30 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 12 005 so‘m.
• Octobank — 12 040 so‘m.
30 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 50–51 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 12 005 so‘m.
• OFB — 12 000 so‘m.
• SQB — 12 000 so‘m.
• Asakabank — 12 000 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Octobank — 12 040 so‘m.
• Aloqabank — 12 050 so‘m.
• Tengebank — 12 050 so‘m.
• Davr bank — 12 050 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…