Qashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldi

·0·Jamiyat
Qashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldi

Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida bir kechaning o‘zida ikkita do‘konga o‘g‘irlikka tushib, 112 million so‘mdan ortiq zarar yetkazgan 19 yoshli yigit besh yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda mahalliy nashr xabar berdi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, Yakkabog‘ tumanida tug‘ilgan yigit tanishi bilan oldindan til biriktirib, savdo do‘konlaridan qimmatbaho buyumlarni o‘g‘irlashni rejalashtirgan.

Joriy yilning 19 mart kuni tungi soat 01:30 atrofida ular Chiroqchi tumanidagi do‘konlardan biriga yashirincha kirgan. U yerdan qariyb 59 million so‘mlik kumush taqinchoqlar va elektron tarozini olib ketgan.

Oradan yarim soat ham o‘tmay, ular ikkinchi do‘konga ham o‘g‘irlikka tushgan. Bu safar 25 ta telefon, kuzatuv kameralari va kassadagi pullar o‘g‘irlangan. Mazkur do‘konga yetkazilgan zarar 53 million so‘mdan oshgan.

Shu tariqa, bir kechaning o‘zida ikki savdo nuqtasidan jami 112 million so‘mdan ortiq mol-mulk o‘g‘irlangan. O‘g‘irlangan buyumlar sotib yuborilib, tushgan pullar sarflangan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Chiroqchi tumani sudining hukmiga ko‘ra, 19 yoshli yigit aybdor deb topilib, besh yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan.

Kashqadaryo viloyatiChiroqchi tumanio‘g‘irlik112 million so‘m
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda erkak janjal vaqtida xotinining qo‘lini tishladiQashqadaryoda erkak janjal vaqtida xotinining qo‘lini tishladi30 sentabr 15:38Qashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldiQashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldi25 sentabr 15:02Qashqadaryoda 19 yoshli yigit voyaga yetmagan qizga shilqimlik qilgani uchun qamaldiQashqadaryoda 19 yoshli yigit voyaga yetmagan qizga shilqimlik qilgani uchun qamaldi7 avgust 15:03Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)Farg‘onada buvisini o‘ldirib, uyga o‘t qo‘ygan nevara 17 yilga qamaldi (video)13 sentabr 10:02Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)21 avgust 16:07Qo‘y sotib olish bahonasida taksichini o‘ldirgan yigit 20 yilga qamaldiQo‘y sotib olish bahonasida taksichini o‘ldirgan yigit 20 yilga qamaldi11 avgust 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi