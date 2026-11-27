O‘zbekistonda 27 noyabr kuni oltin quymalar narxi ko‘tarildi
Iqtisodiyot1 daqiqa o'qish7
O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan o‘lchovli oltin quymalarning 2026 yil 27 noyabrdagi sotuv narxlari e’lon qilindi.
Oltin quymalar narxi quyidagicha belgilandi:
5 gramm — 8 138 000 so‘m;
10 gramm — 16 277 000 so‘m;
20 gramm — 32 553 000 so‘m;
50 gramm — 81 383 000 so‘m;
100 gramm — 162 767 000 so‘m.
O‘lchovli oltin quymalarni O‘zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…