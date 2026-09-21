22 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 22 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 29,77 so‘mga arzonlab, 11 809,82 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 0,13 so‘mga qimmatlab, 13 569,48 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,26 so‘mga qimmatlab, 140,68 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 16,95 so‘mga qimmatlab, 15 820,43 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,11 so‘mga qimmatlab, 75,12 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 38,84 so‘mga qimmatlab, 14 381,17 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,84 so‘mga arzonlab, 1 763,87 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…