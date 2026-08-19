Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardi

·6·Texno
Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardi
Qisqacha

Xiaomi Xitoy bozorida 500 kPas gacha bosim va minutiga 40 grammgacha bug' uzatadigan Mijia Pressurized Steam Ironing Machine tizimini sotuvga chiqardi. Qurilmaning quvvati 2200 W bo'lib, u sakkiz qatlamli ipakni teshib o'tadigan issiq bug' yordamida burmalarni 90 foizgacha tekislaydi. Tizim kiyimlarni 99,99 foiz samaradorlik bilan dezinfeksiya qiladi, ikki litrli suv idishi esa 40 daqiqagacha uzluksiz ishlash imkonini beradi.

Maishiy texnika bozorida o‘z mavqeini mustahkamlab borayotgan Xiaomi kompaniyasi Xitoyda o‘zining navbatdagi innovatsion mahsulotini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Mijia Pressurized Steam Ironing Machine deb nomlangan yuqori unumdorlikdagi bug‘li dazmollash tizimi savdoga chiqarildi. Mazkur qurilma oddiy dazmollarning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, kiyim-kechaklarga g‘amxo‘rlik qilish jarayonini tubdan o‘zgartirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va yuqori samaradorlik

Yangi qurilma 500 kPas gacha bosim hosil qiluvchi elektromagnit nasos hamda minutiga 40 grammgacha doimiy bug‘ uzatishni taʼminlovchi boyler konstruksiyasi bilan jihozlandi. Xiaomi bergan maʼlumotlarga ko‘ra, qurilmaning quvvati 2200 W ni tashkil etadi va uning issiq bug‘i nafaqat oddiy matolarni, balki sakkiz qatlamli ipak matosini ham bemalol penetratsiya qila oladi. Bunda burmalarni tekislash samaradorligi naqd 90 foizga yetishi taʼminlangan.

Dazmollash tizimining asosiy o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu ikkilamchi qizdirish tizimidir. Bunda bug‘ to‘g‘ridan-to‘g‘ri taglikda qo‘shimcha ravishda 135 darajagacha qizdiriladi. Natijada kondensat hosil bo‘lishi sezilarli darajada kamayib, kiyimda namlik qolmaydi va uni qayta uzoq vaqt quritish talab etilmaydi. Shuningdek, keramik emal qoplamali taglik mato ustida yengil sirpanishni va issiqlikning bir tekis taqsimlanishini kafolatlaydi.

Foydalanish qulayligi va xavfsizlik

Qurilma yordamida nafaqat dazmollash, balki kiyimlarni yuqori harorat yordamida dezinfeksiya qilish ham mumkin. Xiaomi maʼlumotiga ko‘ra, bakteriyalarni yo‘q qilish samaradorligi 99,99 foizni tashkil etadi, bu esa bolalar kiyimlarini tozalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dastgohga 0 dan 90 gradusgacha bo‘lgan burchak ostida silliq sozlanadigan qulay dazmollash taxtasi integratsiya qilingan.

Barcha boshqaruv elementlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri dastakning o‘ziga chiqarilgan bo‘lib, bu qurilmani yoqish yoki bug‘ quvvatini o‘zgartirish uchun egilish zaruratini yo‘q qiladi. Foydalanuvchilar quyidagi rejimlar va imkoniyatlardan foydalanishlari mumkin:

  • Yupqa yozgi kiyimlar uchun maxsus rejim
  • Qalinroq dem mavsumiy kiyimlar uchun rejim
  • Qishki matolar va o‘ta murakkab burmalarni tekislash uchun kuchaytirilgan bug‘ rejimi
Aqlli funksiyalar qatoriga foydalanuvchi dastakni qo‘lga olganda bug‘ berishni avtomatik boshlash va qo‘yib yuborilganda to‘xtatish kiradi. Ikki litr hajmli suv idishi uzluksiz 40 daqiqa ishlashga yetadi — bu taxminan 17 ta ko‘ylak, 20 juft shim yoki 14 ta pjakni qayta ishlash imkonini beradi. Xavfsizlik maqsadida termopreohranitel, ag‘darilganda avtomatik o‘chish, haroratni nazorat qilish va 30 daqiqa davomida harakatsiz qolganda o‘chish kabi to‘rt darajali himoya tizimi mavjud.

Narx masalasiga kelsak, qurilma dastlab JD.com platformasida 587,05 yuan (taxminan 85 dollar) narxda sotuvga chiqdi. Biroq, chegirma kuponlari va davlat subsidiyasini hisobga olgan holda, uning narxi 65 dollargacha pasayadi. Hozircha Xiaomi ushbu mahsulotni faqat ichki bozorda taklif etmoqda.

XiaomiDazmollash tizimiMijiaTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladiBugun, 21:22Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariDell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariBugun, 19:55Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiGoogle sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiBugun, 17:59Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiXiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiBugun, 15:28SpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiBugun, 13:23NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiNASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi