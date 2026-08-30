Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li

·0·Jamiyat
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li

Kundalik hayotda bank kartalari orqali o‘tkazmalarni amalga oshirishda raqamlarda adashish yoki shoshma-shosharlik sabab mablag‘ni begona odamning kartasiga yuborib qo‘yish ko‘p uchraydigan holat. Bunday vaziyatda sarosimaga tushishga hojat yo‘q — pulni qaytarib olishning aniq va ishlaydigan mexanizmi mavjud.

Asosiy qoida — vaqtni boy bermaslik! Xatolikni payqagan zahoti siz to‘lovni amalga oshirgan ilovaning rasmiy ishonch telefoniga bog‘lanishingiz lozim.

Pulni tez qaytarish uchun nima qilish kerak?

Ilova operatoriga qo‘ng‘iroq qilganingizda to‘lovni bekor qilish va tekshiruv jarayonini tezlashtirish uchun quyidagi ma’lumotlarni aniq aytib berish talab etiladi:

  • Operatsiya vaqti va sanasi: To‘lov aynan qaysi soat va daqiqada amalga oshirilgani;

  • O‘tkazma summasi: Adashib yuborilgan mablag‘ning aniq miqdori;

  • Tranzaksiya ma’lumotlari (chek): To‘lov ilovasida saqlanib qolgan chek (kvitansiya) raqami, yuboruvchi va qabul qiluvchi kartaning raqamlari.

Ommabop to‘lov ilovalarining tezkor aloqa va ishonch raqamlari:

  • CLICK: +998 (71) 231-08-80

  • PAYME: 1350

  • UZUM: +998 (78) 777-07-99

  • PAYNET: +998 (71) 202-07-07

  • HUMANS: 1234

  • OSON: +998 (71) 207-80-80

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, qanchalik tez murojaat qilinsa, noto‘g‘ri tranzaksiyani to‘xtatib qolish va mablag‘ni egasiga qaytarish ehtimoli shunchalik yuqori bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiOlmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiBugun, 10:38Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarMaktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarBugun, 07:14Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Bugun, 07:071 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?Bugun, 06:56Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiToshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiBugun, 02:54Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Kecha, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi