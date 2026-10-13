“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi

·48·Dunyo
“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Yandeks" kompaniyasining ma’lumotlar markazlariga qilingan zarbalar natijasida "Yandeks Pey" moliyaviy xizmati ishdan chiqdi, bu esa millionlab foydalanuvchilarni o‘z mablag‘laridan uzib qo‘ydi.
  • Ko‘plab fuqarolar o‘z hisobraqamlari va kartalaridagi pullarni yechib ololmay, kundalik ehtiyojlar, hatto oziq-ovqat xarid qilish uchun ham pulsiz qolmoqda.

Rossiyaning yetakchi texnologik giganti sanalgan «Yandeks» o‘z tarixidagi eng og‘ir sinovlardan birini boshdan kechirmoqda. Soha ekspertlarining ogohlantirishicha, kompaniyaning ma’lumotlar markazlariga (data markazlari) uyushtirilgan ketma-ket zarbalardan so‘ng tizim kritik nuqtaga yetgan: agar yana bitta data markaz ishdan chiqsa, «Yandeks» ekotizimi o‘z faoliyatini butunlay to‘xtatishga majbur bo‘ladi.

Bunday sharoitda infratuzilma quvvatlarining yetishmasligi sababli kompaniyaga qarashli o‘nlab xizmatlar va platformalarning uzluksiz ishlashini ta’minlash imkoniyati deyarli qolmaydi.

«Yandeks Pey» inqirozi: Mijozlar o‘z mablag‘laridan uzilib qoldi

Data markazlaridagi jiddiy texnik uzilishlar eng birinchi navbatda millionlab foydalanuvchilarga ega «Yandeks Pey» moliyaviy xizmatiga zarba berdi:

  • Mablag‘larning muzlatilishi: Ma’lumotlar markazlarining shikastlanishi ortidan yuzaga kelgan yirik nosozlik sabab ko‘plab fuqarolar o‘z hisobraqamlari va kartalaridagi mablag‘larni boshqara olmay qoldi;

  • Bir necha kunlik bloklanish: Jamg‘armalarini to‘liq ushbu tizimda saqlagan foydalanuvchilar bir necha kundan buyon pullarini yechib ololmayapti va tizimdan foydalanish imkoniyati mutlaqo cheklangan;

  • Og‘ir moliyaviy holat: Mablag‘larga kirish bloklangani bois ko‘plab mijozlar kundalik ehtiyojlar, hatto do‘konlardan oziq-ovqat xarid qilish uchun ham pulsiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda.

Ipoteka va kredit qarzdorligi muammosi keskinlashdi

Moliyaviy to‘lov tizimining to‘xtab qolishi foydalanuvchilar uchun kutilmagan qonuniy va moliyaviy xavflarni paydo qildi:

  • Kechikkan to‘lovlar: Foydalanuvchilarning eng jiddiy muammosi — boshqa tijorat banklaridan olingan kreditlar va ipoteka qarzdorligi bo‘yicha majburiy to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshira olmayotganidir;

  • Jarimalar xavfi: Mablag‘lar tizim ichida bloklanib qolgani sabab banklardagi to‘lov muddatlari buzilib, mijozlarga foizlar va jarimalar yozilishi xavfi yuzaga keldi.

Texnologik gigant hozirda tizim barqarorligini saqlab qolish va infratuzilmani to‘liq qulashdan himoya qilish bo‘yicha favqulodda choralarni ko‘rayotgan bo‘lsa-da, kompaniyaning kelajakdagi taqdiri qolgan ma’lumotlar markazlarining xavfsizligiga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.

YandeksYandeks PeyData markazlarimoliyaviy xizmatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?Kecha 22:57Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiKecha 22:12Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdiYandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi29 sentabr 11:22Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildiHuawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi24 sentabr 13:22«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?10 sentabr 17:31Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdi28 avgust 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda