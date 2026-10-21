21 oktyabr kuni oltin quymalar narxi pasaydi
O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan o‘lchovli oltin quymalarning 2026 yil 21 oktyabrdagi sotuv narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli oltin quymaning sotuv narxi kechagi kunga nisbatan 23 ming so‘mga pasaydi.
Oltin quymalar narxi quyidagicha belgilandi:
5 gramm — 9 008 000 so‘m;
10 gramm — 18 016 000 so‘m;
20 gramm — 36 033 000 so‘m;
50 gramm — 90 082 000 so‘m;
100 gramm — 180 164 000 so‘m.
O‘lchovli oltin quymalarni O‘zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin.
Izohlar 0
…