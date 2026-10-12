Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?

·60·Dunyo
Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonda «Yandeks»ning millionlab foydalanuvchilari kundalik murojaat qiladigan raqamli ekotizim servislarida ommaviy nosozliklar kuzatildi.
  • Ushbu uzilishlar Rossiya hududidagi markaziy data-markazlarning shikastlanishi bilan bog‘liq bo‘lib, «Yandeks Go», «Yandeks Yeda», «Yandeks Lavka», «Yandeks Pey», «Alisa» kabi xizmatlar faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi.

Qozog‘iston aholisi millionlab foydalanuvchilar kundalik murojaat qiladigan «Yandeks» raqamli ekotizimi servislarida kuzatilgan ommaviy va keng ko‘lamli nosozliklarga duch keldi. Muammolar mahalliy infratuzilma bilan emas, balki Rossiya hududida joylashgan markaziy data-markazlarning shikastlanishi bilan bevosita bog‘liq.

Mazkur nosozlik nafaqat oddiy yo‘lovchilar va mijozlarga, balki minglab taksi haydovchilari hamda kuryerlar faoliyatiga ham jiddiy zarba berdi.

Qaysi xizmatlar to‘xtab qoldi yoki uzilish bilan ishlamoqda?

Qozog‘iston hududida kompaniyaning deyarli barcha ommabop yo‘nalishlari faoliyati izdan chiqdi:

  • «Yandeks Go»: Taksi chaqirish xizmati butunlay ishlamay qoldi yoki jiddiy uzilishlar bilan harakat qildi;

  • Yetkazib berish to‘xtadi: «Yandeks Yeda» va «Yandeks Lavka» ilovalarida ovqat va mahsulotlarga buyurtma berish imkonsiz bo‘lib qoldi;

  • Moliyaviy qiyinchiliklar: «Yandeks Pey» orqali to‘lovlarni o‘tkazish va pul o‘tkazmalarini amalga oshirishda uzilishlar yuz berdi;

  • Aqlli texnologiyalar va musiqa: «Alisa» ovozli yordamchisi, «Yandeks Muzika» va aqlli uy qurilmalari ham buyruqlarni bajarmay, nobarqaror holatga keldi;

  • Haydovchi va kuryerlar noroziligi: Taksi haydovchilari hamda kuryerlar yangi buyurtmalarni qabul qila olmayotganini, texnik qo‘llab-quvvatlash xizmati esa javob bermayotganini ma’lum qilishdi.

Sabab nimada? Rossiyadagi uchta hudud data-markazlari shikastlangan

Foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari Qozog‘iston ichidagi serverlarda saqlanishiga qaramay, umumiy hisoblash arxitekturasi tarmoqlangan tizimga asoslangan:

  • Data-markazlarning to‘xtashi: Ma’lumotlarga ko‘ra, uzilishga «Yandeks»ning Rossiyadagi — Ryazan, Kaluga va Vladimir viloyatlaridagi data-markazlari infratuzilmasiga yetkazilgan shikastlanishlar sabab bo‘lgan;

  • Kaskadli qulash: Server markazlaridan biri butunlay to‘xtatilgan va bu o‘z-o‘zidan xalqaro miqyosda zanjirli uzilishlarni keltirib chiqarib, Qozog‘iston bozoriga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatgan;

  • Vazirlik tasdiqladi: Qozog‘iston Raqamli rivojlanish vazirligi mahalliy serverlar odatdagi rejimda ishlayotganini, biroq muammo aynan xorijiy infratuzilmaga bo‘lgan yuqori qaramlik oqibatida yuzaga kelganini rasman tasdiqladi.

Qaramlik masalasi va mutaxassislar xavotiri

Kompaniya vakillari xizmatlarni tiklash bo‘yicha ishlar olib borilayotganini, ammo to‘liq barqarorlashish muddatlari hozircha noma’lumligini bildirmoqda:

  • Bozorning nozik nuqtasi: Yuz bergan ushbu hodisa Qozog‘iston raqamli bozoridagi jiddiy muammoni — kundalik hayotiy xizmatlar Rossiya texnologik tarmoqlariga haddan tashqari chambarchas bog‘lanib qolganini yaqqol ko‘rsatib qo‘ydi;

  • Kelgusi xavflar: Tahlilchilar to‘liq mustaqil raqamli infratuzilma ta’minlanmas ekan, xorijdagi texnik va infratuzilmaviy muammolar fonida bunday ommaviy uzilishlar kelgusida ham takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

YandeksRossiya data-markazlariQozog‘iston raqamli ekotizimiYandeks Go
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlariYandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlari11 oktabr 10:59Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiKecha 22:12Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdiYandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi29 sentabr 11:22Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildiHuawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi24 sentabr 13:22«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?10 sentabr 17:31Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdi28 avgust 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi