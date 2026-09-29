Yandeks Fabrika ogʻirligi bir kilogrammdan kam boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yandeks Fabrika oʻzining Lunnen brendi ostida bir kilogrammdan kam vaznga ega boʻlgan Lunnen Airis noutbugini taqdim etdi.
- Ushbu qurilma magniy qotishmasidan yasalgan yengil va mustahkam korpusi, sakkiz yadroli AMD Ryzen AI 7 350 protsessori, 32 GB tezkor va 1 TB SSD xotirasi bilan jihozlangan.
- Lunnen Airis 10 soatgacha avtonom ishlash imkoniyatiga ega boʻlib, Yandeks Market'da 100 ming rubl narxda sotuvga chiqarilgan.
Yandeks kompaniyasining ishlab chiqarish yoʻnalishi boʻlgan Yandeks Fabrika oʻzining Lunnen brendi ostidagi noutbuklar qatorini yangi qurilma bilan kengaytirdi. Taqdim etilgan Lunnen Airis modeli engil vazni, mustahkam korpusi hamda zamonaviy texnik parametrlari bilan eʼtiborni tortadi va kundalik ishlar hamda safarlar uchun qulay yechim sifatida yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri uning ogʻirligi bir kilogrammdan kamligidir. Bunday koʻrsatkichga magniy qotishmasidan yasalgan yengil va mustahkam korpus hisobiga erishilgan boʻlib, bu noutbukni doimo oʻzi bilan olib yuradigan foydalanuvchilar uchun muhim afzallik hisoblanadi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma yuqori unumdorlikni taʼminlovchi sakkiz yadroli AMD Ryzen AI 7 350 protsessori hamda Radeon 860M grafikasi bilan jihozlangan. Shuningdek, noutbuk 32 GB tezkor xotira va hajmiga koʻra keng imkoniyat beruvchi 1 TB li SSD xotira diskiga ega boʻlib, bu ogʻir dasturlar bilan ishlashda barqarorlikni taʼminlaydi.
Foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida model Windows 11 operatsion tizimida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchilar xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, qurilma barmoq izi skaneri va veb-kamera uchun maxsus jismoniy parda bilan taʼminlangan.
Ulanish va avtonomlikTashqi qurilmalarni ulash uchun Lunnen Airis kerakli portlar toʻplamiga ega: ikkita USB-C, bitta USB-A, HDMI va 3,5 millimetrli audiochiqish. Muhimi, ikkala USB-C porti orqali ham noutbubni quvvatlantirish, ham tashqi monitorga tasvir chiqarish imkoniyati mavjud.
Akkumulyator quvvati borasida ham yaxshi natijalar qayd etilgan boʻlib, batareya avtonom tarzda 10 soatgacha ishlashi mumkinligi aytilmoqda. Shu bilan birga, toʻplamga vazni 100 grammdan kam boʻlgan yengil quvvatlash moslamasi kiritilgan.
Hozirgi vaqtda yorugʻ kulrang rangda ishlab chiqarilayotgan mazkur noutbuk Yandeks Market savdo platformasida shaxsiy chegirmalarni hisobga olmaganda 100 ming rubl narxda sotuvga chiqarilgan.
Izohlar 0
…