Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»
AQSH prezidenti Donald Tramp Lionel Messi haqida futbol olamida katta muhokama uyg‘otishi mumkin bo‘lgan fikr bildirdi. U 39 yoshli argentinalik yulduzni afsonaviy Pele bilan taqqoslab, juda yuqori baholadi.
Trampning bu so‘zlari Messi JCH-2026da navbatdagi ta’sirli natijani qayd etgan bir paytda yangradi.
«Messini Peledan ham kuchliroq deyish mumkin»
AQSH rahbari argentinalik futbolchining maydondagi harakatlarini tomosha qilish unga zavq bag‘ishlashini ta’kidladi.
«Men uni Peledan ham kuchliroq deya oladigan yagona futbolchi. Messining o‘yinini tomosha qilish yoqimli», — deya Trampning so‘zlarini keltirdi The Touchline.
Bu bayonot futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi kim ekani haqidagi bahslarni yanada qizdirishi mumkin.
Zaxiradan tushib ham gol urdi
Argentina guruh bosqichining so‘nggi turida Iordaniyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
Messi uchrashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshladi. Biroq ikkinchi bo‘limda maydonga tushib, jamoasining gollaridan biriga mualliflik qildi.
Shu tariqa, Argentina guruhni birinchi o‘rinda yakunlab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi.
39 yoshida ham to‘xtamayapti
Lionel Messi mazkur jahon chempionatida hozirga qadar 6 ta gol urdi.
Uning asosiy ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkich
Natija
Yoshi
39
JCH-2026dagi gollari
6 ta
Guruhdagi natija
1-o‘rin
Keyingi bosqich
Pley-off
Yoshi 40 ga yaqinlashganiga qaramay, Messi hamon Argentina hujumining asosiy qahramonlaridan biri bo‘lib qolmoqda.
Pele yoki Messi — qay biri buyukroq?
Pele va Messini taqqoslash futboldagi eng murakkab mavzulardan biri. Ular turli davrlarda, turli sharoit va o‘yin uslublarida to‘p surgan.
Biroq Tramp o‘z tanlovini ochiq aytdi: uning nazarida, Peledan ham ustun qo‘yish mumkin bo‘lgan yagona futbolchi — Messi.
Sizningcha, futbol tarixida kim buyukroq: Pelemi yoki Messi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…