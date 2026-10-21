22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 22 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 46,79 so‘mga arzonlab, 11 965,51 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 29,72 so‘mga arzonlab, 13 437,27 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,63 so‘mga qimmatlab, 145,96 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 2,19 so‘mga qimmatlab, 16 029,00 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,18 so‘mga arzonlab, 75,78 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 70,89 so‘mga arzonlab, 14 510,68 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 6,47 so‘mga arzonlab, 1 792,29 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…