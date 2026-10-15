16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 16 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 48,49 so‘mga qimmatlab, 12 011,65 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 72,30 so‘mga qimmatlab, 13 462,66 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,84 so‘mga qimmatlab, 143,17 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 41,50 so‘mga qimmatlab, 15 911,83 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,55 so‘mga qimmatlab, 76,05 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 108,55 so‘mga qimmatlab, 14 466,64 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 7,70 so‘mga qimmatlab, 1 795,17 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…