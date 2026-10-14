«Yandeks» servislaridagi texnik nosozlik bartaraf etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Yandeks» o‘z servislaridagi vaqtinchalik nosozliklarni bartaraf etib, barcha raqamli xizmatlarni odatiy ish rejimiga qaytarganini ma’lum qildi.
- Kompaniya mutaxassislari muammoni qisqa fursatda hal etib, taksi, xarita, yetkazib berish, qidiruv va boshqa barcha ommaviy servislar to‘liq barqaror tartibda faoliyat ko‘rsatmoqda.
- Ushbu holat zamonaviy jamiyatda raqamli ekotizimlar odamlarning kundalik hayoti bilan naqadar uzviy bog‘langanini ko‘rsatdi.
Xalqaro texnologiya giganti hisoblangan «Yandeks» o‘z servislarida kuzatilgan vaqtinchalik nosozliklar to‘liq bartaraf etilgani hamda barcha raqamli xizmatlar yana odatiy ish rejimiga qaytganini rasman ma’lum qildi. Tizimdagi qisqa uzilish millionlab foydalanuvchilarning kundalik rejalari va faoliyatiga ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, kompaniya mutaxassislari muammoni qisqa fursat ichida hal etishga muvaffaq bo‘ldi.
Mazkur holat zamonaviy jamiyatda raqamli ekotizimlar odamlarning kundalik hayoti bilan naqadar uzviy bog‘lanib ketganini yana bir bor namoyon etdi.
Tezkor harakat va tizim barqarorligi
Kompaniya mutaxassislari yuzaga kelgan texnik holat bo‘yicha barcha zarur choralarni ko‘rdi:
Qisqa muddatda yechim: «Yandeks» muhandislari va texnik jamoasi vujudga kelgan nosozlik o‘chog‘ini tezlik bilan aniqlab, tizim infratuzilmasini zudlik bilan qayta tikladi;
Foydalanuvchilar manfaati: Bu kabi favqulodda holatlarda asosiy e’tibor xizmatlar uzluksizligini saqlash hamda mijozlar va hamkorlarga yetadigan noqulayliklarni minimal darajaga tushirishga qaratildi;
Odatiy rejimga qaytish: Ayni vaqtda taksi, xarita, yetkazib berish, qidiruv va boshqa barcha ommaviy servislar to‘liq barqaror tartibda faoliyat ko‘rsatmoqda.
Raqamli bog‘liqlik: Bitta servis to‘xtasa, nima bo‘ladi?
Kuzatilgan holat raqamli odatlarning kundalik turmushdagi o‘rnini yaqqol ko‘rsatib berdi:
Ekotizim ta’siri: Foydalanuvchilar bitta servis doirasida shakllangan odatlari sabab, butun platforma xizmatlariga kuchli bog‘langan;
Zanjirli reaksiya: Bitta ilovadagi uzilish transport qatnovi, yetkazib berish zanjiri va ishbilarmonlik aloqalari kabi boshqa tarmoqlarga ham bevosita o‘z ta’sirini o‘tkazadi;
Kundalik muhimlik: Hozirgi kunda raqamli servislar nafaqat qulaylik, balki shahar hayotining muhim va ajralmas infratuzilmasiga aylanib ulgurgan.
Kompaniya vakillari kelgusida bu kabi uzilishlarning oldini olish maqsadida server va tarmoq xavfsizligi tizimlarini muntazam monitoring qilishda davom etishini bildirdi.
Izohlar 0
…