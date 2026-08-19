Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardi
Xiaomi Xitoy bozorida 500 kPas gacha bosim va minutiga 40 grammgacha bug' uzatadigan Mijia Pressurized Steam Ironing Machine tizimini sotuvga chiqardi. Qurilmaning quvvati 2200 W bo'lib, u sakkiz qatlamli ipakni teshib o'tadigan issiq bug' yordamida burmalarni 90 foizgacha tekislaydi. Tizim kiyimlarni 99,99 foiz samaradorlik bilan dezinfeksiya qiladi, ikki litrli suv idishi esa 40 daqiqagacha uzluksiz ishlash imkonini beradi.
Maishiy texnika bozorida o‘z mavqeini mustahkamlab borayotgan Xiaomi kompaniyasi Xitoyda o‘zining navbatdagi innovatsion mahsulotini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Mijia Pressurized Steam Ironing Machine deb nomlangan yuqori unumdorlikdagi bug‘li dazmollash tizimi savdoga chiqarildi. Mazkur qurilma oddiy dazmollarning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, kiyim-kechaklarga g‘amxo‘rlik qilish jarayonini tubdan o‘zgartirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va yuqori samaradorlikYangi qurilma 500 kPas gacha bosim hosil qiluvchi elektromagnit nasos hamda minutiga 40 grammgacha doimiy bug‘ uzatishni taʼminlovchi boyler konstruksiyasi bilan jihozlandi. Xiaomi bergan maʼlumotlarga ko‘ra, qurilmaning quvvati 2200 W ni tashkil etadi va uning issiq bug‘i nafaqat oddiy matolarni, balki sakkiz qatlamli ipak matosini ham bemalol penetratsiya qila oladi. Bunda burmalarni tekislash samaradorligi naqd 90 foizga yetishi taʼminlangan.
Dazmollash tizimining asosiy o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu ikkilamchi qizdirish tizimidir. Bunda bug‘ to‘g‘ridan-to‘g‘ri taglikda qo‘shimcha ravishda 135 darajagacha qizdiriladi. Natijada kondensat hosil bo‘lishi sezilarli darajada kamayib, kiyimda namlik qolmaydi va uni qayta uzoq vaqt quritish talab etilmaydi. Shuningdek, keramik emal qoplamali taglik mato ustida yengil sirpanishni va issiqlikning bir tekis taqsimlanishini kafolatlaydi.
Foydalanish qulayligi va xavfsizlikQurilma yordamida nafaqat dazmollash, balki kiyimlarni yuqori harorat yordamida dezinfeksiya qilish ham mumkin. Xiaomi maʼlumotiga ko‘ra, bakteriyalarni yo‘q qilish samaradorligi 99,99 foizni tashkil etadi, bu esa bolalar kiyimlarini tozalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dastgohga 0 dan 90 gradusgacha bo‘lgan burchak ostida silliq sozlanadigan qulay dazmollash taxtasi integratsiya qilingan.
Barcha boshqaruv elementlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri dastakning o‘ziga chiqarilgan bo‘lib, bu qurilmani yoqish yoki bug‘ quvvatini o‘zgartirish uchun egilish zaruratini yo‘q qiladi. Foydalanuvchilar quyidagi rejimlar va imkoniyatlardan foydalanishlari mumkin:
- Yupqa yozgi kiyimlar uchun maxsus rejim
- Qalinroq dem mavsumiy kiyimlar uchun rejim
- Qishki matolar va o‘ta murakkab burmalarni tekislash uchun kuchaytirilgan bug‘ rejimi
Narx masalasiga kelsak, qurilma dastlab JD.com platformasida 587,05 yuan (taxminan 85 dollar) narxda sotuvga chiqdi. Biroq, chegirma kuponlari va davlat subsidiyasini hisobga olgan holda, uning narxi 65 dollargacha pasayadi. Hozircha Xiaomi ushbu mahsulotni faqat ichki bozorda taklif etmoqda.
…