O‘zbekiston eng ko‘p qaysi davlatlarga mahsulot eksport qilmoqda?
Milliy statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O‘zbekistonning umumiy eksport hajmi qariyb 10 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Mazkur to‘rt oylik davr mobaynida mamlakatimiz mahsulotlari eng ko‘p yo‘naltirilgan davlatlar ro‘yxati shakllandi.
Eksport hajmi bo‘yicha TOP-10 davlatlar jadvali
O‘zbekiston eksportida eng yuqori ulushga ega bo‘lgan asosiy hamkor davlatlar ko‘rsatkichi quyidagicha:
O‘rni
Davlat nomi
Eksport hajmi
1
1,5 mlrd AQSH dollari
2
919,6 mln AQSH dollari
3
Afg‘oniston
643,7 mln AQSH dollari
4
498,6 mln AQSH dollari
5
Qozog‘iston
425,5 mln AQSH dollari
6
Turkiya
361,4 mln AQSH dollari
7
BAA (Birlashgan Arab Emirliklari)
265,5 mln AQSH dollari
8
Qirg‘iziston
254,2 mln AQSH dollari
9
Tojikiston
213,3 mln AQSH dollari
10
AQSH
122,5 mln AQSH dollari
Asosiy kuzatuvlar va tendensiyalar
Yetakchi hamkorlar: Rossiya Federatsiyasi 1,5 mlrd dollarlik ko‘rsatkich bilan O‘zbekiston mahsulotlarining eng yirik xaridori bo‘lib qolmoqda. Ikkinchi o‘rinda esa an’anaviy tarzda Xitoy ($919,6 mln) joy olgan.
Yevropa yo‘nalishi: Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasida Fransiya ($498,6 mln) juda yuqori faollik ko‘rsatib, kuchli to‘rttalikdan joy olgan.
Mintaqaviy sheriklik: Qo‘shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar barqarorligini ko‘rish mumkin — Afg‘oniston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston davlatlari ham O‘zbekiston eksportining sezilarli qismini tashkil qilmoqda.
…