Sizni to‘xtatayotgan eng katta to‘siq qayerda ekanini bilasizmi?

·0·Foydali
Sizni to‘xtatayotgan eng katta to‘siq qayerda ekanini bilasizmi?

Ko‘pchilik baxtli va muvaffaqiyatli hayotni xohlaydi, ammo kundalik muammolar bilan kurashish jarayonida o‘zining asl istaklarini unutib qo‘yadi. Inson ba’zan tashqi to‘siqlarni yengishga shunchalik berilib ketadiki, o‘zini nimalarga munosib deb bilishini ham esdan chiqaradi.

Eng muhim haqiqat esa juda oddiy: siz eng yaxshi hayotga loyiqsiz.

Nega o‘zimizni kichik maqsadlar bilan cheklaymiz?

Ko‘pincha inson o‘zini imkoniyatlaridan past baholaydi. U katta maqsad qo‘yishdan qo‘rqadi, chunki ich-ichida:

  • «Menga bu nasib qilmaydi»;

  • «Qo‘limdan kelmaydi»;

  • «Men bunga loyiq emasman»;

  • «Boshqalar mendan kuchliroq»

degan fikrlar yashiringan bo‘ladi.

Bu fikrlar haqiqat emas. Ular yillar davomida shakllangan qo‘rquv, shubha va ichki cheklovlar bo‘lishi mumkin.

Inson o‘zini kichik deb bilsa, imkoniyatlari ham ko‘ziga kichik ko‘rinadi.

Chegaralar qayerdan paydo bo‘ladi?

Ba’zan insonning eng katta raqibi tashqi sharoit emas, balki uning o‘z fikrlari bo‘ladi.

O‘zingizga qayta-qayta «men uddalay olmayman» desangiz, hatto imkoniyat paydo bo‘lganida ham qadam tashlash qiyinlashadi. Aksincha, o‘z qobiliyatingizga ishonch bilan qarasangiz, yechim va imkoniyatlarni tezroq ko‘ra boshlaysiz.

Shu sabab diqqatni qo‘rquvga emas, maqsadga qaratish muhim.

O‘zingizga qanday hayotni ravo ko‘rasiz?

O‘zingizdan ochiq so‘rang:

  • Men aslida qanday hayotni xohlayman?

  • Nimadan voz kechish vaqti keldi?

  • Qaysi katta maqsadni qo‘yishdan qo‘rqyapman?

  • Bugun hayotimni yaxshilash uchun qanday kichik qadam tashlay olaman?

Katta o‘zgarish har doim ham keskin qarordan boshlanmaydi. Ba’zan u o‘zingiz haqingizdagi bitta salbiy fikrni o‘zgartirishdan boshlanadi.

Eng yaxshi hayotga yo‘l ichkaridan boshlanadi

O‘zingizni kichik maqsadlar bilan cheklamang. Siz go‘zal hayotga, yuksak natijalarga va muvaffaqiyatga loyiqsiz.

Bu yo‘lda xatolar, to‘siqlar va qiyin kunlar bo‘lishi mumkin. Ammo ular sizga to‘xtash uchun emas, yanada kuchli bo‘lish uchun beriladi.

Chegaralar ko‘pincha xayolimizda paydo bo‘ladi. Ulardan o‘tish esa ishonch va harakatdan boshlanadi.

O‘zingizga ishoning, maqsadingizni aniq belgilang va har kuni unga tomon bir qadam tashlang. Eng yaxshi hayot o‘z-o‘zidan kelmaydi — u qaror, harakat va sabr bilan quriladi.

Siz hozir o‘zingizni qaysi fikr bilan cheklab turibsiz? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu maqolani o‘z kuchiga ishonishi kerak bo‘lgan yaqin insoningizga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotingizda xohlamagan narsalar nega ko‘payib ketaveradi?Hayotingizda xohlamagan narsalar nega ko‘payib ketaveradi?Bugun, 20:0428 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?Bugun, 19:56Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerakOngni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerakBugun, 16:5127 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...Kecha, 21:3080 yoshdan keyin ham baxtli yashash mumkin: yapon shifokorining 44 qoidasi80 yoshdan keyin ham baxtli yashash mumkin: yapon shifokorining 44 qoidasiKecha, 17:5226 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26.06, 23:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...