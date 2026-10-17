Surxondaryoda 5-sinf o‘quvchisi qo‘shnisining Spark'ini haydadi

·0·Jamiyat
Surxondaryoda 5-sinf o‘quvchisi qo‘shnisining Spark'ini haydadi

Surxondaryo viloyatining Jarqo‘rg‘on tumanida 5-sinf o‘quvchisi qo‘shnisiga tegishli Spark avtomobilini boshqargani aniqlandi. U hatto bu jarayonni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan.

Viloyat Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, voqea 19-maktab o‘quvchisi bilan bog‘liq bo‘lib, video internetda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan.

Shundan so‘ng, YHXB xodimlari bola va uning onasi bilan profilaktik suhbat o‘tkazib, tegishli choralarni ko‘rgan.

Onasi o‘g‘lining avtomobil haydaganidan bexabar bo‘lganini aytgan. U farzandi mashinalarga qiziqishi va o‘zidan katta bolalarga havas qilishini bildirgan. Shuningdek, o‘g‘lini ingliz tili va matematika to‘garaklariga qatnatayotganini aytib, uning tarbiyasiga yanada jiddiy e’tibor qaratishini ma’lum qilgan.

O‘quvchi esa qilmishidan afsusda ekanini bildirib, bunday holatni boshqa takrorlamaslikka va’da bergan. U tengdoshlarini ham yo‘l harakati qoidalariga rioya qilishga chaqirgan.

Surxondaryo viloyatiSpark avtomobilYo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi19-maktab
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda tungi to‘qnashuv: Toyota va Tracker-2 ko‘prikda urilishdiToshkentda tungi to‘qnashuv: Toyota va Tracker-2 ko‘prikda urilishdi13 oktabr 14:07Andijonda tormozi ishlamagan yuk mashinasi yetti mashinani urdi. Qurbonlar borAndijonda tormozi ishlamagan yuk mashinasi yetti mashinani urdi. Qurbonlar bor11 oktabr 13:57Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandi5 iyun 22:28«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)«Oilaviy alamni tovoni»: Toshkentda Spark haydovchisi BYD'ni ataylab pachoqladi (video)22 sentabr 16:53Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqdaKosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda17 sentabr 15:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?