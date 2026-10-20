21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 21 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 32,42 so‘mga arzonlab, 12 012,30 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 58,03 so‘mga arzonlab, 13 466,99 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,13 so‘mga arzonlab, 145,33 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 36,03 so‘mga arzonlab, 16 026,81 so‘m bo‘ldi.
• Shveysariya franki 18,09 so‘mga arzonlab, 14 581,57 so‘mni tashkil etdi.
• Xitoy yuani 4,13 so‘mga arzonlab, 1 798,76 so‘m bo‘ldi.
Izohlar 0
…