Namanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildi

·35·Jamiyat
Namanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Namangan viloyatida faoliyat yuritmagan maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun 1,3 milliard so‘m subsidiya mablag‘lari ajratilgani aniqlandi.
  • Ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
  • Dastlabki tekshiruvlar natijasida tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi mas’ul shaxslari hamda boshqa shaxslarning o‘zaro til biriktirib, ishlamagan tashkilotlarni rasmiylashtirgani ma’lum bo‘ldi.

Namangan viloyatida amalda faoliyat yuritmagan maktabgacha ta’lim tashkilotlari qog‘ozda rasmiylashtirilib, ular uchun 1,3 milliard so‘m subsidiya mablag‘lari ajratilgani aniqlandi. Hozirda mazkur holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Gap Uchqo‘rg‘on tumanidagi Mehnatobod va Dehqonobod mahallalarida tashkil etilgani ko‘rsatilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlari haqida bormoqda. Dastlabki tekshiruv natijalariga ko‘ra, ushbu tashkilotlar hujjatlarda mavjud bo‘lgan, ammo amalda faoliyat yuritmagan.

Ishlamagan MTTlar qanday rasmiylashtirilgan?

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Uchqo‘rg‘on tumani bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazilgan.

Tekshiruv davomida tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi mas’ul shaxslari hamda boshqa shaxslar o‘zaro til biriktirgani haqida ma’lumotlar aniqlangan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular Mehnatobod va Dehqonobod mahallalaridagi ayrim xonadonlarda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazgan.

Biroq mazkur tashkilotlar amalda ishlamagan.

Shunga qaramay, ularning faoliyati haqida rasmiy hujjatlarga haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan ma’lumotlar kiritilgan.

1,3 mlrd so‘m mablag‘ qayerga ketgan?

Ishning eng jiddiy jihati ham shunda.

Tashkilotlar amalda faoliyat yuritmagan bo‘lsa-da, ularga 1,3 milliard so‘m miqdorida subsidiya mablag‘lari ajratilgan.

Dastlabki tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ajratilgan mablag‘lar o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilingan.

Ya’ni davlat tomonidan maktabgacha ta’lim xizmatlarini qo‘llab-quvvatlash uchun ajratilishi kerak bo‘lgan mablag‘lar amalda faoliyat ko‘rsatmagan tashkilotlarga rasmiylashtirish orqali olingani gumon qilinmoqda.

Hujjatlarga soxta ma’lumotlar kiritilgan

Mazkur ishda nafaqat subsidiya mablag‘larining taqdiri, balki ularni olish uchun qanday hujjatlar rasmiylashtirilgani ham tergov predmetiga aylangan.

Tekshiruv materiallarida rasmiy hujjatlarga soxta ma’lumotlar kiritilgani qayd etilgan.

Bu esa ishda mansabdor shaxslarning harakatlariga ham huquqiy baho berish masalasini kun tartibiga olib chiqqan.

Hozir tergov organlari subsidiya ajratish jarayonida kimlar ishtirok etgani, hujjatlar qanday asosda tasdiqlangani va davlat mablag‘lari qay tarzda o‘zlashtirilganini aniqlamoqda.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Jumladan, ish doirasida:

  • 167-modda — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish;

  • 207-modda — mansabga sovuqqonlik bilan qarash;

  • 209-modda — mansab soxtakorligi

bilan bog‘liq holatlar tergov qilinmoqda.

Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.

Davlat subsidiyasi ustidan nazorat masalasi yana kun tartibida

Ushbu holatda e’tiborni tortadigan jihat — davlat mablag‘lari ajratilishi bilan bog‘liq nazorat mexanizmining qanday ishlagani.

Chunki subsidiya olish uchun rasmiylashtirilgan maktabgacha ta’lim tashkiloti haqiqatda ishlaganmi, unda bolalar qamrovi mavjudmi, xizmat ko‘rsatish uchun zarur sharoitlar yaratilganmi — bunday masalalar mablag‘ ajratilishidan oldin tekshirilishi kerak.

Uchqo‘rg‘on tumanidagi holat esa aynan shu jarayonda hujjatlar va amaldagi faoliyat o‘rtasidagi tafovut qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Eng muhimi, hozircha ish bo‘yicha barcha holatlar tergov doirasida aniqlanmoqda. Gumon qilinuvchi shaxslarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmaguncha, ular aybdor deb hisoblanmaydi.

Tergov yakunlari esa 1,3 milliard so‘mlik subsidiya qanday asosda ajratilgani, mablag‘larni kimlar va qay tarzda o‘zlashtirgani hamda ushbu jarayonda yana boshqa shaxslar ishtirok etgan-etmaganiga oydinlik kiritishi kerak.

Namangan viloyatiUchqo‘rg‘on tumanimaktabgacha ta’lim tashkilotlari13 milliard so‘m subsidiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan shaxsning surati tarqaldi (foto)29 sentabr 05:39Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdi27 sentabr 10:19Namanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdiNamanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdi26 sentabr 20:31Namangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldiNamangandagi 5 yashar qizning zo‘rlanishi bilan bog‘liq ishni Bosh prokuror o‘z nazoratiga oldi26 sentabr 22:24Namanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindiNamanganda 5 yoshli qiz bilan bog‘liq jinoyat ishi Bosh prokuror nazoratiga olindi26 sentabr 20:09Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)26 sentabr 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi