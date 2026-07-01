650 kg kolbasa chegaradan nega ortga qaytarildi?

·25·Jamiyat
650 kg kolbasa chegaradan nega ortga qaytarildi?

Qirg‘izistonning O‘sh viloyatidagi «Do‘stlik» chegara veterinariya nazorat punkti O‘zbekistondan olib kirilgan 650 kilogramm kolbasa mahsulotlarini mamlakatga kiritmadi.

Tekshiruv davomida mahsulotlarda yorliq mavjud emasligi hamda ular belgilangan veterinariya-sanitariya talablariga javob bermasligi aniqlangan.

Mahsulotlar chegarada tekshirildi

Hodisa qirg‘iz-o‘zbek davlat chegarasida joylashgan «Do‘stlik» nazorat punktida sodir bo‘ldi.

Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekistondan olib kirilayotgan kolbasa mahsulotlari veterinariya inspektorlari tomonidan ko‘zdan kechirilgan.

Yorliqlar mavjud bo‘lmagan

Tekshiruv natijasida 650 kilogramm kolbasa mahsulotlarida tegishli yorliqlar yo‘qligi aniqlangan.

Shuningdek, yuk Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining veterinariya va sanitariya talablariga javob bermasligi qayd etilgan.

Qirg‘izistonga kiritish taqiqlandi

Aniqlangan qoidabuzarliklardan so‘ng mahsulotlarni Qirg‘iziston hududiga olib kirishga ruxsat berilmagan.

«Aniqlangan qoidabuzarliklar asosida yuklarni Qirg‘iziston Respublikasiga olib kirish taqiqlandi», — deyiladi vazirlik xabarida.

Inspektorlar holat bo‘yicha tegishli bayonnomalarni rasmiylashtirgan.

Yuk O‘zbekistonga qaytarildi

Barcha hujjatlar tuzilganidan keyin kolbasa mahsulotlari «Do‘stlik» chegara veterinariya nazorat punkti orqali O‘zbekistonga ortga qaytarilgan.

Ma’lumot

Tafsilot

Mahsulot

Kolbasa mahsulotlari

Og‘irligi

650 kg

Nazorat punkti

«Do‘stlik»

Sabab

Yorliqsiz va talablarga javob bermagan

Natija

O‘zbekistonga qaytarilgan

Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi mahsulotlarni mamlakatga kiritish taqiqlanganini rasman ma’lum qildi.

Qirg'izistonO'zbekistonDo'stlikYevroosiyo iqtisodiy ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandiYakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandiBugun, 13:18Qashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindiQashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindiBugun, 12:34Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiToshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiBugun, 10:08Bir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBugun, 03:56Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiYoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiKecha, 15:19Toshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiToshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiKecha, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi