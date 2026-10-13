14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 14 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 14,26 so‘mga qimmatlab, 11 913,35 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 30,24 so‘mga qimmatlab, 13 328,66 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,86 so‘mga qimmatlab, 142,39 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 35,54 so‘mga qimmatlab, 15 779,23 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,29 so‘mga qimmatlab, 75,32 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 29,14 so‘mga qimmatlab, 14 312,05 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,87 so‘mga qimmatlab, 1 779,76 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…