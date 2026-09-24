Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi

·49·Texno
Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yandeks raqam aniqlovchisi ilk bor Huawei Nova 16s smartfonlariga integratsiya qilindi, bu foydalanuvchilarni firibgarlik va reklama qoʻngʻiroqlaridan ogohlantiradi.
  • Ushbu tizim 160 milliondan ortiq raqamlardan iborat maʼlumotlar bazasi va neyrotarmoq algoritmlaridan foydalanadi.
  • Kelgusida bu funksiya Huawei'ning boshqa smartfonlariga ham joriy etilishi rejalashtirilgan.

Smartfonlar bozorida foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash borasida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yandeks kompaniyasining kiruvchi va chiquvchi qoʻngʻiroqlarni tekshiruvchi maxsus raqam aniqlash vositasi ilk bor bevosita Huawei kompaniyasining yangi smartfonlari operatsion tizimiga chuqur integratsiya qilindi. Ushbu funksiyaga ega boʻlgan ilk qurilma Huawei Nova 16s modeli boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur texnologiya foydalanuvchilarni potensial xavfli qoʻngʻiroqlar, jumladan, firibgarlarning hujumlaridan oʻz vaqtida ogohlantirishga moʻljallangan. Tizim nafaqat xavfli raqamlarni, balki foydali qoʻngʻiroqlarni ham ajratib koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻlib, qoʻngʻiroq qilayotgan tashkilotning toifasini — masalan, bank yoki yetkazib xizmatini ekranda koʻrsatib beradi. Maʼlumotlar qoʻngʻiroq vaqtida maxsus tizimli bildirishnoma tarzida namoyish etiladi.

Yangi himoya tizimining imkoniyatlari

Yandeks ishlab chiqqan ushbu xavfsizlik vositasi 160 milliondan ortiq telefon raqamlarini oʻz ichiga olgan ulkan maʼlumotlar bazasiga tayanadi. Raqamlarni chuqur tahlil qilish jarayonida neyrotarmoq algoritmlari hamda foydalanuvchining 300 dan ortiq xulq-atvor belgilari qoʻllaniladi. Bu tizimga nafaqat oddiy ovozli qoʻngʻiroqlarni, balki reklama xarakteridagi chaqiruvlar hamda messenjerlar orqali boʻladigan qoʻngʻiroqlarni ham aniqlash imkonini beradi.

Hozirgi kunda ushbu texnologiya Huawei Nova 16s seriyasidagi yangi qurilmalarda ish boshladi. Kelgusida mazkur himoya tizimi Huawei kompaniyasining boshqa yangi rusumdagi smartfonlariga ham bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilgan. Foydalanuvchilar uni qurilmani birinchi marta yoqish chogʻida yoki keyinchalik “Telefon” ilovasining sozlamalari orqali faollashtirishlari mumkin boʻladi.

Tizim toʻgʻri ishlashi uchun internet tarmogʻi va “Yandeks — s Alisoy AI” ilovasining eng soʻnggi versiyasi talab etiladi. Agar foydalanuvchi nomaqbul yoki shubhali raqamga duch kelsa, u haqda qoʻngʻiroqlar jurnali orqali shikoyat qilish imkoniyati ham yaratilgan. Firibgarlik bilan bogʻliq deb topilgan raqamlar esa tizim tomonidan avtomatik ravishda bloklanishi mumkin.

Huawei Nova 16s seriyasi haqida

Yangi taqdim etilgan Huawei Nova 16s turkumiga uchta asosiy model kiradi: Nova 16s, Nova 16s Pro va Nova 16z. Seriyaning eng ilgʻor vakili boʻlgan Nova 16s Pro modeli 6,84 dyuymli OLED-ekran, kuchli Kirin 9010S protsessori, 512 GB gacha ichki xotira hamda 100 W quvvat olish quvvatiga ega 7000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Uning bosh kamerasi 200 megapiksellik asosiy sensor va sifatli teleobyektivlarni oʻz ichiga oladi.

Oʻrta darajadagi Huawei Nova 16s modeli 6,68 dyuymli ekran, Kirin 8020 chipi va shuningdek 7000 mA·soatlik batareyani olgan boʻlsa, Nova 16z versiyasi 6,7 dyuymli 120 Hz chastotali OLED-displey va 6000 mA·soatlik akkumulyator bilan jihozlangan. Ushbu turkumdagi barcha qurilmalar zamonaviy texnologik talablarga toʻla javob beradi.

HuaweiYandeksSmartfonXavfsizlikTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqda14 sentabr 14:24Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildi11 sentabr 13:57Huawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdiHuawei Mate 80 smartfonlari savdosi 9 milliondan oshdi8 sentabr 16:28Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklama7 sentabr 16:54Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareya7 sentabr 15:27Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiDunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldi16 sentabr 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi