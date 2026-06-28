Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?

·34·Texno
Texnologiyalar hayotimizni qanday qilib mazmunsiz va zerikarli qilib qoʻymoqda?

Zamonaviy dunyoda biz har qachongidan ham koʻproq qulayliklarga egamiz, biroq bu qulayliklar evaziga nimalarni qurbon qilayotganimiz haqida kam oʻylaymiz. Taniqli yozuvchi, dizayner va akademik Ian Bogost oʻzining yangi “The Small Stuff: How to Lead a More Gratifying Life” nomli kitobida aynan shu masalani koʻtarib chiqdi. Uning fikricha, Silikon vodiysi tomonidan yaratilgan “qulaylik texnologiyalari” bizni jismoniy dunyodan va kundalik hayotning hissiy zavqlaridan uzoqlashtirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bogostning ushbu gʻoyalari uning The Atlantic nashrida chop etilgan mexanik uzatmalar qutisi (stick shift) haqidagi maqolasidan soʻng shakllandi. Muallifning ta”kidlashicha, elektromobillar davriga oʻtish bilan birga, haydovchilikning jismoniy va mexanik aloqasi butunlay yoʻqolmoqda. Bu shunchaki bir texnik detalning yoʻqolishi emas, balki insonning atrof-muhit bilan oʻzaro munosabatidagi “dematerializatsiya”, ya”ni jismoniylikdan mahrum boʻlish jarayonining bir qismidir.

Qulaylik va hissiyotlar toʻqnashuvi

Bugungi kunda eshiklar avtomatik ochiladi, datchiklar yorugʻlikni boshqaradi, smartfonlar esa barcha yumushlarimizni osonlashtiradi. Ian Bogost ixbt.com nashriga bergan intervyusida bu jarayonni hayotning “texturasi”, ya”ni oʻziga xosligini yoʻqotish deb ataydi. Biz fizika va moddiy dunyo bilan kamroq toʻqnash kelganimiz sari, yashashdan oladigan qoniqish hissimiz ham kamayib boradi. Texnologiya bizni olamdan ajratib, uni shunchaki ekran ortidagi tasvirga aylantirib qoʻymoqda.

Yozuvchi Silikon vodiysini doimiy tanqid qilishdan charchaganini tan oladi. Uning fikricha, kapitalizm yoki ijtimoiy tengsizlik kabi global muammolar hal boʻlishini kutish shart emas. Oddiy odamlar hozirning oʻzida kundalik hayotdagi mayda narsalardan, masalan, oddiy tushlik tayyorlash yoki jismoniy mehnatdan zavq olish orqali oʻz hayotlarini qayta mazmun bilan toʻldirishlari mumkin. Bu jarayon “mayda narsalar” (the small stuff) orqali amalga oshadi.

Kundalik hayotning jozibasi

Bogost uzoq vaqt davomida nima uchun odamlar oddiy narsalarga, masalan, tost tayyorlagichlar yoki muzli ichimliklarga bunchalik qiziqishi bilan qiziqib kelgan. Uning xulosasiga koʻra, oddiy hayot juda jozibali, chunki u bizga haqiqiylik hissini beradi. Texnologik gigantlar taqdim etayotgan raqamli dunyo esa bu hisni bera olmaydi.

Maqolada ta”kidlanishicha, ushbu muammo nafaqat Gʻarbda, balki butun dunyoda, jumladan, Oʻzbekistonda ham dolzarb boʻlib bormoqda. Smartfonlar va avtomatlashtirilgan xizmatlar hayotimizga kirib kelgani sari, biz an”anaviy, jismoniy muloqot va mehnatdan uzoqlashmoqdamiz. Bogostning kitobi bizni toʻxtab, atrofimizdagi moddiy dunyoni his qilishga chaqiradi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, “The Small Stuff” asari texnologiyalardan butunlay voz kechishga emas, balki ular bilan munosabatda muvozanatni topishga undaydi. Bizga qulaylik beradigan Apple yoki Google mahsulotlari hayotimizning bir qismi boʻlib qolaveradi, biroq haqiqiy yashash hissi baribir jismoniy olam bilan bogʻliq boʻlib qolaveradi.

TexnologiyaSilikon VodiysiIan BogostPsixologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaSamsung displey bozorida Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda: Te Mun Ro PekindaBugun, 23:26Katta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaKatta adron kollayderi 4 yilga toʻxtatildi: CERN koinot sirlarini yechishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:21Artemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaArtemis II ekipaji AQSH Kongressining oliy oltin medali bilan taqdirlanishi kutilmoqdaBugun, 21:56Hindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinHindistonning ilk boshqariladigan kosmik missiyasi 2028-yilga qoldirilishi mumkinBugun, 20:59Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaMicron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaBugun, 20:27Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiKanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdiBugun, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi