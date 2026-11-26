O‘zbekistonda 26 noyabr kuni oltin quymalar narxi tushdi
Iqtisodiyot1 daqiqa o'qish1
O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan o‘lchovli oltin quymalarning 2026 yil 26 noyabrdagi sotuv narxlari e’lon qilindi.
Oltin quymalar narxi quyidagicha belgilandi:
5 gramm — 8 104 000 so‘m;
10 gramm — 16 209 000 so‘m;
20 gramm — 32 417 000 so‘m;
50 gramm — 81 043 000 so‘m;
100 gramm — 162 086 000 so‘m.
O‘lchovli oltin quymalarni O‘zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin.
Keyingi yangilik
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…