21 oktyabr kuni oltin quymalar narxi pasaydi

·46·Iqtisodiyot
21 oktyabr kuni oltin quymalar narxi pasaydi

O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan o‘lchovli oltin quymalarning 2026 yil 21 oktyabrdagi sotuv narxlari e’lon qilindi. Unga ko‘ra, 5 grammli oltin quymaning sotuv narxi kechagi kunga nisbatan 23 ming so‘mga pasaydi.

Oltin quymalar narxi quyidagicha belgilandi:

  • 5 gramm — 9 008 000 so‘m;

  • 10 gramm — 18 016 000 so‘m;

  • 20 gramm — 36 033 000 so‘m;

  • 50 gramm — 90 082 000 so‘m;

  • 100 gramm — 180 164 000 so‘m.

O‘lchovli oltin quymalarni O‘zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin.

O‘zbekiston Markaziy Bankioltin quymalar2026 yil 21 oktyabr5 grammli oltin quymaning narxi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi20 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindiKecha 19:5719 oktyabr kuni oltin quymalar narxi ko‘tarildi19 oktyabr kuni oltin quymalar narxi ko‘tarildi19 oktabr 14:5116 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi16 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi16 oktabr 11:5013 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi13 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi13 oktabr 22:4012 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi12 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi12 oktabr 14:198 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi8 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi8 oktabr 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi