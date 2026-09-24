Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yandeks raqam aniqlovchisi ilk bor Huawei Nova 16s smartfonlariga integratsiya qilindi, bu foydalanuvchilarni firibgarlik va reklama qoʻngʻiroqlaridan ogohlantiradi.
- Ushbu tizim 160 milliondan ortiq raqamlardan iborat maʼlumotlar bazasi va neyrotarmoq algoritmlaridan foydalanadi.
- Kelgusida bu funksiya Huawei'ning boshqa smartfonlariga ham joriy etilishi rejalashtirilgan.
Smartfonlar bozorida foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash borasida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yandeks kompaniyasining kiruvchi va chiquvchi qoʻngʻiroqlarni tekshiruvchi maxsus raqam aniqlash vositasi ilk bor bevosita Huawei kompaniyasining yangi smartfonlari operatsion tizimiga chuqur integratsiya qilindi. Ushbu funksiyaga ega boʻlgan ilk qurilma Huawei Nova 16s modeli boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur texnologiya foydalanuvchilarni potensial xavfli qoʻngʻiroqlar, jumladan, firibgarlarning hujumlaridan oʻz vaqtida ogohlantirishga moʻljallangan. Tizim nafaqat xavfli raqamlarni, balki foydali qoʻngʻiroqlarni ham ajratib koʻrsatish imkoniyatiga ega boʻlib, qoʻngʻiroq qilayotgan tashkilotning toifasini — masalan, bank yoki yetkazib xizmatini ekranda koʻrsatib beradi. Maʼlumotlar qoʻngʻiroq vaqtida maxsus tizimli bildirishnoma tarzida namoyish etiladi.
Yangi himoya tizimining imkoniyatlariYandeks ishlab chiqqan ushbu xavfsizlik vositasi 160 milliondan ortiq telefon raqamlarini oʻz ichiga olgan ulkan maʼlumotlar bazasiga tayanadi. Raqamlarni chuqur tahlil qilish jarayonida neyrotarmoq algoritmlari hamda foydalanuvchining 300 dan ortiq xulq-atvor belgilari qoʻllaniladi. Bu tizimga nafaqat oddiy ovozli qoʻngʻiroqlarni, balki reklama xarakteridagi chaqiruvlar hamda messenjerlar orqali boʻladigan qoʻngʻiroqlarni ham aniqlash imkonini beradi.
Hozirgi kunda ushbu texnologiya Huawei Nova 16s seriyasidagi yangi qurilmalarda ish boshladi. Kelgusida mazkur himoya tizimi Huawei kompaniyasining boshqa yangi rusumdagi smartfonlariga ham bosqichma-bosqich joriy etilishi rejalashtirilgan. Foydalanuvchilar uni qurilmani birinchi marta yoqish chogʻida yoki keyinchalik “Telefon” ilovasining sozlamalari orqali faollashtirishlari mumkin boʻladi.
Tizim toʻgʻri ishlashi uchun internet tarmogʻi va “Yandeks — s Alisoy AI” ilovasining eng soʻnggi versiyasi talab etiladi. Agar foydalanuvchi nomaqbul yoki shubhali raqamga duch kelsa, u haqda qoʻngʻiroqlar jurnali orqali shikoyat qilish imkoniyati ham yaratilgan. Firibgarlik bilan bogʻliq deb topilgan raqamlar esa tizim tomonidan avtomatik ravishda bloklanishi mumkin.
Huawei Nova 16s seriyasi haqidaYangi taqdim etilgan Huawei Nova 16s turkumiga uchta asosiy model kiradi: Nova 16s, Nova 16s Pro va Nova 16z. Seriyaning eng ilgʻor vakili boʻlgan Nova 16s Pro modeli 6,84 dyuymli OLED-ekran, kuchli Kirin 9010S protsessori, 512 GB gacha ichki xotira hamda 100 W quvvat olish quvvatiga ega 7000 mA·soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Uning bosh kamerasi 200 megapiksellik asosiy sensor va sifatli teleobyektivlarni oʻz ichiga oladi.
Oʻrta darajadagi Huawei Nova 16s modeli 6,68 dyuymli ekran, Kirin 8020 chipi va shuningdek 7000 mA·soatlik batareyani olgan boʻlsa, Nova 16z versiyasi 6,7 dyuymli 120 Hz chastotali OLED-displey va 6000 mA·soatlik akkumulyator bilan jihozlangan. Ushbu turkumdagi barcha qurilmalar zamonaviy texnologik talablarga toʻla javob beradi.
Izohlar 0
…