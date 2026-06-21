O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?

·18·Iqtisodiyot
O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?

Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O‘zbekistonning umumiy eksport hajmi qariyb 10 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Mazkur to‘rt oylik davr mobaynida mamlakatimiz mahsulotlari eng ko‘p yo‘naltirilgan davlatlar ro‘yxati shakllandi.

Eksport hajmi bo‘yicha TOP-10 davlatlar jadvali

O‘zbekiston eksportida eng yuqori ulushga ega bo‘lgan asosiy hamkor davlatlar ko‘rsatkichi quyidagicha:

O‘rni

Davlat nomi

Eksport hajmi

1

Rossiya

1,5 mlrd AQSH dollari

2

Xitoy

919,6 mln AQSH dollari

3

Afg‘oniston

643,7 mln AQSH dollari

4

Fransiya

498,6 mln AQSH dollari

5

Qozog‘iston

425,5 mln AQSH dollari

6

Turkiya

361,4 mln AQSH dollari

7

BAA (Birlashgan Arab Emirliklari)

265,5 mln AQSH dollari

8

Qirg‘iziston

254,2 mln AQSH dollari

9

Tojikiston

213,3 mln AQSH dollari

10

AQSH

122,5 mln AQSH dollari

Asosiy kuzatuvlar va tendensiyalar

  • Yetakchi hamkorlar: Rossiya Federatsiyasi 1,5 mlrd dollarlik ko‘rsatkich bilan O‘zbekiston mahsulotlarining eng yirik xaridori bo‘lib qolmoqda. Ikkinchi o‘rinda esa an’anaviy tarzda Xitoy ($919,6 mln) joy olgan.

  • Yevropa yo‘nalishi: Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasida Fransiya ($498,6 mln) juda yuqori faollik ko‘rsatib, kuchli to‘rttalikdan joy olgan.

  • Mintaqaviy sheriklik: Qo‘shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar barqarorligini ko‘rish mumkin — Afg‘oniston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston davlatlari ham O‘zbekiston eksportining sezilarli qismini tashkil qilmoqda.

O'zbekistonRossiyaXitoyFransiyaAfg'oniston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiO‘zbekistonda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortdiBugun, 17:37O‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarO‘zbekiston va Germaniya: Strategik hamkorlikni mustahkamlash va yangi loyihalarBugun, 17:17Besh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBesh oylik soliq auditlarida 5,5 trln so‘mlik qoidabuzarlik aniqlandiBugun, 16:26Kripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiKripto olamidagi eng boy 10 shaxs ma’lum bo‘ldiBugun, 12:20O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?Bugun, 09:36O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaO‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik