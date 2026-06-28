Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqda
AQSH Kongressiga Artemis II missiyasi aʼzolarini mamlakatning eng yuksak fuqarolik mukofoti — Kongress oltin medali (Congressional Gold Medal) bilan taqdirlash toʻgʻrisidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Ushbu tashabbus insoniyatning 50 yildan ortiq vaqt ichida ilk bor Oy atrofida parvoz qilishi va koinotni oʻzlashtirishdagi ulkan jasorati uchun eʼtirof sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qonun loyihasi Arizona shtatidan demokrat senator, sobiq NASA astronavti Mark Kelly hamda Nebraskalik respublikachi kongressmen Don Bacon tomonidan ilgari surildi. Hujjatda NASA astronavtlari Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch hamda Kanada kosmik agentligi vakili Jeremy Hansen nomlari qayd etilgan. Ikki partiyaviy qoʻllab-quvvatlov ushbu missiyaning AQSH uchun nafaqat ilmiy, balki strategik ahamiyatga ega ekanini koʻrsatadi.
Tarixiy missiya va rekord natijalarArtemis II missiyasi ishtirokchilari Yer orbitasidan ancha uzoqlashib, Oyning teskari tomonini aylanib oʻtish orqali tarixiy natijani qayd etishdi. Ular boshqariladigan parvozlar tarixida Yerdan eng uzoq masofaga — taxminan 406 771 kilometrgacha uzoqlashib, rekord oʻrnatdilar. Bu koʻrsatkich insoniyatning koinotdagi imkoniyatlari yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, missiya davomida faqatgina masofa emas, balki texnologik yutuqlar ham alohida eʼtirof etilgan. Ekipaj aʼzolari ilk bor Oy orbitasidan yuqori aniqlikdagi tasvirlarni real vaqt rejimida uzatishga muvaffaq boʻlishdi. Shuningdek, koinot kemasi va Xalqaro kosmik stansiya (XKS) oʻrtasida ilk bor ovozli aloqa oʻrnatildi, bu esa kelajakdagi uzoq masofali parvozlar uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qiladi.
Oliy mukofot va uning ahamiyatiKongress oltin medali AQSHdagi Prezident ozodlik medali bilan bir qatorda eng nufuzli fuqarolik mukofoti hisoblanadi. Koinotni oʻrganish sohasida ushbu sharafga shu paytgacha juda sanoqli insonlar loyiq koʻrilgan. Ular orasida quyidagilar bor:
- Apollo 11 dasturi qahramonlari — Neil Armstrong, Buzz Aldrin va Michael Collins;
- Orbital parvozni amalga oshirgan birinchi amerikalik John Glenn.
Artemis II missiyasi insoniyatning Oyga qaytishi va u yerda uzoq muddatli bazalar qurish yoʻlidagi muhim tayyorgarlik bosqichi boʻldi. Kongress aʼzolarining fikricha, ushbu mukofot yarim asrlik tanaffusdan soʻng AQSHning koinotdagi yetakchiligini tiklagan va yangi avlod tadqiqotchilarini ruhlantirgan qahramonlarga munosib ehtiromdir.
…