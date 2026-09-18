Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdi

·84·Jamiyat
Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdi

Farg‘ona shahrida uy-joy masalasi ortidan og‘ir jinoyat sodir etgan aka-ukaga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Ular o‘z onasi va o‘gay otasining o‘limiga sabab bo‘lgani aniqlangan. Sud ulardan biriga 13 yil, ikkinchisiga esa umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Bu haqda «Millar» dasturida xabar berildi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, aka-uka onasiga tegishli Farg‘ona shahridagi uyni egallash maqsadida jinoiy reja tuzgan. Ular onasi va o‘gay otasidan tashqari, o‘gay ukasini ham o‘ldirishni rejalashtirgan.

Jinoyat vaqtida aka-ukalardan biri uyda yashiringan, ikkinchisi esa o‘gay otasini tashqariga olib chiqqan. Keyinchalik ular onasi va o‘gay otasining hayotiga tajovuz qilgan.

Aka-uka sodir etgan jinoyatni yashirish maqsadida marhumlarni uyda berkitishga uringan. Shuningdek, o‘gay ukasini ham o‘ldirish rejasini amalga oshirishga harakat qilgan. Biroq u qarshilik ko‘rsatib, uydan qochib ketishga muvaffaq bo‘lgan.

Shundan so‘ng sudlanuvchilar xonadondagi pul va qimmatbaho buyumlarni olib, voqea joyini tark etgan.

Mazkur jinoyat ishi Farg‘ona shahar jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ko‘rib chiqildi. Sud hukmiga ko‘ra, voyaga yetmagan sudlanuvchiga uzil-kesil 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.

Uning 27 yoshli akasi esa umrbod ozodlikdan mahrum qilingan.

Sud hukmida jinoyatning og‘irligi va sudlanuvchilarning harakatlari inobatga olingan.

Farg‘ona shahriMillar dasturiaka-uka jinoyatisud hukmi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiTabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiBugun, 19:46BMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldiBMW boshqargan 10-sinf o‘quvchisi 2 yildan ortiqroq vaqtga qamaldiBugun, 19:03Qabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaQabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaBugun, 16:49Navoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildiNavoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildiBugun, 12:42Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!Quruvchining halol pulini berish uchun pora talab qilgan rahbar DXX to‘riga tushdi!Bugun, 11:59Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinKecha, 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)