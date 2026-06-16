Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandi

·1·Jamiyat
Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandi

Transport vazirligi va «Toshshahartransxizmat» AJ Toshkent shahrida yo‘lovchi tashish sifati ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida reyd tadbirlarini boshladi.

Ma’lum qilinishicha, brutto-kontrakt tizimi doirasida poytaxt jamoat transportida belgilangan qulaylik va xizmat ko‘rsatish standartlariga rioya etilishi tekshirilmoqda.

Nazorat tadbirlari davomida avtobuslardagi konditsionerlar ishlashi va salondagi harorat ko‘rsatkichlariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Belgilangan talablarga ko‘ra, yoz mavsumida avtobus salonidagi harorat +26 daraja atrofida saqlanishi lozim.

Tekshiruvlar to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘nalishlarda hamda oxirgi bekatlarda o‘tkazilmoqda.

Shu bilan birga, haydovchilar bilan brutto-kontrakt talablari va ularni buzganlik uchun javobgarlik yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilyapti.

Yangi baholash tizimiga ko‘ra, avtoparklarga to‘lanadigan mablag‘lar faqat bosib o‘tilgan masofaga emas, balki salon tozaligi, texnik sozlik va harorat me’yorlariga rioya qilinishiga ham bog‘liq bo‘ladi.

Mutasaddilarning bildirishicha, monitoring ishlari doimiy asosda davom ettiriladi va aniqlangan kamchiliklar tashuvchi korxonalarning moliyalashtirilishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiAndijonda “Chikko” qo‘lga olindi: tovlamachilik guruhi fosh etildiBugun, 08:43Andijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiAndijonda tosh portlatilishi: katta chang ko‘tarilishi aholida xavotir uyg‘otdiBugun, 07:51Bo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBo‘stonliqda Captiva kanalga tushib ketdiBugun, 05:34Dubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiDubayga fohishalik uchun yuborilayotgan ayol qutqarib qolindiBugun, 04:35Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiKecha, 14:42Andijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiAndijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiKecha, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi