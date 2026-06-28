Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdi
Jahon chempionati pley-off bosqichi oldidan Habib Nurmagomedov kutilmagan natija ko‘rsatishga qodir bo‘lgan jamoalarni sanab o‘tdi.
Sobiq UFC chempioni tanlagan to‘rtlik orasida turnir favoritlari yo‘q. Biroq ularning har biri 1/16 finalda kuchli raqibga qarshi maydonga tushadi va katta sensatsiya qayd etishi mumkin.
Habib qaysi jamoalarni tanladi?
37 yoshli sobiq jangchi va UFC shon-shuhrat zali a’zosi Nurmagomedovning fikricha, quyidagi terma jamoalar pley-offda ko‘pchilikni hayratga solishga qodir:
Yaponiya;
Kolumbiya;
Senegal;
Marokash.
«Pley-offda, albatta, yanada qiziqroq bo‘ladi. Yaponiya, Kolumbiya, Senegal va Marokash ko‘pchilikni qattiq hayratga solishi mumkin», — deb yozdi Nurmagomedov.
To‘rt jamoani og‘ir sinov kutmoqda
Habib tilga olgan termalarning barchasi 1/16 finalda jiddiy raqiblarga qarshi kuch sinashadi.
Jamoa
Pley-offdagi raqibi
Marokash
Niderlandiya
Yaponiya
Braziliya
Kolumbiya
Gana
Senegal
Belgiya
Ayniqsa, Yaponiyaning Braziliyaga, Marokashning esa Niderlandiyaga qarshi uchrashuvi katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Sensatsiya uchun imkoniyat bormi?
Jahon chempionati pley-off bosqichida jamoaning nomi yoki tarixidan ko‘ra, muayyan kundagi tayyorgarligi va maydondagi harakati ko‘proq ahamiyat kasb etadi.
Yaponiya intizomli va tezkor futboli, Marokash mustahkam himoyasi, Senegal jismoniy ustunligi, Kolumbiya esa hujumkor uslubi bilan raqiblariga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
Pley-offda bitta xato turnirni tark etish uchun yetarli. Shu sabab favoritlar ham xotirjam bo‘la olmaydi.
Habibning bashorati amalga oshadimi?
Nurmagomedov tanlagan jamoalardan kamida biri favoritni turnirdan chiqarsa, bu 1/16 finalning eng katta sensatsiyalaridan biri bo‘ladi.
Endi asosiy savol: Yaponiya Braziliyani, Senegal Belgiyani yoki Marokash Niderlandiyani to‘xtata oladimi?
Sizningcha, Habib aytgan to‘rt jamoadan qaysi biri eng katta sensatsiyani qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…