Urganchdagi tungi quvlashmachoq: 15 yoshli o‘smir «Jiguli»da YPXdan qochishga urindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Urganch shahrida 15 yoshli o‘smir «VAZ-2107» avtomobilida YPX xodimlarining to‘xtash ishorasiga bo‘ysunmay, xavfli harakatlar bilan qochishga uringan.
- Tekshiruv natijasida haydovchida haydovchilik guvohnomasi yoki ruxsatnomasi bo‘lmagani aniqlangan.
- Voyaga yetmagan farzandiga transport vositasini boshqarishga ruxsat bergan ota ma’muriy javobgarlikka tortilgan, avtomobil esa jarima maydonchasiga joylashtirilgan.
Xorazm viloyatining Urganch shahrida tungi vaqtda sodir bo‘lgan xavfli holat jamoatchilik va yo‘l harakati xavfsizligi xodimlarini oyoqqa turg‘izdi. Mahalla ichki yo‘llarida qora rangli «VAZ-2107» rusumli avtomobilni yuqori tezlikda, aholi tinchligini buzib, shovqin-suron bilan boshqarib yurgan haydovchi aniqlandi. Voqea joyiga yetib kelgan Yo‘l-patrul xizmati xodimlarining qonuniy to‘xtash ishorasiga bo‘ysunmagan haydovchi tezlikni yanada oshirib, tor ko‘chalar bo‘ylab xavfli manyovrlar bilan qochishga urindi. Maxsus sirena va mayoqchalarini yoqqan patrul avtomobilining tezkor ta’qibi natijasida mashina to‘xtatilganda, rul boshqaruvida na haydovchilik guvohnomasi, na ruxsatnomasi bo‘lgan atigi 15 yoshli maktab o‘quvchisi o‘tirgani ma’lum bo‘ldi.
Tarmoqlarda keng tarqalgan videolavhalarda o‘smirning patrul mashinasidan qochib, chorraha va piyodalar o‘tish joylarida avariya holatlarini yuzaga keltirgani yaqqol aks etgan. Holat yuzasidan voyaga yetmagan farzandiga transport vositasini berib qo‘ygan ota chaqirtirilib, unga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, «yetti» esa jarima maydonchasiga ravona bo‘ldi. Xo‘sh, 9-sinf o‘quvchisiga mashina kaliti qanday qilib berib qo‘yildi, bunday beparvolik qanday og‘ir fojialarga sabab bo‘lishi mumkin edi va ota-onalar qanday jazoga tortiladi?
Tungi xavfli poyga: YPXga bo‘ysunmagan 9-sinf o‘quvchisi
Urganch ko‘chalaridagi favqulodda holat tafsilotlari:
Aholi tinchligini buzgan «VAZ-2107»: Urganch shahri mahallalarining ichki ko‘chalarida qora «Jiguli»ning yuqori tezlikda, motor shovqini bilan odamlar osoyishtaligini buzib harakatlanayotgani bo‘yicha xabar tushgan;
Qochish va quvlashmachoq: YPX xodimlari avtomobilga to‘xtash talabini bildirgan bo‘lsa-da, haydovchi bo‘ysunmasdan harakatni davom ettirgan va tor mahalla ko‘chalarida katta tezlikda qochishga uringan;
Nazorat kameralaridagi holat: Kameralar tasvirida patrul mashinasi qoidabuzar ortidan quvib kelayotgani, o‘smir esa piyodalar o‘tish joylari va burilishlarda xavfli harakatlangani aniq ko‘ringan;
To‘xtatilgan qoidabuzar: Ko‘rilgan tezkor choralar natijasida avtomobil to‘xtatilib, rul ortida 15 yoshli, 9-sinfda o‘qiydigan maktab o‘quvchisi o‘tirgani aniqlandi.
Ota mas’uliyati va qonun talabi: Endi jarima maydonida!
Tezkor profilaktika va ko‘rilgan qonuniy choralar:
Ota bilan suhbat va bayonnoma: Voyaga yetmagan o‘g‘liga transport boshqaruvini topshirib qo‘ygan ota ichki ishlar bo‘limiga chaqirilib, unga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi (boshqarish huquqi bo‘lmagan shaxsga transport vositasini topshirish) bilan ma’muriy bayonnoma tuzildi;
Avtomobil qamaldi: Qoidabuzarlik quroliga aylangan «VAZ-2107» vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib borib tiqildi;
Profilaktik tushuntirish: YPX xodimlari o‘smir va uning otasiga bolalarning mashina boshqarishi nafaqat o‘zlarining, balki begunoh fuqarolarning hayotini ham to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf ostiga qo‘yishini qat’iy eslatdi.
Bolalarga mashina kalitini berish: Og‘ir oqibatlar sabog‘i
Mutaxassislar va yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ogohlantiradi:
Yosh va tajribasizlik xavfi: 15 yoshli o‘spirin kutilmagan vaziyatlarda tezkor qaror qabul qila olmaydi, yuqori tezlikdagi qochish esa ko‘pincha piyodalarni urib yuborish yoki boshqa mashinalarga to‘qnashish bilan tugaydi;
Ota-onalar e’tiborsizligi: Ko‘p hollarda farzandlar mashinani «bildirmasdan» olib chiqib ketgani aytilsa-da, oiladagi nazoratning bo‘shligi va mashina kalitlarining ochiq qoldirilishi bunday holatlarga asosiy sabab bo‘lmoqda;
Qat’iy jazo muqarrar: Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi voyaga yetmaganlarga rul topshirgan har qanday shaxsga nisbatan jarima va cheklovlar qat’iy qo‘llanilishini ta’kidlamoqda.
Urganchda sodir bo‘lgan ushbu voqea barcha ota-onalar uchun o‘z farzandlarini erkalatish yoki ularning xatti-harakatlariga beparvo qarash qanday achinarli va sharmandali holatlarga olib kelishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, 15 yoshli maktab o‘quvchisining ko‘chada bemalol mashina haydab, YPXdan qochishga jur’at qilishiga kim ko‘proq aybdor — oilaviy nazoratni yo‘qotgan ota-onami yoki o‘smirlar orasidagi maqtanish illatimi? Voyaga yetmaganlarga mashina boshqarishiga yo‘l qo‘ygan ota-onalarga jarimalarni yanada keskinlashtirish kerak, deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va barcha ota-onalar ogoh bo‘lishi uchun ushbu ibratli maqolani ulashing!
Izohlar 0
…