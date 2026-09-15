Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)

·54·Jamiyat
Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Urganch shahrida 15 yoshli o‘smir «VAZ-2107» avtomobilida YPX xodimlarining to‘xtash ishorasiga bo‘ysunmay, xavfli harakatlar bilan qochishga uringan.
  • Tekshiruv natijasida haydovchida haydovchilik guvohnomasi yoki ruxsatnomasi bo‘lmagani aniqlangan.
  • Voyaga yetmagan farzandiga transport vositasini boshqarishga ruxsat bergan ota ma’muriy javobgarlikka tortilgan, avtomobil esa jarima maydonchasiga joylashtirilgan.

Xorazm viloyatining Urganch shahrida tungi vaqtda sodir bo‘lgan xavfli holat jamoatchilik va yo‘l harakati xavfsizligi xodimlarini oyoqqa turg‘izdi. Mahalla ichki yo‘llarida qora rangli «VAZ-2107» rusumli avtomobilni yuqori tezlikda, aholi tinchligini buzib, shovqin-suron bilan boshqarib yurgan haydovchi aniqlandi. Voqea joyiga yetib kelgan Yo‘l-patrul xizmati xodimlarining qonuniy to‘xtash ishorasiga bo‘ysunmagan haydovchi tezlikni yanada oshirib, tor ko‘chalar bo‘ylab xavfli manyovrlar bilan qochishga urindi. Maxsus sirena va mayoqchalarini yoqqan patrul avtomobilining tezkor ta’qibi natijasida mashina to‘xtatilganda, rul boshqaruvida na haydovchilik guvohnomasi, na ruxsatnomasi bo‘lgan atigi 15 yoshli maktab o‘quvchisi o‘tirgani ma’lum bo‘ldi.

Tarmoqlarda keng tarqalgan videolavhalarda o‘smirning patrul mashinasidan qochib, chorraha va piyodalar o‘tish joylarida avariya holatlarini yuzaga keltirgani yaqqol aks etgan. Holat yuzasidan voyaga yetmagan farzandiga transport vositasini berib qo‘ygan ota chaqirtirilib, unga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, «yetti» esa jarima maydonchasiga ravona bo‘ldi. Xo‘sh, 9-sinf o‘quvchisiga mashina kaliti qanday qilib berib qo‘yildi, bunday beparvolik qanday og‘ir fojialarga sabab bo‘lishi mumkin edi va ota-onalar qanday jazoga tortiladi?

Tungi xavfli poyga: YPXga bo‘ysunmagan 9-sinf o‘quvchisi

Urganch ko‘chalaridagi favqulodda holat tafsilotlari:

  • Aholi tinchligini buzgan «VAZ-2107»: Urganch shahri mahallalarining ichki ko‘chalarida qora «Jiguli»ning yuqori tezlikda, motor shovqini bilan odamlar osoyishtaligini buzib harakatlanayotgani bo‘yicha xabar tushgan;

  • Qochish va quvlashmachoq: YPX xodimlari avtomobilga to‘xtash talabini bildirgan bo‘lsa-da, haydovchi bo‘ysunmasdan harakatni davom ettirgan va tor mahalla ko‘chalarida katta tezlikda qochishga uringan;

  • Nazorat kameralaridagi holat: Kameralar tasvirida patrul mashinasi qoidabuzar ortidan quvib kelayotgani, o‘smir esa piyodalar o‘tish joylari va burilishlarda xavfli harakatlangani aniq ko‘ringan;

  • To‘xtatilgan qoidabuzar: Ko‘rilgan tezkor choralar natijasida avtomobil to‘xtatilib, rul ortida 15 yoshli, 9-sinfda o‘qiydigan maktab o‘quvchisi o‘tirgani aniqlandi.

Ota mas’uliyati va qonun talabi: Endi jarima maydonida!

Tezkor profilaktika va ko‘rilgan qonuniy choralar:

  • Ota bilan suhbat va bayonnoma: Voyaga yetmagan o‘g‘liga transport boshqaruvini topshirib qo‘ygan ota ichki ishlar bo‘limiga chaqirilib, unga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi (boshqarish huquqi bo‘lmagan shaxsga transport vositasini topshirish) bilan ma’muriy bayonnoma tuzildi;

  • Avtomobil qamaldi: Qoidabuzarlik quroliga aylangan «VAZ-2107» vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib borib tiqildi;

  • Profilaktik tushuntirish: YPX xodimlari o‘smir va uning otasiga bolalarning mashina boshqarishi nafaqat o‘zlarining, balki begunoh fuqarolarning hayotini ham to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf ostiga qo‘yishini qat’iy eslatdi.

Bolalarga mashina kalitini berish: Og‘ir oqibatlar sabog‘i

Mutaxassislar va yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ogohlantiradi:

  • Yosh va tajribasizlik xavfi: 15 yoshli o‘spirin kutilmagan vaziyatlarda tezkor qaror qabul qila olmaydi, yuqori tezlikdagi qochish esa ko‘pincha piyodalarni urib yuborish yoki boshqa mashinalarga to‘qnashish bilan tugaydi;

  • Ota-onalar e’tiborsizligi: Ko‘p hollarda farzandlar mashinani «bildirmasdan» olib chiqib ketgani aytilsa-da, oiladagi nazoratning bo‘shligi va mashina kalitlarining ochiq qoldirilishi bunday holatlarga asosiy sabab bo‘lmoqda;

  • Qat’iy jazo muqarrar: Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi voyaga yetmaganlarga rul topshirgan har qanday shaxsga nisbatan jarima va cheklovlar qat’iy qo‘llanilishini ta’kidlamoqda.

Urganchda sodir bo‘lgan ushbu voqea barcha ota-onalar uchun o‘z farzandlarini erkalatish yoki ularning xatti-harakatlariga beparvo qarash qanday achinarli va sharmandali holatlarga olib kelishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Sizningcha, 15 yoshli maktab o‘quvchisining ko‘chada bemalol mashina haydab, YPXdan qochishga jur’at qilishiga kim ko‘proq aybdor — oilaviy nazoratni yo‘qotgan ota-onami yoki o‘smirlar orasidagi maqtanish illatimi? Voyaga yetmaganlarga mashina boshqarishiga yo‘l qo‘ygan ota-onalarga jarimalarni yanada keskinlashtirish kerak, deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va barcha ota-onalar ogoh bo‘lishi uchun ushbu ibratli maqolani ulashing!

UrganchVAZ-2107YPX15 yoshli maktab o‘quvchisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdi«Xato qildim»: Jasur Umirov suvdagi xavfli harakati sabab IIV va FVV nazoratiga tushdiBugun, 19:15Farg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldiFarg‘onada 1,5 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona qamaldiBugun, 15:58Urganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiUrganchda 15 yashar o‘quvchi “Jiguli”da YPXdan qochdiBugun, 15:46Chirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildiChirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildiBugun, 15:29Namanganda 66 yoshli ayol 4 metrlik quduqqa tushib ketdiNamanganda 66 yoshli ayol 4 metrlik quduqqa tushib ketdiBugun, 15:06Istanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildiIstanbulda ikki o‘zbekistonlik ayolni o‘ldirgan shaxslarga sud hukmi o‘qildiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi