” o‘zining barcha uchta superkompyuterini yangi joylarga evakuatsiya qildi

·26·Dunyo
“Yandeks” o‘zining barcha uchta superkompyuterini yangi joylarga evakuatsiya qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Yandeks» kompaniyasi oktyabr oyida ma’lumotlarni qayta ishlash markazlariga uyushtirilgan dron hujumlaridan so‘ng, o‘zining «Lyapunov», «Galushkin» va «Chervonenkis» nomli uchta superkompyuterini xavfsizroq hududlarga ko‘chirdi.
  • Hujumlar natijasida ushbu qurilmalarga shikast yetmagan bo‘lsa-da, Ryazan, Kaluga va Vladimir viloyatlaridagi obyektlarga berilgan zarbalar kompaniya xizmatlarida, jumladan O‘zbekistondagi taksi va xarita ilovalarida texnik uzilishlarni keltirib chiq…

Rossiyaning yetakchi texnologiya giganti «Yandeks» joriy yilning oktyabr oyida ma’lumotlarni qayta ishlash markazlariga (SOD) uyushtirilgan bir qator dronlar hujumidan so‘ng o‘ziga qarashli eng qudratli barcha uchta superkompyuterini avvalgi joylaridan to‘liq olib chiqib, yangi va xavfsiz hisoblash maydonchalariga ko‘chirdi. Bu haqda RBK nashri rasmiy ma’lumotlarga tayanib xabar berdi.

Kompaniya xabariga ko‘ra, dron zarbalari vaqtida ulkan hisoblash quvvatlariga ega asosiy mashinalarga shikast yetmagan va ularning uzluksiz ishlashini ta’minlash uchun zudlik bilan evakuatsiya choralari ko‘rilgan.

Nishonga olingan «uchlik»: «Lyapunov», «Galushkin» va «Chervonenkis»

«Yandeks»ning asosiy raqamli yuragi hisoblangan uchta superkompyuter yangi manzillarda qayta ishga tushirilmoqda:

  • Zarar yetmagan mashinalar: Kompaniya matbuot xizmati Rossiyaning eng kuchli tizimlari sanalmish «Lyapunov», «Galushkin» va «Chervonenkis» superkompyuterlari zarbalardan omon qolgani va uskunalarga shikast yetmaganini ma’lum qildi;

  • Yangi hisoblash maydonchalari: Ushbu superkompyuterlar avvalgi servexonalardan to‘liq chiqarib olingan va ayni paytda yangi xavfsiz hududlarda qayta montaj qilinib, ishga tushirilmoqda;

  • Sun’iy intellekt va servislar tayanchi: Kompaniya ta’kidlashicha, mazkur qurilmalar avvalgidek «Yandeks»ning kundalik raqamli servislari infratuzilmasini ta’minlash hamda fundamental yirik til modellarini (LLM / sun’iy intellekt) o‘qitishda davom etadi.

Oktyabrdagi uchta hujum va O‘zbekistondagi servislarga ta’siri

Joriy oy davomida uyushtirilgan havo hujumlari kompaniya tizimida sezilarli texnik muammolarni keltirib chiqardi:

  • Hujum geografiyasi: Oktyabr oyida dronlar hujumi uchta hududga qaratildi — Ryazan viloyatining Sasovo shahridagi, shuningdek, Kaluga va Vladimir viloyatlaridagi yirik SOD obyektlari zarba ostida qoldi;

  • Tizimlardagi global uzilishlar: Mazkur hujumlar «Yandeks»ning shaxsiy bulutli xizmatlari, kompaniya ekotizimi, shuningdek, ushbu serverlarga ulangan bir qator davlat tizimlari faoliyatiga ham ta’sir o‘tkazdi;

  • O‘zbekistonga ta’siri: Hujumlar ortidan kompaniyaning O‘zbekistonda keng ommalashgan xizmatlarida, jumladan, taksi, xarita va yetkazib berish ilovalarida ham ma’lum vaqt texnik uzilishlar va nosozliklar kuzatilgan edi.

«Yandeks» superkompyuterlari va hujumlar tafsiloti

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Ko‘chirilgan superkompyuterlar

«Lyapunov», «Galushkin», «Chervonenkis»

Texnik holati

Shikastlanmagan, yangi maydonchalarda qayta ishga tushirilmoqda

Hujum qilingan hududlar (SOD)

Sasovo (Ryazan viloyati), Kaluga, Vladimir

Hujumlar davri

2026 yil oktyabr oyi (jami 3 marta)

Asosiy vazifasi

«Yandeks» bulutli servislari va fundamental sun’iy intellekt tillarini o‘qitish

Oqibatlari

Rossiya davlat tizimlari va O‘zbekistondagi servislarda qisqa muddatli uzilishlar

Yandekssuperkompyuterdron hujumiSOD
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yandeks» servislaridagi texnik nosozlik bartaraf etildi«Yandeks» servislaridagi texnik nosozlik bartaraf etildi14 oktabr 11:47“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi13 oktabr 18:22Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?12 oktabr 22:57Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi12 oktabr 22:12Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdiYandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi29 sentabr 11:22Xitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindiXitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindi27 sentabr 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi