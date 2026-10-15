Tilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadi

·0·Jamiyat
Tilanchilik uchun jarima oshdi: endi 2,2 mln so‘mgacha jazo qo‘llanadi

O‘zbekistonda tilanchilik bilan shug‘ullanganlik va boshqa shaxslarni bu ishga jalb qilganlik uchun jarimalar oshirildi. Yangi qoidalarga ko‘ra, tilanchilik qilgan shaxsga 2,2 million so‘mgacha jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin. Boshqalarni tilanchilikka jalb etganlar uchun esa jarima 6,6 million so‘mgacha yetadi.

Prezident imzolagan qonun bilan ma’muriy javobgarlik choralari kuchaytirildi. O‘zgarishlar faqat ko‘chada pul so‘rash bilan cheklanmaydi: boshqa odamlarni, jumladan, himoyaga muhtoj shaxslarni tilanchilikka jalb qilish ham alohida e’tibor markazida.

Tilanchilik uchun qanday jazo belgilandi?

Yangi tartibga muvofiq, tilanchilik bilan shug‘ullanganlik uchun BHMning 3 baravaridan 5 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.

Hozirgi hisob-kitob bo‘yicha bu quyidagi miqdorlarga to‘g‘ri keladi:

  • Eng kam jarima — 1 million 320 ming so‘m.

  • Eng yuqori jarima — 2 million 200 ming so‘m.

  • Ma’muriy qamoq — 15 sutkagacha.

Shu tariqa, huquqbuzarlik uchun moliyaviy javobgarlik avvalgiga nisbatan oshirildi. Qaysi jazo qo‘llanishi esa qonunchilikda belgilangan tartibda hal etiladi.

Boshqalarni tilanchilikka jalb qilganlarga jazo yanada og‘ir

Qonunchilikda boshqa shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etish uchun ham alohida javobgarlik nazarda tutilgan.

Bunday harakat uchun BHMning 10 baravaridan 15 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq belgilangan.

Bu esa quyidagi summalarni anglatadi:

  • Eng kam jarima — 4 million 400 ming so‘m.

  • Eng yuqori jarima — 6 million 600 ming so‘m.

  • Ma’muriy qamoq — 15 sutkagacha.

Mazkur norma, ayniqsa, voyaga yetmaganlar, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar va ruhiy kasalliklari mavjud insonlarni tilanchilikka jalb qilish kabi holatlarga qarshi kurashish nuqtayi nazaridan ahamiyatlidir.

Shuningdek, odamni tilanchilik qilishga majburlash va uning irodasiga ta’sir qiluvchi ayrim moddalarni iste’mol qilishga undash bilan bog‘liq holatlar ham qonunchilikda nazarda tutilgan.

Yangi qoidalar qachondan kuchga kirdi?

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tegishli qonun 2026 yil 14 oktyabr kuni imzolangan va yangi jazo choralari 15 oktyabrdan kuchga kirgan. O‘zgartishlar Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning tilanchilikka oid 188-3-moddasiga taalluqli.

Demak, yangi jarimalar shunchaki taklif emas — qonunchilikka kiritilgan o‘zgartishlar sifatida amal qila boshladi.

Muammoni faqat jarima bilan hal etish mumkinmi?

Tilanchilik masalasi faqat huquqbuzarlik va jazo bilan bog‘liq emas. Uning ortida ishsizlik, og‘ir ijtimoiy sharoit, uy-joy muammolari yoki insonning yordamga muhtojligi kabi omillar ham bo‘lishi mumkin.

Shu sababli javobgarlik choralari bilan bir qatorda, haqiqatan ham qiyin ahvolda qolgan insonlarga ijtimoiy yordam ko‘rsatish, ularni qo‘llab-quvvatlash va boshqa shaxslar tomonidan ekspluatatsiya qilinishining oldini olish ham muhim ahamiyatga ega.

Ayniqsa, bolalar, keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslardan daromad manbai sifatida foydalanishga yo‘l qo‘ymaslik jamiyatning ham, tegishli idoralarning ham muhim vazifasidir.

Xulosa

O‘zbekistonda tilanchilik uchun jarimalarning oshirilishi va boshqa shaxslarni bu ishga jalb qilganlik uchun qattiqroq javobgarlik belgilanishi jamoat joylaridagi tartibni ta’minlashga qaratilgan choralardan biridir.

Endilikda tilanchilik bilan shug‘ullanganlik uchun jarima 2,2 million so‘mgacha, boshqa odamlarni tilanchilikka jalb qilganlik uchun esa 6,6 million so‘mgacha yetishi mumkin. Har ikki holatda ham 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi nazarda tutilgan.

Biroq muammoning barqaror yechimi faqat jazo bilan emas, balki insonlarni qiyin vaziyatdan chiqarishga qaratilgan ijtimoiy choralar bilan ham bog‘liq.

TilanchilikBHMPrezident2026 yil 14 oktyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi14 oktyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindiKecha 12:5814 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 oktabr 18:13Avtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazish narxi 6,4 mln so‘mga yaqinlashdiAvtomobilni ro‘yxatdan o‘tkazish narxi 6,4 mln so‘mga yaqinlashdi9 oktabr 16:06O‘zbekistonda muddati o‘tgan mahsulotlar uchun jarima oshiriladiO‘zbekistonda muddati o‘tgan mahsulotlar uchun jarima oshiriladi7 oktabr 13:09«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31Manas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandiManas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandi2 oktabr 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?