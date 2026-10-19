Endi O‘zbekistonda Perfectum bo‘lmaydi: Beeline uni 207 million dollarga sotib olmoqda
O‘zbekiston telekommunikatsiya bozorida yirik va tarixiy bitim amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda Beeline Uzbekistan savdo belgisi ostida faoliyat yurituvchi xalqaro VEON telekommunikatsiya guruhi Perfectum brendiga egalik qiluvchi Rubicon Wireless kompaniyasining 100 foiz ulushini sotib olish bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishdi.
Mazkur yirik xarid natijasida ko‘p yillardan buyon alohida standart va texnologiyalar asosida faoliyat yuritib kelgan Perfectum aloqa operatori to‘liq Beeline egaligiga o‘tadi hamda yurtimizda mobil aloqa va internet sifati sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda.
Bitim qiymati va moliyaviy tafsilotlar: 207 million dollar
VEON guruhi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik strategik savdoning shartlari quyidagicha:
Umumiy qiymat: Kelishuvning umumiy qiymati qariyb 207 million AQSH dollarini tashkil etadi;
Qarz majburiyatlari: Mazkur 207 million dollarlik umumiy summa tarkibiga Perfectum kompaniyasining mavjud 93 million dollarga yaqin qarzi ham kiritilgan;
Bitimning yakunlanish muddati: Guruh rasmiylarining xabar berishicha, kompaniyalar o‘rtasidagi barcha rasmiylashtirish va huquqiy jarayonlar joriy yilning oktyabr oyi oxirigacha to‘liq yakunlanishi rejalashtirilgan.
Bu foydalanuvchilar va aloqa sifati uchun nimani anglatadi?
Perfectum operatorining Beeline tarkibiga qo‘shib olinishi O‘zbekiston telekom tarmog‘i rivojida yangi bosqichni boshlab beradi:
Chastota resurslarining birlashishi: Perfectum egalik qilib kelgan noyob radiochastota resurslari va infratuzilma quvvatlari Beeline tarmog‘iga integratsiya qilinadi;
Aloqa va internet tezligining oshishi: Qo‘shimcha chastotalar va infratuzilmaning kengayishi natijasida abonentlar uchun tarmoq qamrovi kengayadi, ma’lumotlar uzatish tezligi (4G va 5G) va qo‘ng‘iroqlar sifati keskin yaxshilanadi;
Brendning kelajagi: 100 foizlik ulush VEON tasarrufiga o‘tishi bilan Perfectum alohida operator sifatida o‘z faoliyatini to‘xtatib, to‘liq Beeline ekotizimiga singdirilishi kutilmoqda.
Telekom gigantining ushbu sarmoyaviy qadami mamlakat mobil aloqa sohasida raqobatni yanada kuchaytirib, millionlab abonentlarga zamonaviy raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.
Izohlar 0
…