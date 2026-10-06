Namanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Namangan viloyatida faoliyat yuritmagan maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun 1,3 milliard so‘m subsidiya mablag‘lari ajratilgani aniqlandi.
- Ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
- Dastlabki tekshiruvlar natijasida tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi mas’ul shaxslari hamda boshqa shaxslarning o‘zaro til biriktirib, ishlamagan tashkilotlarni rasmiylashtirgani ma’lum bo‘ldi.
Namangan viloyatida amalda faoliyat yuritmagan maktabgacha ta’lim tashkilotlari qog‘ozda rasmiylashtirilib, ular uchun 1,3 milliard so‘m subsidiya mablag‘lari ajratilgani aniqlandi. Hozirda mazkur holat bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Gap Uchqo‘rg‘on tumanidagi Mehnatobod va Dehqonobod mahallalarida tashkil etilgani ko‘rsatilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlari haqida bormoqda. Dastlabki tekshiruv natijalariga ko‘ra, ushbu tashkilotlar hujjatlarda mavjud bo‘lgan, ammo amalda faoliyat yuritmagan.
Ishlamagan MTTlar qanday rasmiylashtirilgan?
Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Uchqo‘rg‘on tumani bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazilgan.
Tekshiruv davomida tuman maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi mas’ul shaxslari hamda boshqa shaxslar o‘zaro til biriktirgani haqida ma’lumotlar aniqlangan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular Mehnatobod va Dehqonobod mahallalaridagi ayrim xonadonlarda maktabgacha ta’lim tashkilotlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazgan.
Biroq mazkur tashkilotlar amalda ishlamagan.
Shunga qaramay, ularning faoliyati haqida rasmiy hujjatlarga haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan ma’lumotlar kiritilgan.
1,3 mlrd so‘m mablag‘ qayerga ketgan?
Ishning eng jiddiy jihati ham shunda.
Tashkilotlar amalda faoliyat yuritmagan bo‘lsa-da, ularga 1,3 milliard so‘m miqdorida subsidiya mablag‘lari ajratilgan.
Dastlabki tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ajratilgan mablag‘lar o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilingan.
Ya’ni davlat tomonidan maktabgacha ta’lim xizmatlarini qo‘llab-quvvatlash uchun ajratilishi kerak bo‘lgan mablag‘lar amalda faoliyat ko‘rsatmagan tashkilotlarga rasmiylashtirish orqali olingani gumon qilinmoqda.
Hujjatlarga soxta ma’lumotlar kiritilgan
Mazkur ishda nafaqat subsidiya mablag‘larining taqdiri, balki ularni olish uchun qanday hujjatlar rasmiylashtirilgani ham tergov predmetiga aylangan.
Tekshiruv materiallarida rasmiy hujjatlarga soxta ma’lumotlar kiritilgani qayd etilgan.
Bu esa ishda mansabdor shaxslarning harakatlariga ham huquqiy baho berish masalasini kun tartibiga olib chiqqan.
Hozir tergov organlari subsidiya ajratish jarayonida kimlar ishtirok etgani, hujjatlar qanday asosda tasdiqlangani va davlat mablag‘lari qay tarzda o‘zlashtirilganini aniqlamoqda.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Jumladan, ish doirasida:
167-modda — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish;
207-modda — mansabga sovuqqonlik bilan qarash;
209-modda — mansab soxtakorligi
bilan bog‘liq holatlar tergov qilinmoqda.
Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda.
Davlat subsidiyasi ustidan nazorat masalasi yana kun tartibida
Ushbu holatda e’tiborni tortadigan jihat — davlat mablag‘lari ajratilishi bilan bog‘liq nazorat mexanizmining qanday ishlagani.
Chunki subsidiya olish uchun rasmiylashtirilgan maktabgacha ta’lim tashkiloti haqiqatda ishlaganmi, unda bolalar qamrovi mavjudmi, xizmat ko‘rsatish uchun zarur sharoitlar yaratilganmi — bunday masalalar mablag‘ ajratilishidan oldin tekshirilishi kerak.
Uchqo‘rg‘on tumanidagi holat esa aynan shu jarayonda hujjatlar va amaldagi faoliyat o‘rtasidagi tafovut qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Eng muhimi, hozircha ish bo‘yicha barcha holatlar tergov doirasida aniqlanmoqda. Gumon qilinuvchi shaxslarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmaguncha, ular aybdor deb hisoblanmaydi.
Tergov yakunlari esa 1,3 milliard so‘mlik subsidiya qanday asosda ajratilgani, mablag‘larni kimlar va qay tarzda o‘zlashtirgani hamda ushbu jarayonda yana boshqa shaxslar ishtirok etgan-etmaganiga oydinlik kiritishi kerak.
Izohlar 0
…