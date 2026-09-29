Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi

·17·Texno
Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yandeks Fabrika oʻzining Lunnen brendi ostida bir kilogrammdan kam vaznga ega boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi.
  • Ushbu qurilma magniy qotishmasidan yasalgan yengil va mustahkam korpusi, sakkiz yadroli AMD Ryzen AI 7 350 protsessori, 32 GB tezkor va 1 TB SSD xotirasi bilan jihozlangan.
  • Lunnen Airis 10 soatgacha avtonom ishlash imkoniyatiga ega boʻlib, Yandeks Market'da 100 ming rubl narxda sotuvga chiqarilgan.

Yandeks kompaniyasining ishlab chiqarish yoʻnalishi boʻlgan Yandeks Fabrika oʻzining Lunnen brendi ostidagi noutbuklar qatorini yangi qurilma bilan kengaytirdi. Taqdim etilgan Lunnen Airis modeli engil vazni, mustahkam korpusi hamda zamonaviy texnik parametrlari bilan eʼtiborni tortadi va kundalik ishlar hamda safarlar uchun qulay yechim sifatida yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri uning ogʻirligi bir kilogrammdan kamligidir. Bunday koʻrsatkichga magniy qotishmasidan yasalgan yengil va mustahkam korpus hisobiga erishilgan boʻlib, bu noutbukni doimo oʻzi bilan olib yuradigan foydalanuvchilar uchun muhim afzallik hisoblanadi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma yuqori unumdorlikni taʼminlovchi sakkiz yadroli AMD Ryzen AI 7 350 protsessori hamda Radeon 860M grafikasi bilan jihozlangan. Shuningdek, noutbuk 32 GB tezkor xotira va hajmiga koʻra keng imkoniyat beruvchi 1 TB li SSD xotira diskiga ega boʻlib, bu ogʻir dasturlar bilan ishlashda barqarorlikni taʼminlaydi.

Foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida model Windows 11 operatsion tizimida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchilar xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, qurilma barmoq izi skaneri va veb-kamera uchun maxsus jismoniy parda bilan taʼminlangan.

Ulanish va avtonomlik

Tashqi qurilmalarni ulash uchun Lunnen Airis kerakli portlar toʻplamiga ega: ikkita USB-C, bitta USB-A, HDMI va 3,5 millimetrli audiochiqish. Muhimi, ikkala USB-C porti orqali ham noutbubni quvvatlantirish, ham tashqi monitorga tasvir chiqarish imkoniyati mavjud.

Akkumulyator quvvati borasida ham yaxshi natijalar qayd etilgan boʻlib, batareya avtonom tarzda 10 soatgacha ishlashi mumkinligi aytilmoqda. Shu bilan birga, toʻplamga vazni 100 grammdan kam boʻlgan yengil quvvatlash moslamasi kiritilgan.

Hozirgi vaqtda yorugʻ kulrang rangda ishlab chiqarilayotgan mazkur noutbuk Yandeks Market savdo platformasida shaxsiy chegirmalarni hisobga olmaganda 100 ming rubl narxda sotuvga chiqarilgan.

YandeksLunnen AirisNoutbukAMDTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindi18 sentabr 12:25Huawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildiHuawei Nova 16s smartfonlariga Yandeks raqam aniqlovchisi oʻrnatildi24 sentabr 13:22Thunderobot 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdiThunderobot 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdi6 avgust 23:23AMD yangi Ryzen 7 9800HX3D protsessorini tayyorlamoqda: Oʻyin noutbuklari uchun inqilobAMD yangi Ryzen 7 9800HX3D protsessorini tayyorlamoqda: Oʻyin noutbuklari uchun inqilob25 iyul 05:27Uchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiUchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildi23 sentabr 01:51GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiGeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildi17 sentabr 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi