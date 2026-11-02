3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon

·109·Iqtisodiyot
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 81,81 so‘mga arzonlab, 11 941,65 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 78,46 so‘mga arzonlab, 13 383,01 so‘m bo‘ldi.

• Rossiya rubli 1,79 so‘mga arzonlab, 147,65 so‘mni tashkil etdi.

• Funt sterling 128,96 so‘mga arzonlab, 16 017,34 so‘m bo‘ldi.

• Yapon iyenasi 0,98 so‘mga arzonlab, 75,61 so‘mni tashkil etdi.

• Shveysariya franki 97,93 so‘mga arzonlab, 14 555,89 so‘m bo‘ldi.

• Xitoy yuani 11,16 so‘mga arzonlab, 1 796,17 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy bankiValyuta kursiAQSH dollari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 oktabr 19:1124 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 oktabr 17:5513 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 oktabr 17:359 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktabr 21:246 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi5 oktabr 19:3629 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi28 oktabr 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi
29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi