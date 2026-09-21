22 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
22 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 22 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 29,77 so‘mga arzonlab, 11 809,82 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 0,13 so‘mga qimmatlab, 13 569,48 so‘m bo‘ldi.

• Rossiya rubli 0,26 so‘mga qimmatlab, 140,68 so‘mni tashkil etdi.

• Funt sterling 16,95 so‘mga qimmatlab, 15 820,43 so‘m bo‘ldi.

• Yapon iyenasi 0,11 so‘mga qimmatlab, 75,12 so‘mni tashkil etdi.

• Shveysariya franki 38,84 so‘mga qimmatlab, 14 381,17 so‘m bo‘ldi.

• Xitoy yuani 3,84 so‘mga arzonlab, 1 763,87 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy banki2026 yil 22 sentyabrdollaryevro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘iston va Turkmaniston tranzit yo‘llari uchun kurash boshladi: O‘zbekistonga buning ta’siri qanday?Qozog‘iston va Turkmaniston tranzit yo‘llari uchun kurash boshladi: O‘zbekistonga buning ta’siri qanday?Bugun, 14:2722 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda22 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:1121 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18.09, 18:2921 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda18.09, 11:5318 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda18 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda17.09, 13:21Korxonadan soliq qarzi undirildiKorxonadan soliq qarzi undirildi16.09, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda