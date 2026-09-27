Xitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindi

·32·Texno
Xitoyda 1080 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat orbital superkompyuter лоyiha qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda 1080 ta sun'iy yo'ldoshdan iborat "Space String" orbital hisoblash tarmog'i loyihasi taqdim etildi.
  • Ushbu tizim kosmosda sun'iy intellekt modellarini ishga tushirish va ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan bo'lib, sun'iy yo'ldoshlar o'zaro lazer kanallari orqali bog'lanadi.
  • Loyihani Enceladus va Eastlink kompaniyalari ishlab chiqmoqda, ular Three-Body hisoblash guruhini yaratishda ham ishtirok etgan.

Xitoyda kosmosda sunʼiy intellekt modellarini bevosita ishga tushirish hamda maʼlumotlarni qayta ishlashga moʻljallangan ulkan Space String orbital hisoblash tarmogʻi loyihasi taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus kelgusida oʻzaro lazer kanallari orqali bogʻlanadigan 1080 dan ortiq sunʼiy yoʻldoshlarni yagona tizimga birlashtirishni nazarda tutadi va koinot texnologiyalari sohasida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi loyiha 25-sentabr kuni omma eʼtiboriga havola etildi. Uni rivojlantirish ustida avvalroq Three-Body hisoblash guruhini yaratishda qatnashgan Enceladus va Eastlink kompaniyalari ish olib bormoqda. Taqsimotga koʻra, Eastlink tizim arxitekturasi hamda uning ekspluatatsiyasi uchun masʼul boʻlsa, Enceladus sunʼiy intellekt texnologiyalari va loyihaning xalqaro miqyosdagi rivojiga javob beradi.

Space String loyihasining bosh gʻoyasi koʻplab sunʼiy yoʻldoshlarning hisoblash quvvatini yagona tizimga jamlashdan iborat. Hozirgi kunda aksariyat kosmik apparatlar faqat oʻz resurslari doirasida ishlaydi. Yangi arxitekturada esa biron sunʼiy yoʻldoshning murakkab vazifani bajarishga protsessorlari yetmasa, u bu yumushni boshqa apparatlarga uzatishi mumkin boʻladi.

Orbital guruhning ikki darajali tuzilmasi

Rejaga koʻra, yangi kosmik guruh ikkita alohida darajaga boʻlinadi. Birinchi daraja maʼlumotlarni yigʻish va qayta ishlashga moʻljallangan 720 dan ziyod sunʼiy yoʻldoshni oʻz ichiga oladi. Ushbu apparatlar Yer yuzini kuzatish va boshqa amaliy vazifalarni bajarish bilan birga, allaqachon oʻqitilgan sunʼiy intellekt modellarini bevosita orbitaning oʻzida ishga tushiradi.

Qolgan 360 tadan ortiq sunʼiy yoʻldosh esa guruhning oʻziga xos hisoblash markazi vazifasini bajaradi. Ular sunʼiy intellektni oʻqitishga moʻljallangan boʻlib, ancha quvvatli uskunalar bilan jihozlanadi. Mutaxassislar mazkur apparatlarni quyosh-sinxron orbitaga joylashtirishni rejalashtirgan boʻlib, zarurat tugʻilsa, hisoblash yoʻldoshlari sonini yana-da oshirish imkoniyati saqlanib qoladi.

Lazer aloqasi va bosqichma-bosqich rivojlanish

Barcha apparatlar yuqori tezlikdagi lazer kanallari orqali bir-biriga ulanadi. Bu sunʼiy yoʻldoshlarga katta hajdagi maʼlumotlarni almashish hamda hisob-kitoblarni oʻzaro taqsimlash imkonini beradi. Natijada kosmik qurilma butunlay yigʻilgan axborotni Yerga yuborib oʻtirmaydi, balki sunʼiy intellekt yordamida maʼlumotlarni orbitaning oʻzida dastlabki tahlildan oʻtkazib, faqat kerakli natijani yuboradi.

Space String tarmogʻi bosqichma-bosqich barpo etiladi. Dastlab G1 eksperimental sunʼiy yoʻldoshi, keyinchalik G2 standart platformasi va nihoyat G3 unumdor apparati yaratiladi. Har bir avlod tajribasi keyingi bosqichni ishlab chiqishda qoʻl keladi. Ilk sinov apparatini 2027-yilning toʻrtinchi choragida uchirish rejalashtirilgan boʻlib, mingdan ortiq apparatdan iborat toʻliq guruh hozircha uzoq muddatli loyiha maqomida qolmoqda.

KosmosSunʼiy intellektSuperkompyuterXitoyTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadiGoogle sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi25 sentabr 05:27Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi17 sentabr 19:22Avstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyansun» stansiyasini suratga oldiAvstraliyaning HEO kompaniyasi Xitoyning «Tyansun» stansiyasini suratga oldi25 sentabr 18:28SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadi16 sentabr 00:52Xitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildiXitoyda Kinetica-1 raketasi yordamida toʻqqizta yangi sunʼiy yoʻldosh uchirildi20 sentabr 11:28Sunʼiy intellekt modellarida insondagi ogʻriqqa oʻxshash tuzilma aniqlandiSunʼiy intellekt modellarida insondagi ogʻriqqa oʻxshash tuzilma aniqlandi24 sentabr 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi