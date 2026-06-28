Vikinglar so‘zi AQSH mustaqillik deklaratsiyasiga qanday kirib qoldi?

·50·Dunyo
Vikinglar so‘zi AQSH mustaqillik deklaratsiyasiga qanday kirib qoldi?

Mustaqillik deklaratsiyasidagi mashhur iboralar asrlar davomida shakllangan til va madaniyat tarixini o‘zida mujassam etgan. Mutaxassislar ta’kidlashicha, hujjatdagi ayrim so‘zlarning kelib chiqishi nafaqat Rim yoki Yevropa sivilizatsiyasi, balki vikinglar davriga ham borib taqaladi. Bu haqda BBC xabar berdi. 1776 yil 4 iyul kuni qabul qilingan

AQSH Mustaqillik deklaratsiyasi nafaqat yangi davlatning tashkil topishini e’lon qildi, balki insoniyat tarixidagi eng mashhur siyosiy hujjatlardan biriga aylandi. Ayniqsa, undagi «Barcha insonlar teng yaratilgan», «Hayot», «Erkinlik» va «Baxtga intilish huquqi» kabi iboralar bugungi kungacha huquqshunoslar, tarixchilar va tilshunoslar o‘rtasida bahslarga sabab bo‘lib kelmoqda.

Tarixchilarning ta’kidlashicha, deklaratsiya matnini tayyorlagan Tomas Jefferson hujjatni imkoni boricha sodda, tushunarli va barcha mustamlakalar tomonidan qabul qilinishi mumkin bo‘lgan uslubda yozishga harakat qilgan. Shu bilan birga, u ushbu matn Amerika xalqining ruhi va dunyoqarashini ham aks ettirishini istagan. Mutaxassislar e’tiborini tortgan eng qiziq jihatlardan biri hujjatdagi «happiness» («baxt») so‘zining tarixi bo‘ldi.

Irlandiyadagi Kork universiteti professori Tom Birketning aytishicha, mazkur so‘z qadimgi skandinav tilidagi «happ» atamasidan kelib chiqqan bo‘lib, u dastlab «omad», «baxtli taqdir» yoki «yaxshi nasiba» ma’nosini anglatgan. Bu atamani Britaniyaga VIII–IX asrlarda kelgan vikinglar olib kirgan. Ilk davrlarda «happy» so‘zi insonning omadli yoki taqdir tomonidan qo‘llab-quvvatlanganini anglatgan bo‘lsa, vaqt o‘tishi bilan uning ma’nosi o‘zgarib, quvonch, mamnunlik va farovon hayot tushunchalari bilan bog‘lana boshladi.

XVII–XVIII asrlarda Yevropada Ma’rifatparvarlik davri boshlangach, inson taqdiri faqat omadga emas, balki uning o‘z irodasi va harakatiga ham bog‘liq degan g‘oya keng tarqaldi. Shu tariqa «baxt» tushunchasi yangi mazmun kasb etdi va Tomas Jefferson uni insonning ajralmas huquqlaridan biri sifatida deklaratsiyaga kiritdi. Tadqiqotchilarning fikricha, hujjatda aynan «baxtga erishish» emas, balki «baxtga intilish huquqi» qayd etilgani ham bejiz emas. Bu inson har doim o‘z hayotini yaxshilashga harakat qilish huquqiga ega ekanini anglatadi. Shuningdek, deklaratsiyadagi «liberty» («erkinlik») so‘zi ham uzoq tarixga ega. U lotincha «libertas» atamasidan kelib chiqqan bo‘lib, qadimgi Rimda qullikdan ozod qilingan inson maqomini anglatgan. Keyinchalik bu so‘z fransuz tili orqali ingliz tiliga o‘tib, bugungi ma’nodagi «erkinlik» tushunchasiga aylangan.

Kembrij universiteti professori Filippa Stilning ta’kidlashicha, «erkinlik» g‘oyasi turli sivilizatsiyalarda ming yillar davomida shakllangan bo‘lib, deklaratsiya ana shu tarixiy merosning davomi hisoblanadi. Biroq u hujjat qabul qilingan davrda ham barcha insonlarga birdek tatbiq etilmagan. Chunki AQSH asoschilarining ayrimlari qullarga egalik qilgan va huquqlarni amalda hamma uchun ta’minlamagan. Tadqiqotchilar yana bir qiziq jihatga e’tibor qaratgan. Deklaratsiyadagi «government» («hukumat») atamasi ham qadimgi yunon tilidagi «kybernao» – «kemani boshqarish» ma’nosini anglatuvchi so‘zdan kelib chiqqan. Keyinchalik u lotin va fransuz tillari orqali ingliz tiliga kirib kelgan. Bugungi kunda esa aynan shu ildizdan «cyber» kabi atamalar ham paydo bo‘lgan.

Mutaxassislar fikricha, deklaratsiya nafaqat mustaqillik haqidagi siyosiy bayonot, balki ming yillar davomida shakllangan til, madaniyat va falsafiy qarashlarni o‘zida jamlagan noyob hujjatdir. Undagi har bir mashhur ibora ortida qadimgi Rim, german qabilalari, vikinglar va Ma’rifatparvarlik davri mutafakkirlarining g‘oyalari mujassam. Tarixchilarning ta’kidlashicha, aynan shu jihatlar AQSH Mustaqillik deklaratsiyasini ikki yarim asr o‘tganiga qaramay hali ham muhokamalar markazida saqlab kelmoqda. Bu hujjat nafaqat Amerika davlatchiligining ramzi, balki til, huquq va siyosiy tafakkur tarixini o‘rganishda ham eng muhim manbalardan biri sifatida baholanmoqda.

AQSHTomas JeffersonBBCTom BirketKork universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?150 yillik sir ochildi: qishloqdagi g‘alati inshoot nima bo‘lib chiqdi?Bugun, 21:54Saudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiyada neft kompaniyasi vertolyoti quladi: 14 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:33Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?Bugun, 19:16«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqda«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqdaBugun, 18:52Suriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiSuriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiBugun, 17:43To‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiTo‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiBugun, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi