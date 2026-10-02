3 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 35,81 so‘mga arzonlab, 11 772,95 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 179,57 so‘mga arzonlab, 13 224,55 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,02 so‘mga arzonlab, 141,14 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 142,94 so‘mga arzonlab, 15 548,54 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,54 so‘mga arzonlab, 74,66 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 91,89 so‘mga qimmatlab, 14 240,90 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,34 so‘mga arzonlab, 1 755,95 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…