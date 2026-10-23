Internetda haqorat qilganlik uchun 176 million so‘mgacha jarima belgilanishi mumkin

·45·Jamiyat
Internetda haqorat qilganlik uchun 176 million so‘mgacha jarima belgilanishi mumkin

Telegram, Instagram, Facebook va boshqa internet platformalarida insonning sha’ni va qadr-qimmatini haqoratli tarzda kamsitish qonuniy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Ayrim holatlarda bunday qilmish uchun 176 million so‘mgacha jarima tayinlanishi ehtimoli bor.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi ikkinchi qismiga muvofiq, haqoratni ommaviy tarzda, jumladan, internet yoki telekommunikatsiya tarmoqlarida e’lon qilish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan 400 baravarigacha jarima belgilangan. Shuningdek, qonunda 240 soatdan 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki bir yildan ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari kabi jazolar ham nazarda tutilgan.

2026 yil 1-sentyabrdan BHM 440 ming so‘m etib belgilangan. Shu hisobda jarima miqdori 88 million so‘mdan 176 million so‘mgacha yetishi mumkin. Biroq bu eng yuqori va eng quyi chegaralar bo‘lib, har bir holatda maksimal jarima tayinlanadi degani emas.

Shuni ham unutmaslik kerakki, har qanday tanqid yoki kelishmovchilik haqorat hisoblanmaydi. Huquqiy baho bildirilgan fikrning mazmuni, shakli va ishning boshqa holatlarini inobatga olgan holda beriladi.

Agar internetda haqoratga duch kelsangiz, xabarlar va izohlarning skrinshotlarini, sahifa havolasini, akkaunt nomini hamda e’lon qilingan sana va vaqtni saqlab qo‘ying. Ushbu ma’lumotlar holatni tekshirishda dalil sifatida ahamiyatli bo‘lishi mumkin.

Jinoyat kodeksiHaqoratInternetda haqoratMa’muriy javobgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadiTilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadi15 oktabr 23:35Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!26 sentabr 07:03Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadi7 sentabr 07:08Quyi Chirchiqda inspektorning xotini 15 yoshli qizni kaltakladi, sudda asl haqiqat ochildiQuyi Chirchiqda inspektorning xotini 15 yoshli qizni kaltakladi, sudda asl haqiqat ochildiBugun 18:36Buxoroda 1 500 dan ortiq qalbaki banknota va marixuana topildiBuxoroda 1 500 dan ortiq qalbaki banknota va marixuana topildiBugun 16:45O‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqdaO‘zbekistonda dorixonalarni boshqa dorilarni ham olishga majburlash holatlari tekshirilmoqdaBugun 16:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi