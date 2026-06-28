Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqda

·0·Texno
Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqda

AQSH Kongressiga Artemis II missiyasi aʼzolarini mamlakatning eng yuksak fuqarolik mukofoti — Kongress oltin medali (Congressional Gold Medal) bilan taqdirlash toʻgʻrisidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Ushbu tashabbus insoniyatning 50 yildan ortiq vaqt ichida ilk bor Oy atrofida parvoz qilishi va koinotni oʻzlashtirishdagi ulkan jasorati uchun eʼtirof sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qonun loyihasi Arizona shtatidan demokrat senator, sobiq NASA astronavti Mark Kelly hamda Nebraskalik respublikachi kongressmen Don Bacon tomonidan ilgari surildi. Hujjatda NASA astronavtlari Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch hamda Kanada kosmik agentligi vakili Jeremy Hansen nomlari qayd etilgan. Ikki partiyaviy qoʻllab-quvvatlov ushbu missiyaning AQSH uchun nafaqat ilmiy, balki strategik ahamiyatga ega ekanini koʻrsatadi.

Tarixiy missiya va rekord natijalar

Artemis II missiyasi ishtirokchilari Yer orbitasidan ancha uzoqlashib, Oyning teskari tomonini aylanib oʻtish orqali tarixiy natijani qayd etishdi. Ular boshqariladigan parvozlar tarixida Yerdan eng uzoq masofaga — taxminan 406 771 kilometrgacha uzoqlashib, rekord oʻrnatdilar. Bu koʻrsatkich insoniyatning koinotdagi imkoniyatlari yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, missiya davomida faqatgina masofa emas, balki texnologik yutuqlar ham alohida eʼtirof etilgan. Ekipaj aʼzolari ilk bor Oy orbitasidan yuqori aniqlikdagi tasvirlarni real vaqt rejimida uzatishga muvaffaq boʻlishdi. Shuningdek, koinot kemasi va Xalqaro kosmik stansiya (XKS) oʻrtasida ilk bor ovozli aloqa oʻrnatildi, bu esa kelajakdagi uzoq masofali parvozlar uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Oliy mukofot va uning ahamiyati

Kongress oltin medali AQSHdagi Prezident ozodlik medali bilan bir qatorda eng nufuzli fuqarolik mukofoti hisoblanadi. Koinotni oʻrganish sohasida ushbu sharafga shu paytgacha juda sanoqli insonlar loyiq koʻrilgan. Ular orasida quyidagilar bor:

  • Apollo 11 dasturi qahramonlari — Neil Armstrong, Buzz Aldrin va Michael Collins;
  • Orbital parvozni amalga oshirgan birinchi amerikalik John Glenn.
Qonun loyihasi qabul qilingan taqdirda, Artemis II ekipaji ushbu nufuzli mukofotni guruh boʻlib olgan eng kam sonli jamoalardan biriga aylanadi. Shuningdek, AQSH Zarbxonasi tomonidan ushbu medalning bronza nusxalari kolleksionerlar uchun sotuvga chiqarilishi, tushgan mablagʻ esa ishlab chiqarish xarajatlarini qoplashi koʻzda tutilgan.

Artemis II missiyasi insoniyatning Oyga qaytishi va u yerda uzoq muddatli bazalar qurish yoʻlidagi muhim tayyorgarlik bosqichi boʻldi. Kongress aʼzolarining fikricha, ushbu mukofot yarim asrlik tanaffusdan soʻng AQSHning koinotdagi yetakchiligini tiklagan va yangi avlod tadqiqotchilarini ruhlantirgan qahramonlarga munosib ehtiromdir.

NASAArtemis IIKoinotAQSHKongress
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinHindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinBugun, 20:59Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaMicron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaBugun, 20:27Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiKanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiBugun, 19:29Govee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiGovee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiBugun, 19:24Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiXitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiBugun, 18:28Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaAirbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaBugun, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi