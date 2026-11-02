3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 81,81 so‘mga arzonlab, 11 941,65 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 78,46 so‘mga arzonlab, 13 383,01 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,79 so‘mga arzonlab, 147,65 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 128,96 so‘mga arzonlab, 16 017,34 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,98 so‘mga arzonlab, 75,61 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 97,93 so‘mga arzonlab, 14 555,89 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 11,16 so‘mga arzonlab, 1 796,17 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…