Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdi

·23·Jamiyat
Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdi

Toshkent shahrida yuqori tezlikda harakatlangan Malibu ishtirokida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Kuchli zarba oqibatida avtomobil avval daraxtga, so‘ngra yo‘l chetidagi savdo shoxobchasiga borib urildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda hodisa joyidagi vayrona holat va jiddiy shikastlangan Malibu ko‘zga tashlanadi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yo‘l-transport hodisasi oqibatida kamida uch nafar fuqaro jarohat olgan.

Guvohlarning aytishicha, avtomobil katta tezlikda harakatlanayotgan vaqtda haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan. Natijada mashina avval daraxtga urilib, so‘ng trotuar orqali sirpanib ketib, qahvaxona binosiga kelib urilgan.

Hodisa ertalab soat 05:40 atrofida Yakkasaroy tumanidagi Shota Rustaveli ko‘chasida sodir bo‘lgan. Poytaxt Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, Malibu haydovchisi yuqori tezlik tufayli rul boshqaruvini yo‘qotgan va avtomobil Caffelito Coffee do‘koniga kelib urilgan.

Baxtli tasodif tufayli hodisa erta tongda sodir bo‘lgani uchun trotuarda odamlar deyarli bo‘lmagan. Aks holda oqibatlar yanada og‘ir bo‘lishi mumkin edi.

Ayni vaqtda mazkur yo‘l-transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar IIBB YHXB xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Rasmiylar jabrlanganlar soni va hodisaning barcha tafsilotlariga aniqlik kiritishmoqda.

TashkentMalibuKaffelito Coffee
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiBugun, 12:13Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiGermaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiBugun, 12:10Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 12:03Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Bugun, 11:07Tarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiTarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiKecha, 22:45Toshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiToshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi