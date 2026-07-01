650 kg kolbasa chegaradan nega ortga qaytarildi?
Qirg‘izistonning O‘sh viloyatidagi «Do‘stlik» chegara veterinariya nazorat punkti O‘zbekistondan olib kirilgan 650 kilogramm kolbasa mahsulotlarini mamlakatga kiritmadi.
Tekshiruv davomida mahsulotlarda yorliq mavjud emasligi hamda ular belgilangan veterinariya-sanitariya talablariga javob bermasligi aniqlangan.
Mahsulotlar chegarada tekshirildi
Hodisa qirg‘iz-o‘zbek davlat chegarasida joylashgan «Do‘stlik» nazorat punktida sodir bo‘ldi.
Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekistondan olib kirilayotgan kolbasa mahsulotlari veterinariya inspektorlari tomonidan ko‘zdan kechirilgan.
Yorliqlar mavjud bo‘lmagan
Tekshiruv natijasida 650 kilogramm kolbasa mahsulotlarida tegishli yorliqlar yo‘qligi aniqlangan.
Shuningdek, yuk Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining veterinariya va sanitariya talablariga javob bermasligi qayd etilgan.
Qirg‘izistonga kiritish taqiqlandi
Aniqlangan qoidabuzarliklardan so‘ng mahsulotlarni Qirg‘iziston hududiga olib kirishga ruxsat berilmagan.
«Aniqlangan qoidabuzarliklar asosida yuklarni Qirg‘iziston Respublikasiga olib kirish taqiqlandi», — deyiladi vazirlik xabarida.
Inspektorlar holat bo‘yicha tegishli bayonnomalarni rasmiylashtirgan.
Yuk O‘zbekistonga qaytarildi
Barcha hujjatlar tuzilganidan keyin kolbasa mahsulotlari «Do‘stlik» chegara veterinariya nazorat punkti orqali O‘zbekistonga ortga qaytarilgan.
Ma’lumot
Tafsilot
Mahsulot
Kolbasa mahsulotlari
Og‘irligi
650 kg
Nazorat punkti
«Do‘stlik»
Sabab
Yorliqsiz va talablarga javob bermagan
Natija
O‘zbekistonga qaytarilgan
Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi mahsulotlarni mamlakatga kiritish taqiqlanganini rasman ma’lum qildi.
…