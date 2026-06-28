Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»

·0·Sport
Tramp Messini Peledan ham ustun qo‘ydi: «Uning o‘yinini ko‘rish yoqimli»

AQSH prezidenti Donald Tramp Lionel Messi haqida futbol olamida katta muhokama uyg‘otishi mumkin bo‘lgan fikr bildirdi. U 39 yoshli argentinalik yulduzni afsonaviy Pele bilan taqqoslab, juda yuqori baholadi.

Trampning bu so‘zlari Messi JCH-2026da navbatdagi ta’sirli natijani qayd etgan bir paytda yangradi.

«Messini Peledan ham kuchliroq deyish mumkin»

AQSH rahbari argentinalik futbolchining maydondagi harakatlarini tomosha qilish unga zavq bag‘ishlashini ta’kidladi.

«Men uni Peledan ham kuchliroq deya oladigan yagona futbolchi. Messining o‘yinini tomosha qilish yoqimli», — deya Trampning so‘zlarini keltirdi The Touchline.

Bu bayonot futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi kim ekani haqidagi bahslarni yanada qizdirishi mumkin.

Zaxiradan tushib ham gol urdi

Argentina guruh bosqichining so‘nggi turida Iordaniyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi.

Messi uchrashuvni zaxira o‘rindig‘ida boshladi. Biroq ikkinchi bo‘limda maydonga tushib, jamoasining gollaridan biriga mualliflik qildi.

Shu tariqa, Argentina guruhni birinchi o‘rinda yakunlab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi.

39 yoshida ham to‘xtamayapti

Lionel Messi mazkur jahon chempionatida hozirga qadar 6 ta gol urdi.

Uning asosiy ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkich

Natija

Yoshi

39

JCH-2026dagi gollari

6 ta

Guruhdagi natija

1-o‘rin

Keyingi bosqich

Pley-off

Yoshi 40 ga yaqinlashganiga qaramay, Messi hamon Argentina hujumining asosiy qahramonlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Pele yoki Messi — qay biri buyukroq?

Pele va Messini taqqoslash futboldagi eng murakkab mavzulardan biri. Ular turli davrlarda, turli sharoit va o‘yin uslublarida to‘p surgan.

Biroq Tramp o‘z tanlovini ochiq aytdi: uning nazarida, Peledan ham ustun qo‘yish mumkin bo‘lgan yagona futbolchi — Messi.

Sizningcha, futbol tarixida kim buyukroq: Pelemi yoki Messi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Habib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiHabib JCH-2026da barchani hayratga solishi mumkin bo‘lgan 4 jamoani aytdiBugun, 21:57Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Jeyms Rodriges: “41 yoshida bunday jismoniy holat – bu haqiqiy namuna”Bugun, 21:55Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiYurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiBugun, 21:17Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaMessi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibidaBugun, 21:12Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi