450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi

·72·Jamiyat
450 ming dollarlik ishni tashlagan o‘zbekistonlik bugun millionlik biznes egasi

Bir paytlar dunyoning eng yirik texnologik kompaniyalarida ishlab, yiliga 450 ming dollar maosh olgan o‘zbekistonlik Salohiddin Abdulkafiy bugun butunlay boshqa yo‘lni tanlagan. U hozir AQSHning Texas shtatida faoliyat yuritayotgan halol BBQ restorani egasi sifatida muvaffaqiyat qozonmoqda.

35 yoshli tadbirkor 2024 yil dekabr oyida o‘z restoraniga asos solgan. Qisqa vaqt ichida biznesi tez sur’atlarda rivojlanib, hozirda yillik aylanmasi 2 million dollardan oshgani aytilmoqda.

Salohiddin restoran biznesiga kirishdan oldin 14 yil davomida texnologiya sohasida faoliyat yuritgan. U Microsoft, Google, YouTube va Shopify kabi dunyoga mashhur kompaniyalarda ishlagan hamda faoliyatining eng yuqori nuqtasida yiliga 450 ming dollar daromad olgan.

Biroq yuqori maosh va nufuzli lavozim unga kutilgan qoniqishni bermagan. Uning ta’kidlashicha, vaqt o‘tishi bilan texnologiya sohasidagi ishlar insonlar hayotini yaxshilashdan ko‘ra, kompaniyalar foydasini oshirishga ko‘proq xizmat qilayotgandek tuyula boshlagan.

Qizil kiyimdagi oshpaz go‘shtli taomlarni tayyorlamoqda va ko‘rsatmoqda.

“Nazarimda, ishimiz odamlar hayotini yaxshilash yoki biznesga yordam berishdan ko‘ra, ko‘proq pul ishlashga qaratilib qolgandek edi”, — deydi Salohiddin Business Insider nashriga bergan intervyusida.

Aynan shu qarashlar uni faoliyatini tubdan o‘zgartirishga undagan. Salohiddin yuqori maoshli IT karyerasini ortda qoldirib, restoran biznesiga kirishga qaror qilgan. Bugungi kunda esa u Texasdagi halol BBQ restorani orqali nafaqat muvaffaqiyatli tadbirkor, balki o‘zbekistonliklar uchun ilhom manbaiga ham aylanmoqda.

Salohiddin AbdulkafiyTexasMicrosoftGoogleYouTube
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiSergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiBugun, 16:23Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?Bugun, 16:21Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiIshonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiBugun, 13:56Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiToshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiBugun, 13:48Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiUchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiBugun, 13:40Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi