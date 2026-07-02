Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdi
Toshkent shahrida yuqori tezlikda harakatlangan Malibu ishtirokida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Kuchli zarba oqibatida avtomobil avval daraxtga, so‘ngra yo‘l chetidagi savdo shoxobchasiga borib urildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda hodisa joyidagi vayrona holat va jiddiy shikastlangan Malibu ko‘zga tashlanadi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yo‘l-transport hodisasi oqibatida kamida uch nafar fuqaro jarohat olgan.
Guvohlarning aytishicha, avtomobil katta tezlikda harakatlanayotgan vaqtda haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan. Natijada mashina avval daraxtga urilib, so‘ng trotuar orqali sirpanib ketib, qahvaxona binosiga kelib urilgan.
Hodisa ertalab soat 05:40 atrofida Yakkasaroy tumanidagi Shota Rustaveli ko‘chasida sodir bo‘lgan. Poytaxt Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, Malibu haydovchisi yuqori tezlik tufayli rul boshqaruvini yo‘qotgan va avtomobil Caffelito Coffee do‘koniga kelib urilgan.
Baxtli tasodif tufayli hodisa erta tongda sodir bo‘lgani uchun trotuarda odamlar deyarli bo‘lmagan. Aks holda oqibatlar yanada og‘ir bo‘lishi mumkin edi.
Ayni vaqtda mazkur yo‘l-transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar IIBB YHXB xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Rasmiylar jabrlanganlar soni va hodisaning barcha tafsilotlariga aniqlik kiritishmoqda.
…