«Yandeks» servislaridagi texnik nosozlik bartaraf etildi

·51·Jamiyat
«Yandeks» servislaridagi texnik nosozlik bartaraf etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Yandeks» o‘z servislaridagi vaqtinchalik nosozliklarni bartaraf etib, barcha raqamli xizmatlarni odatiy ish rejimiga qaytarganini ma’lum qildi.
  • Kompaniya mutaxassislari muammoni qisqa fursatda hal etib, taksi, xarita, yetkazib berish, qidiruv va boshqa barcha ommaviy servislar to‘liq barqaror tartibda faoliyat ko‘rsatmoqda.
  • Ushbu holat zamonaviy jamiyatda raqamli ekotizimlar odamlarning kundalik hayoti bilan naqadar uzviy bog‘langanini ko‘rsatdi.

Xalqaro texnologiya giganti hisoblangan «Yandeks» o‘z servislarida kuzatilgan vaqtinchalik nosozliklar to‘liq bartaraf etilgani hamda barcha raqamli xizmatlar yana odatiy ish rejimiga qaytganini rasman ma’lum qildi. Tizimdagi qisqa uzilish millionlab foydalanuvchilarning kundalik rejalari va faoliyatiga ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, kompaniya mutaxassislari muammoni qisqa fursat ichida hal etishga muvaffaq bo‘ldi.

Mazkur holat zamonaviy jamiyatda raqamli ekotizimlar odamlarning kundalik hayoti bilan naqadar uzviy bog‘lanib ketganini yana bir bor namoyon etdi.

Tezkor harakat va tizim barqarorligi

Kompaniya mutaxassislari yuzaga kelgan texnik holat bo‘yicha barcha zarur choralarni ko‘rdi:

  • Qisqa muddatda yechim: «Yandeks» muhandislari va texnik jamoasi vujudga kelgan nosozlik o‘chog‘ini tezlik bilan aniqlab, tizim infratuzilmasini zudlik bilan qayta tikladi;

  • Foydalanuvchilar manfaati: Bu kabi favqulodda holatlarda asosiy e’tibor xizmatlar uzluksizligini saqlash hamda mijozlar va hamkorlarga yetadigan noqulayliklarni minimal darajaga tushirishga qaratildi;

  • Odatiy rejimga qaytish: Ayni vaqtda taksi, xarita, yetkazib berish, qidiruv va boshqa barcha ommaviy servislar to‘liq barqaror tartibda faoliyat ko‘rsatmoqda.

Raqamli bog‘liqlik: Bitta servis to‘xtasa, nima bo‘ladi?

Kuzatilgan holat raqamli odatlarning kundalik turmushdagi o‘rnini yaqqol ko‘rsatib berdi:

  • Ekotizim ta’siri: Foydalanuvchilar bitta servis doirasida shakllangan odatlari sabab, butun platforma xizmatlariga kuchli bog‘langan;

  • Zanjirli reaksiya: Bitta ilovadagi uzilish transport qatnovi, yetkazib berish zanjiri va ishbilarmonlik aloqalari kabi boshqa tarmoqlarga ham bevosita o‘z ta’sirini o‘tkazadi;

  • Kundalik muhimlik: Hozirgi kunda raqamli servislar nafaqat qulaylik, balki shahar hayotining muhim va ajralmas infratuzilmasiga aylanib ulgurgan.

Kompaniya vakillari kelgusida bu kabi uzilishlarning oldini olish maqsadida server va tarmoq xavfsizligi tizimlarini muntazam monitoring qilishda davom etishini bildirdi.

Yandekstexnologiya gigantiqozatilgan uzilishrakamli ekotizim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldiKecha 18:22Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?Qozog‘istonda «Yandeks» xizmati “quladi”: Raqamli bog‘liqlik qanday oqibatga olib keldi?12 oktabr 22:57Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi12 oktabr 22:12Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdiYandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi29 sentabr 11:22Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildiHuawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi24 sentabr 13:22«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?10 sentabr 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi