“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Yandeks" kompaniyasining ma’lumotlar markazlariga qilingan zarbalar natijasida "Yandeks Pey" moliyaviy xizmati ishdan chiqdi, bu esa millionlab foydalanuvchilarni o‘z mablag‘laridan uzib qo‘ydi.
- Ko‘plab fuqarolar o‘z hisobraqamlari va kartalaridagi pullarni yechib ololmay, kundalik ehtiyojlar, hatto oziq-ovqat xarid qilish uchun ham pulsiz qolmoqda.
Rossiyaning yetakchi texnologik giganti sanalgan «Yandeks» o‘z tarixidagi eng og‘ir sinovlardan birini boshdan kechirmoqda. Soha ekspertlarining ogohlantirishicha, kompaniyaning ma’lumotlar markazlariga (data markazlari) uyushtirilgan ketma-ket zarbalardan so‘ng tizim kritik nuqtaga yetgan: agar yana bitta data markaz ishdan chiqsa, «Yandeks» ekotizimi o‘z faoliyatini butunlay to‘xtatishga majbur bo‘ladi.
Bunday sharoitda infratuzilma quvvatlarining yetishmasligi sababli kompaniyaga qarashli o‘nlab xizmatlar va platformalarning uzluksiz ishlashini ta’minlash imkoniyati deyarli qolmaydi.
«Yandeks Pey» inqirozi: Mijozlar o‘z mablag‘laridan uzilib qoldi
Data markazlaridagi jiddiy texnik uzilishlar eng birinchi navbatda millionlab foydalanuvchilarga ega «Yandeks Pey» moliyaviy xizmatiga zarba berdi:
Mablag‘larning muzlatilishi: Ma’lumotlar markazlarining shikastlanishi ortidan yuzaga kelgan yirik nosozlik sabab ko‘plab fuqarolar o‘z hisobraqamlari va kartalaridagi mablag‘larni boshqara olmay qoldi;
Bir necha kunlik bloklanish: Jamg‘armalarini to‘liq ushbu tizimda saqlagan foydalanuvchilar bir necha kundan buyon pullarini yechib ololmayapti va tizimdan foydalanish imkoniyati mutlaqo cheklangan;
Og‘ir moliyaviy holat: Mablag‘larga kirish bloklangani bois ko‘plab mijozlar kundalik ehtiyojlar, hatto do‘konlardan oziq-ovqat xarid qilish uchun ham pulsiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda.
Ipoteka va kredit qarzdorligi muammosi keskinlashdi
Moliyaviy to‘lov tizimining to‘xtab qolishi foydalanuvchilar uchun kutilmagan qonuniy va moliyaviy xavflarni paydo qildi:
Kechikkan to‘lovlar: Foydalanuvchilarning eng jiddiy muammosi — boshqa tijorat banklaridan olingan kreditlar va ipoteka qarzdorligi bo‘yicha majburiy to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshira olmayotganidir;
Jarimalar xavfi: Mablag‘lar tizim ichida bloklanib qolgani sabab banklardagi to‘lov muddatlari buzilib, mijozlarga foizlar va jarimalar yozilishi xavfi yuzaga keldi.
Texnologik gigant hozirda tizim barqarorligini saqlab qolish va infratuzilmani to‘liq qulashdan himoya qilish bo‘yicha favqulodda choralarni ko‘rayotgan bo‘lsa-da, kompaniyaning kelajakdagi taqdiri qolgan ma’lumotlar markazlarining xavfsizligiga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…