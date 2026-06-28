Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdi

·0·Sport
Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdi

Jahon chempionati pley-off bosqichi oldidan Habib Nurmagomedov kutilmagan natija ko‘rsatishga qodir bo‘lgan jamoalarni sanab o‘tdi.

Sobiq UFC chempioni tanlagan to‘rtlik orasida turnir favoritlari yo‘q. Biroq ularning har biri 1/16 finalda kuchli raqibga qarshi maydonga tushadi va katta sensatsiya qayd etishi mumkin.

Habib qaysi jamoalarni tanladi?

37 yoshli sobiq jangchi va UFC shon-shuhrat zali a’zosi Nurmagomedovning fikricha, quyidagi terma jamoalar pley-offda ko‘pchilikni hayratga solishga qodir:

  • Yaponiya;

  • Kolumbiya;

  • Senegal;

  • Marokash.

«Pley-offda, albatta, yanada qiziqroq bo‘ladi. Yaponiya, Kolumbiya, Senegal va Marokash ko‘pchilikni qattiq hayratga solishi mumkin», — deb yozdi Nurmagomedov.

To‘rt jamoani og‘ir sinov kutmoqda

Habib tilga olgan termalarning barchasi 1/16 finalda jiddiy raqiblarga qarshi kuch sinashadi.

Jamoa

Pley-offdagi raqibi

Marokash

Niderlandiya

Yaponiya

Braziliya

Kolumbiya

Gana

Senegal

Belgiya

Ayniqsa, Yaponiyaning Braziliyaga, Marokashning esa Niderlandiyaga qarshi uchrashuvi katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Sensatsiya uchun imkoniyat bormi?

Jahon chempionati pley-off bosqichida jamoaning nomi yoki tarixidan ko‘ra, muayyan kundagi tayyorgarligi va maydondagi harakati ko‘proq ahamiyat kasb etadi.

Yaponiya intizomli va tezkor futboli, Marokash mustahkam himoyasi, Senegal jismoniy ustunligi, Kolumbiya esa hujumkor uslubi bilan raqiblariga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.

Pley-offda bitta xato turnirni tark etish uchun yetarli. Shu sabab favoritlar ham xotirjam bo‘la olmaydi.

Habibning bashorati amalga oshadimi?

Nurmagomedov tanlagan jamoalardan kamida biri favoritni turnirdan chiqarsa, bu 1/16 finalning eng katta sensatsiyalaridan biri bo‘ladi.

Endi asosiy savol: Yaponiya Braziliyani, Senegal Belgiyani yoki Marokash Niderlandiyani to‘xtata oladimi?

Sizningcha, Habib aytgan to‘rt jamoadan qaysi biri eng katta sensatsiyani qayd etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiYurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiBugun, 21:17Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaMessi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaBugun, 21:12Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinMisr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi