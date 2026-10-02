3 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·31·Iqtisodiyot
3 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 35,81 so‘mga arzonlab, 11 772,95 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 179,57 so‘mga arzonlab, 13 224,55 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,02 so‘mga arzonlab, 141,14 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 142,94 so‘mga arzonlab, 15 548,54 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,54 so‘mga arzonlab, 74,66 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 91,89 so‘mga qimmatlab, 14 240,90 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,34 so‘mga arzonlab, 1 755,95 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy banki2026 yil 3 oktyabrvalyuta kurslaridollar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 sentabr 18:291 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 sentabr 18:0427 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 sentabr 08:5825 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 sentabr 19:1224 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 sentabr 17:5922 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi21 sentabr 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi