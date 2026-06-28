Sizni to‘xtatayotgan eng katta to‘siq qayerda ekanini bilasizmi?
Ko‘pchilik baxtli va muvaffaqiyatli hayotni xohlaydi, ammo kundalik muammolar bilan kurashish jarayonida o‘zining asl istaklarini unutib qo‘yadi. Inson ba’zan tashqi to‘siqlarni yengishga shunchalik berilib ketadiki, o‘zini nimalarga munosib deb bilishini ham esdan chiqaradi.
Eng muhim haqiqat esa juda oddiy: siz eng yaxshi hayotga loyiqsiz.
Nega o‘zimizni kichik maqsadlar bilan cheklaymiz?
Ko‘pincha inson o‘zini imkoniyatlaridan past baholaydi. U katta maqsad qo‘yishdan qo‘rqadi, chunki ich-ichida:
«Menga bu nasib qilmaydi»;
«Qo‘limdan kelmaydi»;
«Men bunga loyiq emasman»;
«Boshqalar mendan kuchliroq»
degan fikrlar yashiringan bo‘ladi.
Bu fikrlar haqiqat emas. Ular yillar davomida shakllangan qo‘rquv, shubha va ichki cheklovlar bo‘lishi mumkin.
Inson o‘zini kichik deb bilsa, imkoniyatlari ham ko‘ziga kichik ko‘rinadi.
Chegaralar qayerdan paydo bo‘ladi?
Ba’zan insonning eng katta raqibi tashqi sharoit emas, balki uning o‘z fikrlari bo‘ladi.
O‘zingizga qayta-qayta «men uddalay olmayman» desangiz, hatto imkoniyat paydo bo‘lganida ham qadam tashlash qiyinlashadi. Aksincha, o‘z qobiliyatingizga ishonch bilan qarasangiz, yechim va imkoniyatlarni tezroq ko‘ra boshlaysiz.
Shu sabab diqqatni qo‘rquvga emas, maqsadga qaratish muhim.
O‘zingizga qanday hayotni ravo ko‘rasiz?
O‘zingizdan ochiq so‘rang:
Men aslida qanday hayotni xohlayman?
Nimadan voz kechish vaqti keldi?
Qaysi katta maqsadni qo‘yishdan qo‘rqyapman?
Bugun hayotimni yaxshilash uchun qanday kichik qadam tashlay olaman?
Katta o‘zgarish har doim ham keskin qarordan boshlanmaydi. Ba’zan u o‘zingiz haqingizdagi bitta salbiy fikrni o‘zgartirishdan boshlanadi.
Eng yaxshi hayotga yo‘l ichkaridan boshlanadi
O‘zingizni kichik maqsadlar bilan cheklamang. Siz go‘zal hayotga, yuksak natijalarga va muvaffaqiyatga loyiqsiz.
Bu yo‘lda xatolar, to‘siqlar va qiyin kunlar bo‘lishi mumkin. Ammo ular sizga to‘xtash uchun emas, yanada kuchli bo‘lish uchun beriladi.
Chegaralar ko‘pincha xayolimizda paydo bo‘ladi. Ulardan o‘tish esa ishonch va harakatdan boshlanadi.
O‘zingizga ishoning, maqsadingizni aniq belgilang va har kuni unga tomon bir qadam tashlang. Eng yaxshi hayot o‘z-o‘zidan kelmaydi — u qaror, harakat va sabr bilan quriladi.
Siz hozir o‘zingizni qaysi fikr bilan cheklab turibsiz? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu maqolani o‘z kuchiga ishonishi kerak bo‘lgan yaqin insoningizga yuboring.
…