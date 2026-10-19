Endi O‘zbekistonda Perfectum bo‘lmaydi: Beeline uni 207 million dollarga sotib olmoqda

·2·Jamiyat
Endi O‘zbekistonda Perfectum bo‘lmaydi: Beeline uni 207 million dollarga sotib olmoqda

O‘zbekiston telekommunikatsiya bozorida yirik va tarixiy bitim amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda Beeline Uzbekistan savdo belgisi ostida faoliyat yurituvchi xalqaro VEON telekommunikatsiya guruhi Perfectum brendiga egalik qiluvchi Rubicon Wireless kompaniyasining 100 foiz ulushini sotib olish bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishdi.

Mazkur yirik xarid natijasida ko‘p yillardan buyon alohida standart va texnologiyalar asosida faoliyat yuritib kelgan Perfectum aloqa operatori to‘liq Beeline egaligiga o‘tadi hamda yurtimizda mobil aloqa va internet sifati sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda.

Bitim qiymati va moliyaviy tafsilotlar: 207 million dollar

VEON guruhi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik strategik savdoning shartlari quyidagicha:

  • Umumiy qiymat: Kelishuvning umumiy qiymati qariyb 207 million AQSH dollarini tashkil etadi;

  • Qarz majburiyatlari: Mazkur 207 million dollarlik umumiy summa tarkibiga Perfectum kompaniyasining mavjud 93 million dollarga yaqin qarzi ham kiritilgan;

  • Bitimning yakunlanish muddati: Guruh rasmiylarining xabar berishicha, kompaniyalar o‘rtasidagi barcha rasmiylashtirish va huquqiy jarayonlar joriy yilning oktyabr oyi oxirigacha to‘liq yakunlanishi rejalashtirilgan.

Bu foydalanuvchilar va aloqa sifati uchun nimani anglatadi?

Perfectum operatorining Beeline tarkibiga qo‘shib olinishi O‘zbekiston telekom tarmog‘i rivojida yangi bosqichni boshlab beradi:

  • Chastota resurslarining birlashishi: Perfectum egalik qilib kelgan noyob radiochastota resurslari va infratuzilma quvvatlari Beeline tarmog‘iga integratsiya qilinadi;

  • Aloqa va internet tezligining oshishi: Qo‘shimcha chastotalar va infratuzilmaning kengayishi natijasida abonentlar uchun tarmoq qamrovi kengayadi, ma’lumotlar uzatish tezligi (4G va 5G) va qo‘ng‘iroqlar sifati keskin yaxshilanadi;

  • Brendning kelajagi: 100 foizlik ulush VEON tasarrufiga o‘tishi bilan Perfectum alohida operator sifatida o‘z faoliyatini to‘xtatib, to‘liq Beeline ekotizimiga singdirilishi kutilmoqda.

Telekom gigantining ushbu sarmoyaviy qadami mamlakat mobil aloqa sohasida raqobatni yanada kuchaytirib, millionlab abonentlarga zamonaviy raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.

Beeline UzbekistanPerfectumVEONRubicon Wireless
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildiNamanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildi6 oktabr 20:00Qashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordiQashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordi27 sentabr 08:59Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li30 avgust 22:16Anvar Otaxo‘jayevga sud hukmi e’lon qilindi (Ish bo‘yicha barcha tafsilotlar)Anvar Otaxo‘jayevga sud hukmi e’lon qilindi (Ish bo‘yicha barcha tafsilotlar)7 avgust 18:48Buxoroda matematika o‘qituvchisining oyligi 30 million so‘mdan oshdiBuxoroda matematika o‘qituvchisining oyligi 30 million so‘mdan oshdiBugun 14:45Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»26 avgust 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi