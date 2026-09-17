Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda

·12·Jamiyat
Kosonsoyda 1-sinf o‘quvchisi kitob o‘qiy olmagani uchun kaltaklangani aytilmoqda

Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi 39-sonli maktabda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi 1-sinf o‘quvchisini kitobni o‘qib bera olmagani uchun kaltaklagani aytilmoqda. Holat yuzasidan viloyat Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi boshlangan.

Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda “Bola kaltaklandimi?” sarlavhasi ostida video tarqalgan. Shundan so‘ng boshqarma tomonidan ishchi guruh tuzilib, mazkur holat o‘rganila boshlangan.

Dastlabki o‘rganishlarga ko‘ra, voqea 16 sentyabr kuni soat 10:30 lar atrofida, 3-dars vaqtida sodir bo‘lgan. Unda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi 1-sinf o‘quvchisi kitobni o‘qib bera olmagani sababli uni bir necha bor urgan.

Hozirda holatga huquqiy baho berish, shuningdek, voqeaga aloqador mansabdor shaxslarning xatti-harakatlarini o‘rganish maqsadida xizmat tekshiruvi davom ettirilmoqda.

Tekshiruv yakunlariga ko‘ra, maktab rahbariyati va o‘qituvchiga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli choralar ko‘rilishi ma’lum qilingan.

Viloyat Maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta’minlash, ularning sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilish hamda zo‘ravonlik holatlarining oldini olishga alohida e’tibor qaratilishini bildirgan.

Namangan viloyatiKosonsoy tumani39-sonli maktabViloyat Maktabgacha
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Metro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiMetro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:16Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiQirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiBugun, 11:48Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiQarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiKecha, 22:27Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqdaByuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqdaKecha, 21:54Beruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBeruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiKecha, 21:522027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!2027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!Kecha, 21:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)