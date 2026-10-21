22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·62·Iqtisodiyot
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 22 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 46,79 so‘mga arzonlab, 11 965,51 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 29,72 so‘mga arzonlab, 13 437,27 so‘m bo‘ldi.

• Rossiya rubli 0,63 so‘mga qimmatlab, 145,96 so‘mni tashkil etdi.

• Funt sterling 2,19 so‘mga qimmatlab, 16 029,00 so‘m bo‘ldi.

• Yapon iyenasi 0,18 so‘mga arzonlab, 75,78 so‘mni tashkil etdi.

• Shveysariya franki 70,89 so‘mga arzonlab, 14 510,68 so‘m bo‘ldi.

• Xitoy yuani 6,47 so‘mga arzonlab, 1 792,29 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy banki2026 yil 22 oktyabrdollaryevro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 oktabr 18:1122 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 sentabr 18:0321 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha 17:5916 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 oktabr 17:4414 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 oktabr 18:133 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 oktabr 21:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi